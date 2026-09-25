 Viteza te poate lăsa fără mașină în Europa. Unde sunt cele mai dure restricții de circulație
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Viteza te poate lăsa fără mașină în Europa. Unde sunt cele mai dure restricții de circulație

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Regulile de circulație din Europa diferă considerabil de la o țară la alta, iar o depășire de viteză nu are peste tot aceeași consecință. În timp ce unele state aplică amenzi moderate pentru abateri minore, altele pot ajunge la măsuri extreme: suspendarea permisului, sancțiuni de mii de euro sau chiar confiscarea mașinii.

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Foto: shutterstock

Danemarca și Austria, cele mai dure legislații

Danemarca se numără printre statele cu cele mai drastice sancțiuni pentru ceea ce autoritățile numesc „condus nebunesc”. Dacă un șofer circulă cu peste 200 km/h sau depășește limita legală cu mai mult de 100% în anumite condiții, poliția poate confisca vehiculul - inclusiv atunci când mașina nu îi aparține.

Austria a înăsprit legislația în martie 2024. Depășirile extreme, de peste 80 km/h în localitate sau 90 km/h în afara localității, pot duce la confiscarea temporară sau definitivă a mașinii. În cazul recidiviștilor, măsura se poate aplica și pentru abateri mai mici, dar repetate. Pe lângă confiscare, Austria poate impune amenzi de până la 7.500 de euro și suspendarea permisului, potrivit Auto Motor și Sport.

Limite care se schimbă în funcție de vreme, trafic sau oră

Limita standard de 130 km/h de pe autostrăzile europene nu este valabilă în orice situație. Franța reduce automat viteza maximă la 110 km/h atunci când plouă, iar pe alte tipuri de drumuri există restricții similare.

Austria folosește pe scară largă limite dinamice. Senzorii monitorizează traficul, ceața, ploaia sau alte condiții, iar panourile electronice ajustează limita în timp real. În vara lui 2026, pe autostrada A10 au existat sectoare unde limita de 100 km/h era valabilă doar între vineri după-amiază și duminică seara, pentru a gestiona fluxul intens de mașini. Cu alte cuvinte, regula generală „în Austria se merge cu 130” nu se aplică dacă panoul electronic indică 100 sau 80 km/h - aceea este limita legală în acel moment.

Radarul nu mai înseamnă doar o cameră pe marginea drumului

Tot mai multe țări folosesc sisteme de monitorizare a vitezei medii pe un sector de câțiva kilometri. În aceste zone, încetinirea doar în dreptul camerei nu mai ajută: viteza este calculată între două puncte, iar depășirea limitei pe parcursul întregului tronson este sancționată.

Toleranțele diferă și ele. Germania este considerată relativ moderată în privința abaterilor mici, însă Elveția aplică sancțiuni extrem de dure pentru depășiri grave. Pentru șoferii străini, autoritățile elvețiene pot solicita plata imediată a amenzii sau a unei garanții înainte ca aceștia să își continue drumul.

Amenzile din străinătate ajung acasă

Contrar percepției populare, amenzile primite într-o altă țară din Uniunea Europeană nu dispar odată cu revenirea în România. Autoritățile pot identifica proprietarul vehiculului și pot trimite sancțiunea ulterior, iar ignorarea ei poate duce la costuri suplimentare sau proceduri administrative complicate.

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