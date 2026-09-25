A alergat 21 km pe picioroange! Record mondial pentru cel mai rapid semimaraton parcurs în acest mod. „Sunt foarte mândru de mine”

Un bărbat a reuşit o performanţă ieşită din comun la un semimaraton desfăşurat în Kortrijk, Belgia. Jonathan Engels (32 de ani) a alergat întreaga cursă de 21 de kilometri pe picioroange, stabilind astfel un nou record mondial pentru cel mai rapid semimaraton parcurs în acest mod. Sportivul a trecut linia de sosire după 2 ore, 30 de minute şi 44 de secunde.

Picioroangele lui Jonathan Engels măsoară 93 de centimetri Foto: SURSĂ FOTO: GUINNESS WORLD RECORDS

Jonathan a participat la Skylux Half Marathon folosind picioroange de 93 de centimetri. Cu acestea, ajungea la o înălţime de aproximativ 2,4 metri, astfel că se ridica mult deasupra celorlalţi participanţi. Performanţa nu a fost însă obţinută întâmplător. Belgianul s-a antrenat timp de şapte luni pentru această cursă, parcurgând în total aproximativ 230 de kilometri pe picioroange. „Am două mari pasiuni în viaţa mea: alergarea şi mersul pe picioroange. De fapt, trei, dacă punem la socoteală şi familia mea”, a povestit Jonathan pentru Cartea Recordurilor Guinness.

Bărbatul a ţinut pasul cu ceilalţi alergători Foto: SURSĂ FOTO: GUINNESS WORLD RECORDS

Belgianul este pasionat de picioroange încă de la 16 ani. Ulterior, s-a alăturat grupului de teatru stradal Gusta Straattheater, alături de care a participat la festivaluri, nunţi şi alte evenimente. În paralel, a devenit un iubitor al alergărilor pe trasee montane şi obişnuia să parcurgă rute lungi prin Alpi împreună cu prietenii. Ideea de a încerca să obţină un record mondial i-a venit în vara anului 2025, în timpul unei discuţii cu amicii săi. Aceştia s-au întrebat dacă un om obişnuit, dintr-un oraş mic din Belgia, ar putea ajunge în Cartea Recordurilor Guinness. Jonathan a decis să încerce.

„Am făcut primele teste şi imediat am fost motivat să mă antrenez mai mult. În mintea mea, nu era imposibil”, a spus el. Înainte de cursă, Jonathan a lansat şi campania caritabilă „To Walk Again”, prin care a strâns peste 2.000 de euro pentru persoanele paralizate care se antrenează cu ajutorul exoscheletelor, dispozitive robotizate care le pot ajuta să-şi recapete capacitatea de a merge. Deşi durerile musculare au fost puternice, Jonathan a descris momentul final drept unul „copleşitor de euforic”. „Sunt foarte mândru de mine. Este o zi pe care o voi ţine minte mereu”, a spus belgianul.