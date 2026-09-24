Rezultate Loto 6/49, 24 septembrie 2026. Care sunt numerele câștigătoare

În fiecare săptămână, români din întreaga țară încearcă să pună mâna pe marele premiu de la Loto. Astăzi, 24 septembrie 2026, au avut loc noi trageri la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

Foto: Loteria România

Rezultate Loto, 24 septembrie 2026

Loto 6/49: 8, 17, 19, 4, 30, 28

Joker: 42, 45, 3, 31, 22 + 11

Loto 5/40: 39, 14, 1, 13, 21, 12

Noroc: 1 2 1 1 0 9 8

Noroc Plus: 8 0 9 3 8 5

Super Noroc: 2 2 8 1 1 2

La Loto 6/49, categoria I înregistrează un report de peste 9,53 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 1,81 milioane de euro. La jocul Noroc, reportul cumulat depășește 5,1 milioane de lei, adică peste 970.100 de euro.

La Joker, categoria I a adus un report de peste 7,67 milioane de lei (aproximativ 1,45 milioane de euro), iar la categoria a II‑a se acumulează peste 126.600 de lei, adică în jur de 24.000 de euro. La Noroc Plus, categoria I are un report de peste 28.000 de lei.

Și la Loto 5/40 sumele sunt considerabile: categoria I înregistrează un report de peste 1,7 milioane de lei (aproximativ 324.100 de euro), iar categoria a II‑a are un report de peste 121.800 de lei, adică în jur de 23.100 de euro.

La Super Noroc, categoria I pune în joc un report de peste 438.200 de lei, echivalentul a aproximativ 83.200 de euro.

Cea mai mare sumă câștigată

Cel mai mare premiu din istoria tragerii Loto 6/49 a fost câștigat chiar în această vară, de către o pensionară din Oradea. După ce a reușit să ghicească toate numerele norocoase, femeia a pus mâna pe marele premiu, în valoare de 52,83 milioane de lei, echivalentul a peste 10 milioane de euro.

Numerele care i-au adus câștigul au fost 45, 12, 13, 44, 36, 37, iar biletul a costat numai 8,5 lei.