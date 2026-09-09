Alimentele din frigider de care trebuie să scapi cât mai repede. Pot deveni periculoase pentru sănătate

Mulți dintre noi avem diverse alimente în frigider la care nici măcar nu ne-am mai gândit de luni de zile. În cele din urmă, astfel de produse vor începe să ocupe prea mult spațiu și, în anumite situații, chiar să devină periculoase pentru sănătatea noastră. Din acest motiv, experții spun care sunt lucrurile de care trebuie să scăpăm cât mai rapid.

Aceste alimente trebuie verificate constant Foto: IStock

Este foarte ușor să ne dăm seama dacă alimente precum legumele sau laptele s-au stricat, dar altele pot trece neobservate chiar și luni de zile. Însă, în cele din urmă, diversele borcane și conserve vor începe să ocupe prea mult spațiu și ne vor da planurile peste cap atunci când încercăm să ne decidem ce să gătim.

Din acest motiv, devine important să verificăm constant aceste alimente, deoarece se pot strica mult mai repede decât am crede.

Gemuri

Cât timp sunt sigilate, borcanele cu gem pot rămâne proaspete foarte mult timp. Însă, după ce a fost desfăcut, gemul se va strica mult mai repede decât am crede. De obicei, gemurile trebuie consumate în cel mult șase luni după ce au fost deschise, după care vor trebui aruncate.

Sirop de arțar

Acest sirop delicios are un termen de valabilitate foarte mare, dar dacă în el ajung urme de apă sau firimituri de la alte alimente, se poate strica mult mai repede. În general, nu ar trebui ținut mai mult de un an de zile după ce a fost desfăcut.

Muștar

Atunci când vine vorba despre muștar, este foarte important ca acesta să fie ținut în frigider. Astfel, el va rezista între 12 și 18 luni după ce a fost desfăcut. Însă, dacă nu este ținut la rece, se poate strica chiar și după o lună, potrivit simplyrecipes.com.

Ketchup

La fel ca și în cazul muștarului, este foarte important ca și acest sos să fie ținut în frigider. Chiar și așa, el ar trebui aruncat după șase luni de la deschidere, dacă încă nu a fost folosit.

Murături

Mulți dintre noi putem avea impresia că murăturile pot rezista pentru perioade foarte lungi. În realitate, experții spun că murăturile la borcan trebuie consumate în cel mult un an după ce au fost deschise.