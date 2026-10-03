Doliu în lumea TikTok! O influcenceriță a murit la 37 de ani. Boala care i-a adus sfârșitul

Comunitatea online și asociațiile medicale din întreaga lume deplâng trecerea în neființă a lui Brooke Eby, tânăra creatoare de conținut devenită un simbol global al luptei împotriva sclerozei laterale amiotrofice (ALS).

Brooke Eby s-a stins la doar 37 de ani Foto: instagram

La doar 37 de ani, influencerița s-a stins din viață înconjurată de familie, după patru ani în care a vorbit deschis și cu mult curaj despre evoluția necruțătoare a bolii care i-a măcinat treptat organismul.

Brooke Eby s-a luptat timp de patru ani cu o boală cruntă

Brooke Eby a primit diagnosticul crunt la vârsta de 33 de ani, moment din care a decis să își transforme propria dramă într-o misiune publică de conștientizare.

Boala neurodegenerativă, care distruge neuronii motori și provoacă paralizie progresivă, i-a afectat în timp capacitatea locomotorie, respirația, vorbirea și înghițirea. Cu toate acestea, tânăra a ales să își documenteze traseul pe TikTok cu un umor debordant și o autenticitate rar întâlnită, oferind sprijin moral miilor de pacienți aflați în aceeași situație.

Starea sa de sănătate s-a deteriorat dramatic pe parcursul anului 2026. Pe fondul insuficienței respiratorii, Brooke își pierduse aproape complet vorbirea și capacitatea de a se hrăni normal.

Deși mărturisea că mesajele sale deveniseră greu de descifrat pentru cei din jur, nu a abandonat platforma, continuând să comunice până în ultimele luni. Pentru devotamentul său, organizația ALS Network i-a conferit recent prestigioasa distincție „Dean and Kathleen Rasmussen Advocate of the Year”.

Mesajul emoționant al comunității: „A schimbat modul în care oamenii privesc boala”

Vestea dispariției sale a fost confirmată oficial de organizația ALS Network, alături de care tânăra a colaborat încă din momentul stabilirii diagnosticului. Conducerea asociației a adus un tribut profund impactului uriaș pe care Brooke l-a lăsat în spate.

„Brooke a schimbat modul în care oamenii privesc SLA, dar a schimbat și modul în care persoanele care trăiesc cu SLA se găsesc și se susțin reciproc. A adus umor în momente incredibil de dificile, a vorbit cu o sinceritate neînfricată și a creat legături acolo unde era nevoie disperată de ele.

Suntem profund îndurerați de moartea ei și profund recunoscători că am avut privilegiul de a o cunoaște, de a lucra alături de ea și de a o celebra. Impactul lui Brooke va dăinui în fiecare persoană pe care a atins-o și în întreaga comunitate pe care a creat-o”, a transmis Sheri Strahl, președinta ALS Network pe site.