Record mondial după ce 20000 de oameni au cinat împreună în Piața Constituției din Capitală

20000 de persoane, la o masă lungă de 5 kilometri în Piața Constituției din Capitală. Nu este o nuntă gigantică sau o petrecere, este noul record mondial stabilit de proiectul „Masa care Unește”. Evenimentul și-a propus, pe lângă testarea spiritului comunitar și sprijinirea construirii primului „Centru de Psihiatrie Pediatrică” din România, în cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”.

Oamenii care au participat la cina record au venit din toată România. Foto: pmb.ro Foto: Foto: pmb.ro

Ce trebuie să știți despre vechiul record

Tot românii dețin și precedentul record mondial la o cină în aer liber. El a fost stabilit anul trecut, la Alba Iulia, când peste 10.000 de participanți s-au așezat în jurul unei mese de 2.782,96 metri, realizată din materiale reciclabile. Recordul a fost certificat de prestigioasa Guinness World Records.

Certificatul care arată că Guiness Book a omologat cina record din Piața Constituției. Foto: pmb.ro Foto: Foto: pmb.ro

Cine a pregătit mâncarea

Conform organizatorilor, pregătirea mâncării oferite la „Masa care unește” s-a făcut în bucătăria pusă la dispoziție de Banca Locală de Alimente Sector 6. Este vorba de un proiect social al autorităților din această zonă a Capitalei, care își propune „folosirea responsabilă a resurselor alimentare, prevenirea risipei și transformarea hranei într-un sprijin real pentru oameni și comunitate”. Bucătarii de aici au ambalat în casolete albe de plastic câte doi cârnați cu garnitură de orez.

De asemenea, la mesele instalate în toată Piața Constituției și pe ambele laturi ale Bulevardului Unirii, în dreptul fiecărui participant la stabilirea recordului se aflau sticle cu apă plată, sucuri, pliculețe cu ness, napolitane, croasante și alte dulciuri.

Codin Maticiuc și Ciprian Ciucu la „Masa care unește”

Printre cei 20000 de oameni care au participat la recordul mondial s-au numărat Codin Maticiuc, venit pentru a-și face cunoscut proiectul primului centru de psihiatrie pediatrică din România și edilul-șef al Capitalei, Ciprian Ciucu.

„Am fost invitați la această masă și suntem mândri că am fost aleși. Este o ocazie extraordinară și mulțumim organizatorilor care au decis să promoveze proiectul nostru. Deocamdată am strâns 6 milioane de euro, suntem cum ar veni la etajul III dar mai avem nevoie de 10 milioane de euro”, ne-a declarat în exclusivitate Codin Maticiuc.

Ioana Stan a venit din Alba Iulia pentru a participa la cina record. Se simte mândră pentru că acolo, pe un scaun din imensa piață a stat și ea, iar la numărătoare a contat.„Sunt atât de mândră încât am făcut 1000 de poze. Am venit cu tot neamul, că odată în viață participi la un astfel de eveniment și în plus mă mândresc să fim și noi pe locul I la ceva bun, nu doar la rău”, ne-a spus țanțoșă ardeleanca.

După omologarea recordului, organizatoarea, Alexa Vîlcan a spus simplu: „De câte ori ne strângem lalolaltă și ne punem intenții bune ne iese. Am dat leapșa de bine mai departe”, a declarat emoționată Alexa.

„Masa care unește” a deviat mai multe trasee STB

Pregătirile pentru recordul mondial au început încă de vineri așa că mai multe linii STB au fost deviate până duminică după-amiază. Linia 385 și linia de noapte N101 circulă pe trasee modificate până duminică, 13.09.2026, la ora 14:00, perioadă în care traficul rutier va fi restricționat pe bretelele Pieței Constituției, precum și pe Bulevardul Unirii (tronsonul cuprins între Piața Constituției și Piața Unirii, fără afectarea intersecțiilor).

Linia 385:

- Pe sensul spre „Piața Sf. Vineri”, autobuzele vor circula pe traseul de bază de la terminalul „Valea Oltului” până la intersecția Bd. Libertății/Bd. Unirii (Piața Constituției), apoi pe un traseu modificat astfel: Bd. Libertății, Bd. Regina Maria, Piața Unirii, Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. I. C. Brătianu, Bd. Corneliu Coposu, Str. Sf. Vineri, până la stația „Piața Sf. Vineri”;

- Pe sensul spre „Valea Oltului”, autobuzele vor circula pe traseul obișnuit, fără modificări.

Linia N101:

- Va funcționa, în nopțile de 11/12.09.2026 și 12/13.09.2026, pe traseul de bază între terminalul „Valea Oltului” și intersecția Calea 13 Septembrie/Bd. Libertății, apoi pe un traseu modificat, în ambele sensuri, pe Bd. Libertății, Bd. Regina Maria, rond Piața Unirii.

TPBI recomandă călătorilor utilizarea platformei maps.mo-bi.ro, a aplicației gratuite InfoTB sau consultarea site-ului stb.ro pentru informații actualizate privind traseele și programele de circulație.