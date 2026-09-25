Fabrica din România care concediază peste 300 de angajați. Este a doua restructurare majoră în mai puțin de doi ani

O fabrică din România face restructurări și dă afară sute de angajați. Peste 300 de oameni vor rămâne, în curând, fără un loc de muncă, după ce compania trece printr-un proces de ajustare a capacității de producție.

Fabrica din România care concediază peste 300 de angajați. Foto: magnific.com

Fabrica Fujikura din Dej va renunța la peste 300 de angajați. Compania își restrânge din nou activitatea, astfel că urmează o concediere colectivă. Este a doua restructurare de amploare prin care trece unitatea în mai puțin de doi ani. În 2025, peste 200 de oameni au fost dați afară, scrie actualdecluj.ro.

Sute de angajați de la o fabrică din România, concediați

Documentele transmise angajaților arată că fabrica desființează 309 posturi la Dej. Concedierile vor începe la sfârșitul lunii octombrie. Unul dintre motivele invocate de companie îl reprezintă perspectivele financiare pentru anul fiscal aprilie 2026 – martie 2027, arată publicația citată.

Mai mult decât atât, angajații au fost informați de faptul că este anticipată o scădere a cifrei de afaceri deoarece principalul proiect derulat de companie a ajuns la final. Documentul de restructurare indică și reducerea personalului indirect productiv cu 45 de angajați, în timp ce alte 16 posturi din zona TESA urmează să fie desființate. În total, 309 posturi de la fabrica din Dej sunt vizate de reorganizare.

Cum sunt sprijiniți cei care rămân fără loc de muncă

Între timp, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă din Cluj a anunțat că se pregătește să ofere sprijin celor afectați de concedierea colectivă. Persoanele vizate sunt așteptate în perioada 6–7 octombrie la Dej, unde vor fi organizate măsuri de preconcediere și întâlniri cu șase angajatori din județ care și-au exprimat interesul pentru recrutarea oamenilor disponibilizați.

Situație similară în 2025

A mai existat o situație similară pentru Fujikura și anul trecut. În 2025, compania a anunțat disponibilizarea a aproximativ 230 de persoane. Datele financiare disponibile pentru Fujikura Automotive România arată amploarea reducerii efectivelor la nivelul companiei. Societatea avea în medie 758 de angajați în 2024, iar în bilanțul pentru 2025 figurează cu 477 de angajați. În același timp, cifra de afaceri a scăzut de la aproximativ 100,08 milioane de lei în 2024 la 90,7 milioane de lei în 2025, iar compania a raportat o pierdere netă de circa 2,08 milioane de lei, mai scrie sursa menționtă.

Fujikura Automotive România face parte din grupul japonez Fujikura și produce componente pentru industria auto, inclusiv cablaje electrice. Compania are locații în Cluj-Napoca, Dej și Sibiu, iar fabrica din Dej este una dintre unitățile de producție ale grupului din România.