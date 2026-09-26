 Ce i-a scris ucigașul Valentinei tatălui ei, în noaptea crimei. „Să mă calmez puţin”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Ce i-a scris ucigașul Valentinei tatălui ei, în noaptea crimei. „Să mă calmez puţin”

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Tânărul care a ucis-o pe Valentina și a aruncat-o în râul Olt este încă de negăsit. Pe zi ce trece, apar tot mai multe detalii despre ce s-a întâmplat în ziua în care Vlad a comis crima. Ce mesaje i-a dat tatălui Valentinei.

Valentina si iubitul ei, Vlad
Valentina si iubitul ei, Vlad Foto: Facebook

Vlad Bălțățeanu, principalul suspect în cazul Valentinei, l-a contactat pe tatăl fetei în noaptea în care a ucis-o pe aceasta. El a vorbit aproape o oră la telefon cu bărbatul și i-a trimis și câteva mesaje. Între timp, una dintre fostele lui iubite mărturisește că a fost și ea amenințată. 

Ce i-a scris ucigașul Valentinei tatălui ei

Tânărul ținea legătura cu familia fetei, ba chiar a avut și o ultimă convorbire cu tatăl Valentinei. În ultimele mesaje pe care i le-a trimis înainte de a-l suna, Vlad mărturisea că este nervos, scrie observatornews.ro.

Vlad Bălţăţeanu: Salutare, ce faceţi, totul ok? Vă sun mai târziu puţin vă rog, că sunt supărat. Am aflat ceva.

Tatăl Valentinei: Ce ai făcut? Sună!

Vlad Bălţăţeanu: Vă sun mai târziu.

Tatăl Valentinei: Ok!

Vlad Bălţăţeanu: Promit, să mă calmez puţin.

Tatăl Valentinei: Păi despre ce e vorba?!

Una dintre fostele iubite susține că a fost și ea amenințată

Între timp, fetele care l-au cunoscut pe Vlad sunt șocate de gestul lui. Una dintre ele a povestit prin ce a trecut în relația cu el și a declarat că a fost amenințată și că tânărul avea un comportament agresiv.

S-a enervat foarte rău şi a început să mă jignească, să mă ameninţe, să îmi spună că vine el după mine, că mă caută", a povestit fosta iubită a lui Vlad, tânărul care a ucis-o pe Valentina.  

Tânăra a avut o relație cu acesta în urmă cu doi ani. S-au cunoscut în mediul online și la scurt timp acesta a început să fie agresiv cu ea. Acum, fata se bucură că a reușit să scape de el și să nu-i cadă victimă.

Tot insista să ne vedem. I-am spus că nu pot nici să mă ridic din pat. El tot insista, tot insista. Apoi i-am dat block şi a început să mă caute pe alte aplicaţii, îmi dădea mesaje, mă suna încontinuu", a declarat tânăra, conform sursei menționate.

Mama Valentinei a încercat să o convingă să se despartă de el

Cristina, mama Valentinei, a mărturisit că a observat semne de agresiune pe corpul fetei și a încercat să o convingă să se despartă de Vlad și să se întoarcă acasă. Fata i-a spus că se va întoarce acasă, deoarece nu mai suporta să fie bătută. A fost și ultima conversație dintre cele două.

„Avea mâna umflată cât piciorul, a dat cu pumnii în ea, ochiul umflat, buza umflată şi coastele negre. I-am zis: „Mami, te rog, lasă-l şi vino acasă. Ai unde să vii. La tata şi la mama.” Şi ea a zis: „Da, vin!”. S-a pus în faţa taxiului respectiv, când ea era cu taxi, s-a dat jos, a venit cu flori, cu inel, să îşi ceară iertare.

Aşteptam să mă sune a doua zi să pot să îi trimit bani să vină copilul acasă, dar aia a fost ultima discuţie pe care ea a avut-o cu mine”, a declarat mama victimei, potrivit observatornews.ro.

Valentina a fost înmormântată vineri, 25 septembrie. Tatăl ei a făcut un anunț prin care chema toată familia și toți apropiații pentru a-i fi alături în acest moment cumplit.

Ghid de cumpărături

banner doi cocosi jpg
#Exclusiv Click!
Restaurantul „Doi Cocoși” a fost demolat! Aurel Pădureanu: „Aici mâncau și bogatul și săracul!” Ce a construit în loc familia lui Cristi Borcea Vedete românești
vica blochina si iubitul ei jpg
Vica Blochina dezvăluie ce i-a fost cel mai greu de când relația ei amoroasă a devenit mai serioasă. „Sunt un om super liber” Vedete românești
image
Cum s-a construit Mamaia modernă, stațiunea din care au plecat vilegiaturiștii și au venit tovarășii: „S-a gândit să fie o stațiune aerisită, pentru ca turiștii să poată vedea marea și lacul“ adevarul.ro
image
Locul de pe Pământ unde s-au născut printre cele mai letale și devastatoare popoare din istorie. Cum era viața în patria originală a războinicilor de coșmar adevarul.ro

Parteneri

image
Monday Etim, OUT câteva săptămâni! Verdictul medicilor după accidentarea din U Craiova – FCSB: RMN-ul a decis www.fanatik.ro
image
Cât costă o noapte de cazare în Bucovina, în vacanţa de 1 Decembrie. Unii turişti vor avea parte de reduceri observatornews.ro
image
WSJ: Ambasadoarea SUA în Grecia ar fi spus că americanii ar fi fost implicaţi în demiterea lui Bolojan: „Putem face asta oricărei ţări” www.antena3.ro
image
SURSE | Setea nestăvilită a preotului Pomohaci pentru minori: ar fi produs 63 de foto și video cu telefonul său. 31 dintre ele ar fi fost trimise altor 12 „confidenți” www.gandul.ro
image
Fratele lui Vlad, prima reacție după ce trupul Valentinei a fost găsit într-o valiză. Ce a declarat acesta: „Nu pot să vorbesc…” www.wowbiz.ro
image
Nu s-au mai putut abține! La date, Andra și Ahmed s-au dez... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Bombă! FCSB poate să ceară daune după verdictul împotriva lui Manchester City! Lovitură uriașă as.ro
image
Poți lipsi de la serviciu dacă ai examen la facultate? Ce prevede Codul muncii playtech.ro
image
Aleksandar Stankovic, jucătorul lui Chivu la Inter, în top 10 țepe: 15 minute jucate după transferul de 23 de milioane www.fanatik.ro
image
Ce a făcut Vlad Bălțățeanu în noaptea în care Valentina a fost găsită fără viață. Camerele de supraveghere au surprins TOT www.cancan.ro
image
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică www.viva.ro
image
Ce s-a aflat acum despre Daniela Moraru, iubita lui Cheloo. Detalii neștiute despre femeia care i-a cucerit inima artistului și imagini nemaivăzute din viața lor de familie www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Rania a Iordaniei, look neașteptat de femeie de afaceri! Regina a renunțat la imaginea suavă, într-un costum cu accente masculine okmagazine.ro
image
După ce a încântat în ținută de gală, Prințesa Kate a avut o zi pe sufletul său: a oferit îmbrățișări și s-a îmbrăcat casual okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Cea mai mare fraudă din istorie? Povestea incredibilă a lui Alves Reis, omul care a „furat” Portugalia historia.ro
image
#Epoca vikingilor
Până unde au ajuns, de fapt, vikingii? historia.ro
image png
Incident feroviar la Ploiești: pantograful unui tren Intercity s-a fost avariat în mers. Pasagerii au fost evacuați. „Au explodat niște fire” Național
image png
Momente dramatice în Atena: o turistă a murit după explozia unei clădiri. Șase persoane sunt de negăsit. „O catastrofă inimaginabilă” Internațional
radu miruta valea oltului jpg
Radu Miruță, enervat de blocajul de pe Valea Oltului. I-a tras la răspundere pe muncitori. „Stăteau și priveau” Național
image png
Are 90 de ani și încă urcă pe podium. Povestea incredibilă a culturistului care refuză să se retragă Internațional
bill gates inteligenta artificiala jpg
Bill Gates trage un semnal de alarmă despre cât de periculoasă este inteligența artificială: „Cauzează un miliard de morți” Internațional
ritae kiwano 2128077 1920 jpg
Fructul exotic care poate fi păstrat șase luni fără frigider. Se cultivă deja la Buzău Național
plosnite jpg
Alertă de ploșnițe la Spitalul Militar din Capitală. Ce spune conducerea spitalului Național
Porumbei Foto Dimitris Vetsikas , Pixabay jpg
Porumbeii au pus stăpânire pe un oraș important din Europa. Locuitorii cer intervenții urgente Internațional
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii actualitate.net
image
INTERVIU | De la copilăria săracă și la turismul din Antalya și antreprenoriatul din România. Povestea omului de afaceri româno-turc Muhammet Petru Gürkan: „A fost o obligație, nu o alegere. La 14 ani spălam vase și mergeam la școală” actualitate.net