Ce salarii sunt în construcții în Norvegia. Cât se câștigă în funcție de meserie

Pentru mulți europeni, plecarea în străinătate este o oportunitate de a obține un salariu mai bun și condiții de muncă mai avantajoase. Este și cazul lui Pablo Gonzalez, un muncitor spaniol din construcții care a ales să se mute în Norvegia în urmă cu 15 ani.

De atunci, acesta a urmărit îndeaproape evoluția domeniului și spune că sectorul construcțiilor funcționează foarte bine în țara nordică. În prezent, aproximativ 250.000 de persoane lucrează în acest domeniu, ceea ce reprezintă în jur de 8% din forța de muncă a Norvegiei.

Ce salarii sunt în construcții

Pablo Gonzalez a vorbit, într-un videoclip publicat pe YouTube, despre veniturile pe care le pot obține muncitorii din construcții, în funcție de meseria pe care o au.

Un zugrav poate ajunge la aproximativ 3.600 de euro brut pe lună, în timp ce un instalator câștigă în jur de 4.100 de euro. Pentru operatorii de macara și șoferii de utilaje grele, veniturile pot ajunge la aproximativ 4.400 de euro brut lunar.

Salariile cresc considerabil în cazul profesiilor pentru care sunt necesare studii și calificări superioare. Un arhitect, un inginer sau un manager de proiect poate câștiga între 6.000 și 6.400 de euro brut pe lună.

Din aceste venituri trebuie scăzute însă taxele și impozitele. Potrivit spaniolului, acestea reprezintă aproximativ 30% din salariu.

Câte ore se muncește în Norvegia

Programul de lucru este un alt aspect important pentru cei care iau în calcul un loc de muncă în construcții în Norvegia.

În funcție de proiect, angajații lucrează de regulă de luni până vineri, între orele 8:00 și 16:00. În total, programul ajunge la aproximativ 37 de ore și jumătate pe săptămână.

Orele suplimentare sunt plătite separat, iar Pablo susține că acestea sunt, de regulă, remunerate mai bine decât orele obișnuite.

Unii muncitori au weekend de trei zile

Există și proiecte în care programul este organizat diferit. În anumite domenii, muncitorii pot lucra de luni până joi, urmând să beneficieze de un weekend prelungit.

Acest sistem este întâlnit în special în cazul proiectelor de infrastructură, precum construcția de drumuri, porturi sau căi ferate. Multe dintre lucrări se desfășoară în zone îndepărtate, iar programul le permite muncitorilor să aibă mai multe zile libere pentru a se întoarce acasă.

Potrivit El Espanol, Pablo Gonzalez spune că, în cei 15 ani de când se află în Norvegia, a observat o dezvoltare importantă a infrastructurii. Au fost realizate investiții în drumuri și căi ferate, dar și în sectorul imobiliar.

Cererea de forță de muncă din construcții rămâne ridicată, iar domeniul continuă să ofere oportunități pentru muncitorii calificați.