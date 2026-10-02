Cum arată penthouse-ul în care s-a mutat Andreea Popescu: „Fiecare copil va avea dormitorul lui”

Andreea Popescu le-a dat o veste importantă fanilor săi de pe Instagram. Vedeta a anunțat că urmează să se mute într-o locuință mult mai mare, unde fiecare dintre cei trei copii ai săi va avea propriul dormitor. Fericită pentru noua etapă din viața sa, Andreea Popescu a mărturisit că abia așteaptă să înceapă amenajarea noii case.

Andreea Popescu s-a mutat Foto: Instagram

Schimbările s-au ținut lanț în viața Andreei Popescu în ultimele luni. Vedeta a trecut prin divorțul de Rareș Cojoc, iar despărțirea a adus modificări importante și în viața de familie. Atât Andreea Popescu, cât și cei trei copii ai săi au fost nevoiți să se adapteze unei noi situații, după ce au plecat din locuința în care au stat împreună, penthouse-ul în care locuia Rareș Cojoc.

Andreea Popescu, fericită pentru noua casă

După separare, Andreea Popescu s-a mutat într-un apartament, însă acum este pregătită pentru o nouă schimbare. Vedeta a anunțat că își va muta familia într-o locuință mai spațioasă, unde fiecare dintre cei trei copii va avea camera sa, iar ea va avea, la rândul său, propriul dormitor.

Vestea a fost împărtășită de vedetă pe Instagram, unde le-a mărturisit urmăritorilor că este profund recunoscătoare pentru această nouă etapă și că una dintre părțile care o încântă cel mai mult este amenajarea locuinței.

„Maica Domnului, îți mulțumesc!

Gataaaa! Mă mut într-o casă mult mai mare, unde fiecare copil va avea dormitorul lui, iar eu pe al meu. Acum începe partea care îmi place ceeel mai mult: amenajarea! Profund recunoscătoare pentru tot.”

„Sunt în proces de adaptare și sunt ok!”

În primăvara acestui an, Andreea Popescu anunța că s-a mutat într-un apartament în care a locuit până acum, alături de cei trei copii ai săi, după divorț. La acel moment, vedeta mărturisea că se afla în plin proces de adaptare la schimbările din viața sa și le explica urmăritorilor că încearcă să gestioneze cât mai bine noua situație.

„Da, m-am mutat într-un apartament foarte frumos, într-o zonă foarte frumoasă și sunt bine. Și mă gândesc cum să răspund la toate întrebările. Nu vreți să știți, deja cred că am 200 de întrebări în 10 minute și nu știu cum să răspund… Nu știu sincer cum o să fac, cum pot să vă răspund, cred că o să va răspund în privat la multe dintre ele… Sunt în proces de adaptare și sunt ok!”, a precizat Andreea Popescu despre schimbările din viața ei.