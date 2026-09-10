 Rezultate Loto joi, 10 septembrie 2026. Marele premiu la 6/49 este de peste un milion de euro
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Rezultate Loto joi, 10 septembrie 2026. Marele premiu la 6/49 este de peste un milion de euro

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În fiecare săptămână, nenumărați români din întreaga țară își încearcă norocul la Loto, în speranța că vor pune mâna pe premiul cel mare. Iar, astăzi, 10 septembrie, ei vor avea o nouă oportunitate de a câștiga sume impresionante.

Astăzi vor avea loc noi trageri la Loto
Astăzi vor avea loc noi trageri la Loto Foto: IStock

Astăzi, 10 septembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Numerele câștigătoare vor fi afișate după ora 18:30, iar românii vor avea oportunitatea de a pune mâna pe premii impresionante.

Rezultate LOTO joi, 10 septembrie 2026

Numerele câștigătoare de astăzi vor fi afișate după ora 18:30.

Loto 6/49: 

Joker: 

Loto 5/40: 

Noroc: 

Noroc Plus: 

Super Noroc: 

Reportul la Loto 6/49 este de peste 5 milioane de lei

Cu ocazia tragerilor din cursul zilei de astăzi, românii care vor ghici toate numerele norocoase vor putea pune mâna pe premii impresionante! Mai precis, la Loto 6/49, la categoria I, marele premiu este de peste 5,28 milioane de lei, adică undeva peste un milion de euro.

În același timp, la Noroc, reportul este de 4,65 milioane de lei, adică undeva peste 886.100 de euro. La categoria I de la Joker, marele premiu este de peste 6 milioane de lei sau undeva peste 1,15 milioane de euro. În același timp, la categoria II, reportul este de 708.300 de lei.

La Noroc Plus, cei care vor ghici toate numerele norocoase vor pune mâna pe un premiu în valoare de 816.600 de lei, adică aproximativ 155.400 de euro. În același timp, la categoria I de la Loto 5/40, marele premiu este de aproximativ un milion de lei, adică 207.300 de euro. Iar, nu în ultimul rând, la Super Noroc, reportul este de 417.500 de lei, adică undeva în jur de 79.500 de euro.

Când s-a câștigat marele premiu de la Loto 6/49

În această vară, pe data de 13 august, s-a înregistrat cel mai mare câștig din istorie la jocul Loto 6/49. Premiul acordat la acel moment a fost de 52,83 milioane de lei, adică undeva în jur de 10 milioane de euro. O femeie în vârstă de 59 de ani din Oradea a reușit să ghicească toate numerele norocoase.

„Pentru mine, acest premiu este o minune care mi-ar putea salva viața. Consider că e noroc și, în același timp, o binecuvântare. Cu acești bani îmi voi lua viața de la capăt”, a spus norocoasa câștigătoare.

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