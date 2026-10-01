 Rezultate Loto, 1 octombrie 2026. Numerele care au adus câștig românilor norocoși
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Rezultate Loto, 1 octombrie 2026. Numerele care au adus câștig românilor norocoși

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Joi, 1 octombrie 206, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La Loto 6/49, categoria I a acumulat un report de peste 11,13 milioane de lei, echivalentul a peste 2,11 milioane de euro.

loto istock jpg
Foto: istock

Rezultate Loto 1 octombrie 2026

Loto 6/49: 3, 19, 49, 48, 2, 8

Noroc: 9 6 8 8 1 6 9

Joker: 2, 31, 45, 29, 30 + 4

Noroc Plus: 1 7 9 8 9 1

Loto 5/40: 27, 6, 21, 35, 31, 23

Super Noroc: 8 8 0 5 8 9.

La Noroc, jucătorii au avut în joc un report cumulat de peste 5,33 milioane de lei, adică mai mult de 1 milion de euro.

La Joker, categoria I a ajuns la un report de peste 8,22 milioane de lei (aproximativ 1,56 milioane de euro), iar la categoria a II-a suma acumulată a depășit 247.000 de lei (circa 46.800 de euro). Noroc Plus a înregistrat un report cumulat de peste 75.300 de lei.

La Loto 5/40, categoria I a avut un report de peste 1,95 milioane de lei (aproximativ 370.000 de euro), iar la Super Noroc reportul cumulat a depășit 466.000 de lei (aproximativ 88.400 de euro).

Cine este românul care a câștigat 67.710,30 de lei la Loto 6/49.

Marian Petruț din Săsciori, județul Alba, este unul dintre acei jucători care nu au renunțat niciodată la speranță. De două ori pe săptămână, de zeci de ani, bărbatul trece pragul agențiilor Loteriei Române, convins că într-o zi biletele completate cu răbdare îi vor aduce un câștig. Ziua aceea a venit.

Prietenii și familia au încercat adesea să-l convingă să lase jocul în urmă, însă Marian a rămas fidel ritualului său, cu o încredere pe care puțini ar fi putut să o păstreze atât de mult timp.

Potrivit unui comunicat emis de Loteria Română, perseverența i-a fost, în cele din urmă, răsplătită. Marian a câștigat 67.710,30 de lei la Loto 6/49, un premiu care i-a schimbat nu doar ziua, ci și planurile de viitor.

„De câștig aveam nevoie ca de aer! A sosit exact când aveam cea mai mare nevoie”, mărturisește el, vizibil emoționat.

Pentru bărbatul din Săsciori, banii nu reprezintă doar o sumă importantă, ci și șansa de a duce la capăt un proiect pe care îl tot amâna: renovarea casei.

Tragere LOTO duminică, 27 septembrie

La Loto 6/49, categoria I, s-a înregistrat un report în valoare de peste 10,2 milioane de lei, adică peste 1,91 milioane de euro. De asemenea, la categoria Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 5,23 milioane de ei, însemnând peste 991.400 de euro.

Pentru cei care au jucat la Joker, reportul la categoria I a fost în valoare de peste 7,91 milioane de lei, adică peste 1,49 milioane de euro. La categoria a II-a reportul a fost de peste 178.600 de lei, iar la categoria a III-a peste 51.900 de lei. 

Pentru Noroc Plus s-a înregistrat un report cumulat în valoare de peste 68.600 de lei. Când a venit vorba de Loto 5/40, aici, la categoria I, s-a înregistrat un report de peste 1,81 milioane de lei (peste 344.100 de euro).

La Super Noroc a fost în joc un report cumulat în valoare de peste 450.700 de lei (peste 85.400 de euro).

Ghid de cumpărături

banner turda si maria dragomiroiu cu ileana sararoiu jpg
#Exclusiv Click!
Ileana Sărăroiu ar fi împlinit 90 de ani. A fost îngropată de vie? Gheorghe Turda: „Bârfe de babe de la poarta cimitirului” Vedete românești
ioana ginghina
Ioana Ginghină, mesaj după cazul înfiorător de la Cornell: „De ce nu s-au oprit ei?” Vedete românești
image
Laura Vicol, din nou în vizorul DIICOT pentru dosarul Nordis. Procurorii o acuză că ar fi ascuns milioane de lei în declarațiile de avere adevarul.ro
image
Angajat concediat după 22 de ani de muncă pentru că îi era frică să zboare. Instanța obligă compania să-i plătească 52.000 de euro adevarul.ro

Parteneri

image
Giovanni Becali, șocat după ce a auzit promisiunea lui Reghe la FCSB: “Bă, ăsta nu e sănătos!” www.fanatik.ro
image
O femeie din Buzău a făcut credit şi i-a dat 90.000 de euro unei "vedete" coreene. Reacţia soţului observatornews.ro
image
Rușii au pierdut în Donețk moaștele cneazului care ar fi trebuit ”să îi încurajeze” pe front. Au fost atacați și le-au abandonat www.antena3.ro
image
După scamatoria avertismentului Bloomberg, a venit rândul Reuters să avertizeze România, tot sub semnătura unor români: „Numirea unui guvern PSD-AUR sau convocarea de alegeri anticipate ar putea declanșa o retrogradare a ratingului de credit al României” www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Cristina Dorobanţu, vedeta Ştirilor Kanal D, s-a căsătorit şi va deveni mămică: „Este ca un vis frumos pentru mine” www.wowbiz.ro
image
Nu s-au mai putut abține! La date, Andra și Ahmed s-au dez... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Ce premier a propus Gigi Becali pentru România: „E singura soluţie!” as.ro
image
Noutăți în cazul avionului Flydubai care zbura spre Israel. Copilotul ar fi vrut să preia controlul aeronavei și să o prăbușească într-un zgârie-nori. „Un scenariu de tipul celui din 11 septembrie” playtech.ro
image
Cu cât a fost amendat Gabi Torje, de fapt, după episodul «Steaua e numai una»: „Nici nu aveam salariul atât la Dinamo” www.fanatik.ro
image
Ispita Gabriella a rămas ÎNSĂRCINATĂ cu un concurent de la Insula Iubirii: 'Aș fi continuat toată viața alături de el' www.cancan.ro
image
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică www.viva.ro
image
Mama lui Valerie Lungu a dat TOT din casă! Ce s-a întâmplat la Starea Civilă, în ziua în care fata ei s-a căsătorit cu Alex Gîlcă. „Când au urcat pe scările de la Starea Civilă...” Detalii din culise, pe care celebra influenceriță nu a vrut să le facă publice www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Lady cu 27 de amanți! Soțul își ridica prietenul pe umeri ca s-o privească dezbrăcată. Scandalul sexual care a EXPLODAT la tribunal okmagazine.ro
image
Sydney Sweeney, noua Pamela Anderson! Costum roșu minuscul și escapadă fierbinte pentru blonda momentului okmagazine.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
De ce erau asasinați împărații romani? historia.ro
image
#Istoria Filmului
Legenda lui James Dean: Viața și moartea unui „rebel fără cauză” historia.ro
image png
O sculptură cumpărată cu 350 de euro s-a dovedit a fi o adevărată comoară pentru un bărbat din Anglia. Cât valorează, de fapt Internațional
casatorie nunta miri buchet de nunta jpeg
Căsătoria între minori, interzisă într-un stat american. Practica este încă legală în 32 de regiuni din SUA Internațional
image png
Tragedie în Galați! Patru persoane, printre care și o minoră, au murit după ce mașina lor a fost spulberată de un tren Național
profesor jpg
România, în criză de profesori. Sute de posturi au rămas neocupate la o lună de la începutul școlii Național
Smit Machchhar, pilotul erou de la bordul avionului FlyDubai jpg
Cine este pilotul care a evitat o posibilă tragedie la bordul unui avion Flydubai. A fost atacat de copilot Național
image png
Fenomen inedit în Deșertul Atacama! O mare de flori a apărut după ploile provocate de El Niño Fapt divers
avion animawings jpeg
AnimaWings suspendă toate zborurile după ce și-a cerut insolvența. Ce urmează pentru compania românească Național
curs valutar jpg
Euro a depășit pe interbancar pragul de 5,35 lei. Moneda europeană a ajuns la un nou record Național
image
Cine sunt părinții lui Siegfried Mureșan, premierul desemnat de Nicușor Dan. A crescut într-o familie de profesori, cu mamă de origine germană și tată român actualitate.net
image
Cauza morții premature a jurnalistului Patrick André de Hillerin. Avea 52 de ani actualitate.net