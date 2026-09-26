Ce i-a scris ucigașul Valentinei tatălui ei, în noaptea crimei. „Să mă calmez puţin”

Tânărul care a ucis-o pe Valentina și a aruncat-o în râul Olt este încă de negăsit. Pe zi ce trece, apar tot mai multe detalii despre ce s-a întâmplat în ziua în care Vlad a comis crima. Ce mesaje i-a dat tatălui Valentinei.

Valentina si iubitul ei, Vlad Foto: Facebook

Vlad Bălțățeanu, principalul suspect în cazul Valentinei, l-a contactat pe tatăl fetei în noaptea în care a ucis-o pe aceasta. El a vorbit aproape o oră la telefon cu bărbatul și i-a trimis și câteva mesaje. Între timp, una dintre fostele lui iubite mărturisește că a fost și ea amenințată.

Ce i-a scris ucigașul Valentinei tatălui ei

Tânărul ținea legătura cu familia fetei, ba chiar a avut și o ultimă convorbire cu tatăl Valentinei. În ultimele mesaje pe care i le-a trimis înainte de a-l suna, Vlad mărturisea că este nervos, scrie observatornews.ro.

Vlad Bălţăţeanu: Salutare, ce faceţi, totul ok? Vă sun mai târziu puţin vă rog, că sunt supărat. Am aflat ceva.

Tatăl Valentinei: Ce ai făcut? Sună!

Vlad Bălţăţeanu: Vă sun mai târziu.

Tatăl Valentinei: Ok!

Vlad Bălţăţeanu: Promit, să mă calmez puţin.

Tatăl Valentinei: Păi despre ce e vorba?!

Una dintre fostele iubite susține că a fost și ea amenințată

Între timp, fetele care l-au cunoscut pe Vlad sunt șocate de gestul lui. Una dintre ele a povestit prin ce a trecut în relația cu el și a declarat că a fost amenințată și că tânărul avea un comportament agresiv.

„S-a enervat foarte rău şi a început să mă jignească, să mă ameninţe, să îmi spună că vine el după mine, că mă caută", a povestit fosta iubită a lui Vlad, tânărul care a ucis-o pe Valentina.

Tânăra a avut o relație cu acesta în urmă cu doi ani. S-au cunoscut în mediul online și la scurt timp acesta a început să fie agresiv cu ea. Acum, fata se bucură că a reușit să scape de el și să nu-i cadă victimă.

„Tot insista să ne vedem. I-am spus că nu pot nici să mă ridic din pat. El tot insista, tot insista. Apoi i-am dat block şi a început să mă caute pe alte aplicaţii, îmi dădea mesaje, mă suna încontinuu", a declarat tânăra, conform sursei menționate.

Mama Valentinei a încercat să o convingă să se despartă de el

Cristina, mama Valentinei, a mărturisit că a observat semne de agresiune pe corpul fetei și a încercat să o convingă să se despartă de Vlad și să se întoarcă acasă. Fata i-a spus că se va întoarce acasă, deoarece nu mai suporta să fie bătută. A fost și ultima conversație dintre cele două.

„Avea mâna umflată cât piciorul, a dat cu pumnii în ea, ochiul umflat, buza umflată şi coastele negre. I-am zis: „Mami, te rog, lasă-l şi vino acasă. Ai unde să vii. La tata şi la mama.” Şi ea a zis: „Da, vin!”. S-a pus în faţa taxiului respectiv, când ea era cu taxi, s-a dat jos, a venit cu flori, cu inel, să îşi ceară iertare.

Aşteptam să mă sune a doua zi să pot să îi trimit bani să vină copilul acasă, dar aia a fost ultima discuţie pe care ea a avut-o cu mine”, a declarat mama victimei, potrivit observatornews.ro.

Valentina a fost înmormântată vineri, 25 septembrie. Tatăl ei a făcut un anunț prin care chema toată familia și toți apropiații pentru a-i fi alături în acest moment cumplit.