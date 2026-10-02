 Regina Rania a Iordaniei, eleganță regală la nunta nepoatei sale. Cum s-a îmbrăcat pentru eveniment
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Regina Rania a Iordaniei, eleganță regală la nunta nepoatei sale. Cum s-a îmbrăcat pentru eveniment

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Familia regală a Iordaniei a îmbrăcat din nou haine de sărbătoare. Regina Rania a atras toate privirile la ceremonia de căsătorie a nepoatei sale, prințesa Sara, alegând o ținută de designer care i-a subliniat rafinamentul și stilul inconfundabil. 

Regina Rania a Iordaniei, eleganță regală la nunta nepoatei sale
Regina Rania a Iordaniei, eleganță regală la nunta nepoatei sale Foto: Profimedia

Cuplul regal a fost prezent la Adunarea Generală a ONU de la New York și a efectuat o vizită oficială în Franța, unde a fost primit la Palatul Élysée de președintele Emmanuel Macron și de soția acestuia, Brigitte Macron. Zilele aglomerate de protocol au fost întrerupte miercuri, 30 septembrie, pentru a celebra un eveniment cu o mare încărcătură emoțională în familie

Regina Rania a Iordaniei, apariție eleganță la nunta nepoatei sale

Ceremonia prin care prințesa Sara bint Faisal bin Al Hussein s-a căsătorit cu alesul inimii sale, Ali Murabit Al Sawwaf, a fost găzduită de Palatul Zahran din capitala Amman.

Suverana a marcat momentul pe conturile sale de pe rețelele sociale, unde a postat fotografii alături de soțul său și a transmis o urare caldă: „Felicitări și multă iubire fericitului cuplu!”.

Pentru această ocazie specială, regina Rania a mizat pe o spectaculoasă rochie bordo Roksanda Maite. Piesa vestimentară s-a remarcat printr-un umăr asimetric și o croială amplă la spate, drapată sofisticat asemenea unei pelerine.

Contrastul dintre nuanța profundă de bordo aleasă de suverană și rochia delicată de mireasă a completat perfect atmosfera regală a recepției, Rania confirmându-și pasiunea recentă pentru tonurile rafinate de roșu și vișiniu.

Cine este prințesa Sara 

Mireasa a optat pentru un model clasic de un alb-ivoriu, cu mâneci scurte, decolteu elegant în stil bărcuță și aplicații florale delicate, accesorizată cu un voal transparent de o finețe rară.

Prințesa Sara este fiica prințului Faisal, fratele mai mic al regelui Abdullah al II-lea, din mariajul acestuia cu prințesa Alia, căsnicie încheiată prin divorț în anul 2008. Alături de prințesa Ayah, prințul Omar și sora sa geamănă, prințesa Aisha, Sara face parte din tânăra generație a familiei regale hașemite.

Căsătoria cu Ali Murabit Al Sawwaf vine la capătul unei logodne oficializate în ianuarie 2025 de Curtea Regală Hașemită și continuă seria evenimentelor fericite din dinastia iordaniană, după ce anul trecut sora geamănă a miresei, prințesa Aisha, și-a unit și ea destinul în cadrul aceluiași palat.

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