 Lovitură uriașă pentru un gigant auto: 100.000 de angajați vor fi concediați. Care este motivul
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Lovitură uriașă pentru un gigant auto: 100.000 de angajați vor fi concediați. Care este motivul

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Volkswagen a aprobat planul care prevede concedierea a 100.000 de angajați. Compania auto se confruntă cu cea mai mare restructurare, din cauza rivalilor chinezi. Producătorul va da afară 15% din forța de muncă și își va înjumătăți linia de producție, pentru a mai putea supraviețui pe piață.

Compania auto care concediază 100.000 de angajați.
Compania auto care concediază 100.000 de angajați. Foto: magnific.com

După ultima rundă de discuții din această săptămână, compania a anunțat reduceri suplimentare de 50.000 de locuri de muncă și a convenit asupra unei încetări eșalonate a producției actuale la patru fabrici germane: Emden, Zwickau, Hanovra și fabrica Audi din Neckarsulm, în perioada 2031 și 2034, scrie The Guardian.

Concedieri masive la Volkswagen

Această acțiune l a venit ca o surpriză după o întâlnire a acționarilor, sindicatelor și reprezentanților statului din consiliul de supraveghere, reprezentând un moment de cotitură pentru producătorul auto german, Oliver Blume.

„Acesta este un semnal puternic pentru viitor”, a spus Blume, care are acum un mandat pentru ceea ce compania a numit anterior „cel mai profund program de transformare strategică” din istoria grupului VW.

El a fost huiduit luna trecută de angajați în timpul unui tur al sediului central al companiei din Wolfsburg, nordul Germaniei, în cadrul unei discuții despre necesitatea de a aborda problemele financiare ale companiei.

IG Metall, cel mai mare sindicat al angajaților companiei și reprezentant în consiliul de supraveghere, a declarat că ambele părți au făcut concesii pentru a evita „o escaladare periculoasă a conflictului”

Printre acestea s-a numărat suspendarea a patru fabrici amenințate cu închiderea, în schimbul unui acord privind reducerea personalului. Acordul include un plan amplu de reducere a costurilor pentru a elimina încă 50.000 de posturi până în 2030, ceea ce duce pierderile totale de locuri de muncă actuale la 100.000.

„Trebuie acum dezvoltate soluții concrete pentru toate locațiile. Așteptăm consiliul de administrație să își facă temele pe baza compromisului la care s-a ajuns și să ofere rezultate imediate”, au declarat Christiane Benner, prima președintă a IG Metall, și Daniela Cavallo, președinta Consiliilor Generale și de Grup de Lucrări ale VW

Blume a declarat că firma va investi „o sumă de trei miliarde de dolari” în următorii câțiva ani „pentru a face brandurile noastre emblematice și mai atractive, mai puternice și mai competitive”.

Concurență tot mai puternică din China

VW s-a confruntat cu o presiune tot mai mare din partea concurenței chineze din Europa , cu scăderea vânzărilor în China și cu tarife vamale substanțiale impuse de SUA. Chiar și înainte de asta, compania s-a confruntat ani de zile cu scăderea profiturilor și supraproducția în Europa.

„Având în vedere competitivitatea fabricilor VW din Germania și lipsa oportunităților de venituri la nivel global, VW pur și simplu nu a avut altă opțiune”, au spus analiștii

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