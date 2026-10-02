 Andreea Bănică trage un semnal de alarmă în privința bullying-ului: „Poate că ar trebui să ne uităm puțin și la noi, adulții”
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Andreea Bănică trage un semnal de alarmă în privința bullying-ului: „Poate că ar trebui să ne uităm puțin și la noi, adulții”

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Andreea Bănică trage un semnal de alarmă cu privire la bullying, unul dintre fenomenele întâlnite atât în rândul copiilor, cât și al adulților. 

Andreea Bănică.
Andreea Bănică. Foto: Instagram.

Artista a abordat acest subiect în mediul online și le-a transmis părinților un mesaj important despre rolul pe care îl au în prevenirea acestui fenomen.

Andreea Bănică: „Sunt mamă și, ca orice părinte, îmi doresc ca ai mei copii să fie bine”

Din postura de mamă, unul dintre principalele gânduri ale artistei este ca cei doi copii ai săi să fie bine. Într-o societate în care răutatea și agresivitatea pot apărea inclusiv în rândul copiilor, Andreea Bănică consideră că educația și modul în care cei mici învață să îi trateze pe cei din jur trebuie să înceapă de acasă.

„În ultima vreme mă gândesc tot mai mult la un subiect despre care vorbim foarte des: bullying-ul. Sunt mamă și, ca orice părinte, îmi doresc ca ai mei copii să fie bine, respectați, acceptați și să se simtă în siguranță. Dar, când vorbim despre bullying, poate că ar trebui să ne uităm puțin și la noi, adulții”, începe mesajul din mediul online al artistei. 

Andreea Bănică consideră că prevenția începe de acasă

În continuarea mesajului, Andreea Bănică explică de ce consideră că prevenirea bullying-ului trebuie să înceapă în familie. Artista atrage atenția asupra comportamentului adulților și spune că cei mici preiau, de multe ori, ceea ce văd și aud în jurul lor.

„Pentru că bullying-ul nu începe întotdeauna în curtea școlii. Uneori începe acasă. Într-o conversație pe care copilul o aude. Într-o etichetă pusă altui copil. Într-un «Nu te mai juca cu el». Într-o judecată făcută înainte să cunoaștem întreaga poveste. Copiii ne ascultă, ne privesc și, de multe ori, ne copiază. Iar din dorința firească de a ne proteja propriul copil, putem ajunge uneori să facem rău altuia.

Putem interveni prea repede. Putem trage concluzii fără să ascultăm toate părțile. Putem transforma un conflict între copii într-un conflict între adulți. Putem pune o etichetă pe un copil care poate a greșit o dată, care poate nu a știut să își exprime emoțiile sau care are nevoie să fie îndrumat, nu condamnat.”

„Poate că cea mai importantă lecție împotriva bullying-ului nu se predă la școală”

Lecțiile despre bullying încep încă de acasă, iar rolul fiecărui părinte ar trebui să fie acela de a-i învăța pe copii să își înțeleagă greșelile, să îi respecte pe cei din jur și să învețe din fiecare situație dificilă. Andreea Bănică subliniază importanța limitelor și a regulilor, dar și a empatiei, dialogului și iertării.

„Copiii trebuie corectați când greșesc. Au nevoie de limite, reguli și consecințe. Dar au nevoie și de dialog, empatie, iertare și șansa de a învăța. Mi-aș dori ca, atunci când apare o problemă, să nu ne grăbim să căutăm «copilul rău». Să ascultăm. Să încercăm să aflăm adevărul. Și să nu uităm niciodată că, de cealaltă parte, este tot copilul cuiva.

Poate că cea mai importantă lecție împotriva bullying-ului nu se predă la școală. Se predă acasă. Prin felul în care vorbim. Prin felul în care judecăm. Prin felul în care iertăm. Prin felul în care îi tratăm pe ceilalți. Pentru că, înainte să creștem copii puternici, deștepți și de succes, avem o responsabilitate și mai mare: să creștem oameni buni.”

Noah, fiul vedetei, victima bullying-ului 

Nu este pentru prima dată când Andreea Bănică vorbește despre bullying. La un moment dat, artista a dezvăluit că și fiul său, Noah, a fost victima unui astfel de comportament. Vedeta a povestit pe rețelele de socializare că mai mulți copii i-au luat casca de protecție pe care o purta fiul său în timp ce se afla pe ATV și au aruncat-o într-o râpă din apropierea lacului.

„Sunt așa întoarsă… cineva i-a găsit casca lui Noah aruncată în râpa de la lac! Copiii i-au luat-o de pe ATV și i-au aruncat-o în lac”, a povestit artista pe contul său de Instagram.

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