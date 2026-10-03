Două cutremure înregistrate în România, sâmbătă dimineață. Seismele au avut loc în Vrancea la distanță de două ore

Activitate seismică intensă în dimineața zilei de sâmbătă, 3 octombrie 2026, în zona Vrancea, unde aparatura Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP) a consemnat două cutremure consecutive la adâncimi intermediare.

Două seisme înregistrate în România în această dimineață Foto: arhivă

Evenimentele s-au succedat la un interval de sub două ore, fără a înregistra pagube materiale.

Seisme succesive în România la adâncimi de peste 130 de kilometri

Zona seismică Vrancea, recunoscută drept cel mai activ areal seismic din țară, a generat primele mișcări telurice în cursul nopții. Primul seism s-a produs la ora 2:41, având o magnitudine de 2,9 pe scara Richter, la o adâncime de 136,9 kilometri, în perimetrul județului Vrancea, potrivit INCDFP,

Epicentrul acestuia a fost localizat la 43 km sud de Focșani, 59 km sud de Buzău, 69 km est de Sfântu-Gheorghe, 79 km est de Brașov și 92 km nord-est de Ploiești.

La aproape două ore distanță, la ora locală 4:22, a urmat un al doilea seism, mai puternic, de magnitudine 3,5, localizat pe raza județului Buzău, la adâncimea de 140,9 kilometri și cu o intensitate estimată la gradul I.

Mișcarea a fost măsurată în proximitatea orașelor Focșani (55 km sud), Buzău (59 km sud), Sfântu-Gheorghe (60 km sud-est), Brașov (68 km est) și Ploiești (83 km nord-est).

Seria vine după ce în urmă cu o săptămână s-a resimțit un seism de 3,3 în aceeași zonă, în timp ce cel mai mare eveniment tectonic al anului a atins magnitudinea de 4,5, pe 26 februarie, în Vrancea.

Ghidul de reacție după seism: recomandările oficiale ISU

Pentru a limita riscurile ulterioare, Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) recomandă respectarea strictă a măsurilor de siguranță și păstrarea calmului.

Este important ca oamenii să nu părăsească în grabă locuința înainte de verificarea căilor de acces și să acorde primul ajutor celor afectați, asigurând protecția copiilor, bolnavilor și a persoanelor vârstnice.

În plus, pompierii atrag atenția asupra verificării imediate a rețelelor de utilități – gaze, electricitate, apă și canalizare – și oprirea alimentării la primele semne de avarie, folosirea focului deschis fiind strict interzisă.

Telefoanele trebuie utilizate doar pentru urgențe majore pentru a nu bloca liniile operative, iar în cazul evacuării, deplasarea trebuie făcută calm spre spații deschise, departe de clădiri, cabluri electrice sau elemente care se pot prăbuși.