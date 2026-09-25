 Cu cât se vinde cea mai ieftină casă din Capitală și ce potențial uriaș ascunde
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Cu cât se vinde cea mai ieftină casă din Capitală și ce potențial uriaș ascunde

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O proprietate din Sectorul 2 al Capitalei atrage atenția prin diferența dintre dimensiunea actuală și ceea ce ar putea deveni. Este vorba despre o casă construită în 1950, care are în prezent o singură cameră și doar 17 metri pătrați utili. Imobilul este însă amplasat pe un teren de 92 de metri pătrați, iar pentru construcție există deja un proiect de extindere.

Casa bătrânească
Casa bătrânească Foto: imobiliare.ro

Casa se află în zona Andronache-Colentina, în apropiere de Carrefour, și este scoasă la vânzare pentru 42.500 de euro. Proprietatea este prezentată în anunț drept cea mai ieftină casă din București disponibilă pe platforma Imobiliare.ro.

De la o cameră de 17 metri pătrați la o casă cu parter și etaj

La prima vedere, imobilul nu impresionează prin dimensiuni. Construcția existentă are o singură cameră și o suprafață utilă de numai 17 metri pătrați, iar viitorul proprietar trebuie să ia în calcul o renovare completă, potrivit știriimobiliare.

Un avantaj important îl reprezintă însă terenul. Lotul are 92 de metri pătrați și o deschidere de 6 metri, ceea ce oferă posibilitatea unei reorganizări a construcției. În plus, proprietatea este deja racordată la principalele utilități: electricitate, apă, canalizare și gaze.

Potrivit informațiilor din anunț, există un draft de proiect care schimbă radical perspectiva asupra imobilului. Planul prevede extinderea construcției existente și ridicarea unui nou nivel.

Dacă proiectul va fi realizat, casa ar urma să fie transformată într-o locuință unifamilială cu parter, etaj și pod. Suprafața utilă estimată după lucrări ar ajunge la aproximativ 80 de metri pătrați.

Diferența este considerabilă: de la cei 17 metri pătrați ai construcției actuale s-ar ajunge la o locuință de aproape cinci ori mai mare.

Practic, valoarea proprietății nu este legată doar de ceea ce există în prezent, ci și de posibilitatea de a folosi terenul pentru dezvoltarea unei construcții noi, conform proiectului propus.

Cât costă proprietatea din Sectorul 2

Casa din zona Andronache-Colentina este evaluată în anunț la 42.500 de euro. Prețul se referă la proprietatea în forma în care este scoasă acum la vânzare, adică imobilul de 17 metri pătrați și terenul aferent.

Cumpărătorul ar trebui să țină cont însă că transformarea proiectată presupune lucrări importante. Construcția existentă necesită renovare integrală, iar extinderea și supraetajarea ar reprezenta investiții suplimentare față de prețul de achiziție.

Terenul de 92 de metri pătrați poate fi astfel elementul care schimbă complet perspectiva asupra casei. În locul unei construcții foarte mici, proprietatea ar putea găzdui, după realizarea proiectului, o locuință de aproximativ 80 de metri pătrați utili.

Casa datează din 1950, ceea ce înseamnă că viitorul proprietar ar trebui să analizeze atent starea construcției existente și toate aspectele tehnice înainte de a începe lucrările.

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