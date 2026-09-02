 Regele Norvegiei a ajuns la spital cu soția sa, la câteva ore după ceremonia de încoronare. Ce a pățit regina
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Regele Norvegiei a ajuns la spital cu soția sa, la câteva ore după ceremonia de încoronare. Ce a pățit regina

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Casa Regală a Norvegiei a emis un comunicat neașteptat: Regina Mette‑Marit nu va participa la ceremonia de depunere a jurământului de către rege, deși prezența ei fusese inclusă în programul oficial. 

Regele Norvegiei și-a dus soția la spital
Regele Norvegiei și-a dus soția la spital Foto: 2026 Getty Images

  Palatul a explicat că absența se datorează unor complicații apărute după transplantul de plămâni pe care regina l-a suferit în luna iunie  

Ceremonia de depunere a jurământului fără soția sa

Regele Haakon a fost prezent la depunerea jurământului alături de fiica sa, Prințesa Moștenitoare Ingrid Alexandra, care a asistat la momentul solemn din sala principală a Stortingului. Absența Reginei a adăugat o notă de tensiune într-o perioadă deja dificilă pentru noul monarh, potrivit publicației Hola.

Ulterior, publicația norvegiană VG a relatat că Regele Haakon și-a însoțit soția la Spitalul Universitar din Oslo, deplasându-se cu mașina personală. Palatul nu a oferit detalii suplimentare, dar nici nu a contestat informația.

„Complicațiile după un transplant pulmonar sunt frecvente. Regina s-a confruntat cu dificultăți în mai multe rânduri de la operație, inclusiv astăzi”, a transmis Casa Regală. „Din acest motiv, va rămâne sub observație și nu va putea participa la ceremonia din Parlament”.

Astfel de complicații sunt considerate normale în perioada de recuperare, iar medicii au decis că Regina trebuie să rămână sub observație pe parcursul întregii zile.

Regina Norvegiei se confruntă cu probleme de sănătate de mai mulți ani

Regina Mette‑Marit a fost diagnosticată în 2018 cu fibroză pulmonară, o afecțiune cronică ce a impus transplantul de plămâni din luna iunie. Recuperarea dificilă a împiedicat-o să participe la mai multe momente importante legate de moartea Regelui Harald și de ascensiunea soțului ei la tron.

În timp ce familia regală gestionează evoluția stării de sănătate a Reginei Mette‑Marit, pregătirile pentru funeraliile Regelui Harald al V‑lea continuă. Ceremonia este programată pentru 9 septembrie, iar contextul emoțional este unul extrem de încărcat.

De ce regele Norvegiei nu va avea un ritual de încoronare?

În tradiția veche, Constituția din 1814 prevedea la Articolul 12 că regele trebuia încoronat și uns în Catedrala Nidaros din Trondheim. 

Însă, în 1908, Stortingul a votat cu o majoritate covârșitoare eliminarea articolului privind încoronarea, considerând că ritualul nu mai corespundea valorilor societății norvegiene. Ceremonia era privită ca prea monarhică într-un stat democratic, prea arhaică pentru o națiune modernă și incompatibilă cu evoluția instituțiilor statului. Astfel, încoronarea a dispărut din Constituție, iar ultima ceremonie de acest fel a avut loc în 1906, pentru Regele Haakon VII și Regina Maud.

Chiar dacă încoronarea a fost abolită, Norvegia a păstrat o tradiție simbolică: consacrarea monarhului. Regele Harald V și Regina Sonja au fost consacrați în 1991, în Catedrala Nidaros, marcând continuitatea unei ceremonii solemne, dar adaptate sensibilităților contemporane.

Regele Haakon VIII va urma același model. Nu va fi încoronat, ci va depune jurământul în fața Parlamentului, reafirmând rolul constituțional al monarhului. Jurământul este identic cu cel rostit de tatăl său: „Promit și jur că voi guverna Regatul Norvegiei în conformitate cu Constituția și legile sale; așa să-mi ajute Dumnezeu, Atotputernicul și Atotștiutorul.”

Cine este Regele Haakon

Haakon devine al patrulea suveran al monarhiei moderne norvegiene, restaurată în 1905, odată cu independența față de Suedia. Printre primele sale atribuții ca monarh s-a numărat conducerea unei ședințe extraordinare de guvern, în cadrul căreia și-a anunțat titulatura regală și a preluat deviza tatălui său: „Totul pentru Norvegia”, potrivit BBC

Comentatorii consideră că Haakon este bine pregătit pentru rolul său. Ca prinț moștenitor, a lucrat îndeaproape cu Harald și, în ultimii ani, a preluat tot mai multe responsabilități, acționând frecvent ca regent în perioadele în care tatăl său era bolnav sau absent. 

„Sunt atât de norocos că prințul moștenitor Haakon este cel care va duce mai departe această misiune”, a scris regele Harald despre fiul său în biografia sa, „The King Tells”.  

Istoricul Trond Norén Isaksen a declarat pentru BBC că Haakon va fi un monarh diferit de tatăl său, dar la fel de respectat. Dacă Harald era cunoscut pentru carisma și umorul său, Haakon este mai rezervat, asemănător mamei sale, regina Sonja.

Haakon este stră-stră-strănepot al reginei Victoria a Marii Britanii. Fiica sa, Ingrid Alexandra, în vârstă de 22 de ani, devine acum prințesă moștenitoare.

Deși Haakon a fost preferat în linia succesorală în fața surorii sale mai mari, prințesa Märtha Louise, Constituția a fost modificată în 1990 pentru a permite femeilor să moștenească tronul. Astfel, Ingrid Alexandra ar putea deveni prima femeie care conduce statul norvegian de la secolul al XV‑lea.

Regele Harald al Norvegiei a murit, după 35 de ani pe tron

Regele Harald al V-lea, cel mai în vârstă șef de stat din Europa, a decedat la 89 de ani, după o luptă cu mai multe probleme de sănătate. Monarhul se afla în concediu medical de câteva săptămâni și fusese internat la Spitalul Național din Oslo în urmă cu o săptămână.

Regele primea antibiotice pentru o infecție bacteriană a sângelui și răspundea la tratament, a anunțat palatul duminică seara, adăugând că starea sa era stabilă.

Monarhul a suferit de numeroase probleme de sănătate în ultimii ani și, în cele din urmă, i s-a implantat un stimulator cardiac permanent.

Regele Harald a fost primul prinț norvegian născut în Norvegia după o perioadă de 567 de ani. Avea origini diverse: era descendent al regilor Angliei, Danemarcei și Suediei. Edward al VII-lea era străbunicul său, iar când s-a născut, pe 21 februarie 1937, bunica sa de origine engleză, regina Maud, era încă în viață.

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