 Mama lui Laurențiu Reghecampf, din nou pe mâna medicilor. Ce mesaj a transmis antrenorul despre starea ei de sănătate
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Mama lui Laurențiu Reghecampf, din nou pe mâna medicilor. Ce mesaj a transmis antrenorul despre starea ei de sănătate

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Momente de neliniște pentru Laurențiu Reghecampf, după ce mama sa a avut nevoie de îngrijiri medicale de specialitate. Antrenorul a ținut să mulțumească public cadrelor medicale care s-au ocupat de îngrijirea celei mai dragi ființe, confruntată de ani buni cu o problemă severă de sănătate.

Momente dificile pentru Laurențiu Reghecampf
Momente dificile pentru Laurențiu Reghecampf Foto: instagram

Deși se bucură de realizări notabile pe plan profesional și de o familie unită, Laurențiu Reghecampf traversează o etapă încărcată de griji din cauza stării de sănătate a mamei sale. 

Mesajul de recunoștință transmis de Laurențiu Reghecampf

Cunoscut pentru discreția pe care o păstrează în privința vieții de familie, antrenorul a făcut o excepție și a împărtășit cu susținătorii săi din mediul online un mesaj scurt, dar plin de recunoștință față de medicii care i-au îngrijit mama.

„Mulțumesc echipei pentru modul în care a gestionat problemele de sănătate ale mamei mele”, a scris Laurențiu Reghecampf pe pagina sa de Instagram.

Diagnosticul de cancer mamar primit în 2022

Problemele de sănătate ale mamei antrenorului au debutat în urmă cu câțiva ani. În anul 2022, invitat în cadrul podcastului moderat de Cătălin Măruță, Reghecampf a vorbit deschis despre vestea cruntă a diagnosticului de cancer mamar și despre protocolul oncologic urmat de aceasta.

„Mama e foarte bine, a făcut chimio. Am operat-o la sânul stâng, sper să terminăm luna asta. I-a descoperit un cancer mamar, s-a întins puțin și la ganglioni. Stă la Snagov, la mine la fermă”, povestea antrenorul la acea vreme despre lupta cu boala și perioada de recuperare petrecută la proprietatea familiei din Snagov.

Laurențiu Reghecampf a revinit pe banca FCSB

Laurențiu Reghecampf (51 de ani) este noul tehnician al celor de la FCSB, preluând postul lăsat vacant după despărțirea de Marius Baciu pe fondul evoluțiilor modeste din campionat.

Pentru a semna, antrenorul a renunțat la angajamentul din Tunisia de la Espérance, acceptând să suporte din propriul buzunar clauza de reziliere de 150.000 de euro (echivalentul a trei remunerații lunare).

La prezentarea oficială a celui de-al treilea mandat, Reghecampf a setat direct miza supremă, afirmând că prioritatea este readucerea echipei în grupele Ligii Campionilor și gestionarea presiunii specifice clubului.

Tehnicianul are la dispoziție o fereastră de pregătire de 16 zile până la partida de debut programată pe 10 octombrie contra celor de la Oțelul Galați, în etapa a XI-a din Superliga României. 

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