Ce găsești după ce demontezi o ușă veche de pe vremea comunismului. Descoperirile unui muncitor

Lucrările de renovare în apartamentele construite în perioada comunistă pot scoate la iveală situații neașteptate, mai ales atunci când vine vorba despre instalațiile ascunse în pereți.

Ce a descoperit un muncitor când a demontat o ușă veche de pe vremea comunismului

În timpul demontării unei uși de interior vechi, tânărul a descoperit cabluri electrice care treceau direct prin toc, o practică întâlnită frecvent în construcțiile din acea perioadă. Astfel de situații necesită atenție maximă pentru a evita tăierea sau deteriorarea firelor, mai ales când instalația electrică este încă funcțională.

„Am demontat o ușă de interior veche într-un apartament situat într-un bloc construit în perioada comunistă și am descoperit cabluri electrice care treceau direct prin tocul ușii. Situația cere atenție și grijă pentru a evita tăierea sau deteriorarea firului electric”, a declarat Ștefan, muncitorul care scos ușa veche.

Intervenția a fost realizată cu grijă, verificându-se mai întâi traseul cablurilor și poziția lor exactă. Ușa a fost scoasă fără a afecta firele existente, astfel încât locuința să rămână sigură până la o eventuală intervenție ulterioară a unui electrician.

„Pe lângă demontare, am oferit serviciul complet: am debarasat ușa veche și toate deșeurile rezultate, lăsând locul curat și pregătit pentru montajul noii uși. Clientul nu a avut bătăi de cap - demontare, debarasare și pregătire pentru noua ușă, totul inclus”.

@tipul_cu_usile.stefan Ce gasesti atunci cand demontezi o usa veche dintr-un bloc comunist? Uneori, inclusiv cabluri electrice care trec direct prin tocul usii. 😅 La aceasta lucrare am demontat usa de interior cu grija, fara sa taiem sau sa deterioram firele existente. Iar pentru ca vorbim despre serviciul nostru all inclusive, ne-am ocupat si de debarasarea usii vechi si a tuturor deseurilor rezultate. Demontare, debarasare si pregatirea pentru noua usa, fara batai de cap pentru client. #usideinterior #montajusi #renovareapartament #amenajariinterioare #stefantipulcuusile ♬ sunet original - Nek Music

Pe lângă demontare, Ștefan, constructorul care a publicat procesul de demontare al ușii, a asigurat și debarasarea completă a ușii vechi și a deșeurilor rezultate, lăsând spațiul curat și pregătit pentru montajul noii uși.

Pentru client, procesul a fost lipsit de griji: demontare, curățenie și pregătire, toate incluse în același pachet.

Importanța demontării unei uși cu grijă

Astfel de lucrări arată cât de important este ca demontarea unei uși vechi să fie făcută cu atenție și profesionalism. În blocurile comuniste, tocurile pot ascunde trasee electrice sau alte improvizații, iar o echipă experimentată poate preveni riscuri majore. Un serviciu all inclusive economisește timp, reduce stresul și garantează că spațiul este pregătit corect pentru instalarea unei uși noi.

Tânărul muncitor a oferit câteva recomandări în ceea ce privește demontarea sigură a unei uși vechi:

Verifică dacă există cabluri sau instalații ascunse în toc.

Solicită demontare făcută cu grijă, fără tăieri inutile.

Cere debarasarea și curățarea după lucrare pentru pregătirea montajului.