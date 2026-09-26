 Radu Miruță, enervat de blocajul de pe Valea Oltului. I-a tras la răspundere pe muncitori. „Stăteau și priveau”
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Radu Miruță, enervat de blocajul de pe Valea Oltului. I-a tras la răspundere pe muncitori. „Stăteau și priveau”

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Radu Miruță, ministrul interimar al transporturilor, a stat o oră în traficul de pe Valea Oltului. Acesta și-a pierdut răbdarea și a mers să-i ia la rost pe muncitori pentru neregulile observate. De asemenea, a cerut ca lucrările să aibă loc sub supravegherea unui reprezentant CNAIR.

Radu Miruță, blocat în traficul de pe Valea Oltului.
Radu Miruță, blocat în traficul de pe Valea Oltului. Foto: Facebook Radu Miruță

Ministrul s-a dat jos din mașină și a decis să vadă care este motivul pentru care a stat o oră blocat în trafic pe Valea Oltului. Acesta a constatat că majoritatea muncitorilor stăteau „și priveau Oltul curgând” în loc să lucreze. 

Radu Miruță, enervat de blocajul de pe Valea Oltului

Ministrul interimar al transporturilor a mers să vadă ce se întâmplă și care este motivul pentru care a stat bar la bară pe Valea Oltului, mai bine de o oră. Miruță susține că erau patru oameni pe teren, însă cei mai mulți dintre muncitori „ stăteau într-o parcare și priveau Oltul curgând”.

„După mai bine de o oră în coloană, am coborât din mașină la punctul care genera blocajul. Patru oameni lucrau. Mai mulți stăteau într-o parcare și priveau Oltul curgând. Am încercat să aflu cine coordonează activitatea care bloca unul dintre cele mai aglomerate drumuri din România. Răspunsul a fost elocvent: „Nu este aici. Este la o pensiune, mai în amonte.”

Traficul era oprit haotic, pentru perioade prea lungi, fără o organizare a lucrărilor care să minimizeze impactul asupra circulației. La volumele mari de trafic de pe Valea Oltului, fiecare oprire inutil de lungă generează o undă de congestie care se transformă rapid în cozi kilometrice”, a scris Radu Miruță într- postare pe Facebook.

Ministrul cere ca lucrările să fie supravegheate de un reprezentant CNAIR

Radu Miruță a făcut câteva verificări și a constata faptul că traficul poate fi oprit pentru maximum 15 minute, în niciun caz peste 60 de minute, așa cum s-a întâmplat în cazul său. De asemenea, a discutat cu directorul general al CNAIR și directorul regionalei Craiova și le-a cerut ca de acum încolo un reprezentant din cadrul CNAIR să fie mereu prezent la fața locului și să supravegheze lucrările.

„Un om care să se asigure că traficul nu este oprit fără noimă, că ordinea operațiunilor este optimizată astfel încât circulația să fie afectată cât mai puțin și că persoana responsabilă de coordonarea acestor manevre este acolo unde trebuie să fie, nu pe terasa unei pensiuni.

Da, lucrările presupun și oprirea traficului. Este normal și trebuie să se întâmple pentru siguranța tuturor.

Dar pe una dintre cele mai intens circulate șosele din România nu în orele cu trafic maxim, nu pentru mai mult timp decât prevede contractul și, mai ales, nu fără ca cineva să fie acolo pentru a se asigura că lucrurile se întâmplă așa cum trebuie.

Lucrările trebuie făcute. Dar trebuie făcute cu respect pentru oamenii care folosesc drumul.

Pe Valea Oltului, oamenii cu vestă pe ei nu sunt decor pentru o lucrare. Lucrările trebuie organizate în jurul traficului, nu traficul în jurul comodității celor care lucrează”, se mai arată în postarea ministrului.

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