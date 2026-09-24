 Rezultate Loto 6/49, 24 septembrie 2026. Care sunt numerele câștigătoare
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Rezultate Loto 6/49, 24 septembrie 2026. Care sunt numerele câștigătoare

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În fiecare săptămână, români din întreaga țară încearcă să pună mâna pe marele premiu de la Loto. Astăzi, 24 septembrie 2026, au avut loc noi trageri la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. 

Loteria romana - loto FOTO Profimedia
Foto: Loteria România

Rezultate Loto, 24 septembrie 2026

Loto 6/49: 8, 17, 19, 4, 30, 28

Joker:  42, 45, 3, 31, 22 + 11

Loto 5/40:  39, 14, 1, 13, 21, 12

Noroc:  1 2 1 1 0 9 8

Noroc Plus:  8 0 9 3 8 5

Super Noroc:  2 2 8 1 1 2

La Loto 6/49, categoria I înregistrează un report de peste 9,53 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 1,81 milioane de euro. La jocul Noroc, reportul cumulat depășește 5,1 milioane de lei, adică peste 970.100 de euro.

La Joker, categoria I a adus un report de peste 7,67 milioane de lei (aproximativ 1,45 milioane de euro), iar la categoria a II‑a se acumulează peste 126.600 de lei, adică în jur de 24.000 de euro. La Noroc Plus, categoria I are un report de peste 28.000 de lei.

Și la Loto 5/40 sumele sunt considerabile: categoria I înregistrează un report de peste 1,7 milioane de lei (aproximativ 324.100 de euro), iar categoria a II‑a are un report de peste 121.800 de lei, adică în jur de 23.100 de euro.

La Super Noroc, categoria I pune în joc un report de peste 438.200 de lei, echivalentul a aproximativ 83.200 de euro.

Cea mai mare sumă câștigată

Cel mai mare premiu din istoria tragerii Loto 6/49 a fost câștigat chiar în această vară, de către o pensionară din Oradea. După ce a reușit să ghicească toate numerele norocoase, femeia a pus mâna pe marele premiu, în valoare de 52,83 milioane de lei, echivalentul a peste 10 milioane de euro.

Numerele care i-au adus câștigul au fost 45, 12, 13, 44, 36, 37, iar biletul a costat numai 8,5 lei.

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