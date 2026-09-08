Semnele care își pot face apariția înainte de producerea unui infarct. Nu trebuie ignorate

Chiar și cu câteva zile înainte de producerea unui infarct pot apărea semne care să ne atragă atenția asupra faptului că urmează să ne confruntăm cu această problemă. Iar, potrivit medicilor, atunci când observăm astfel de simptome este important să nu le ignorăm.

Infarctul poate fi precedat de aceste semne Foto: Arhivă

Potrivit informațiilor de la adevarul.ro, medicii atrag atenția asupra faptului că există unele semne care pot preceda producerea unui infarct chiar și cu câteva zile. Este vorba despre presiune în piept, dureri care iradiază spre gât, umăr sau maxilar, stări de greață și dificultăți de respirație.

Dintre acestea, presiunea în piept este cel mai frecvent semnal de alarmă care ne poate atrage atenția asupra riscului producerii unui infarct.

„Angina poate fi un semn de avertizare că un infarct sau un alt eveniment cardiac ar putea apărea în zilele următoare”, spune doctorul Roger Blumenthal, director al Johns Hopkins Ciccarone Center for the Prevention of Cardiovascular Disease, conform HuffPost.

Aceste semne nu trebuie niciodată ignorate

De asemenea, infarctul este asociat adesea cu o senzație de durere în brațul stâng, dar disconfortul se poate extinde spre gât, umăr sau braț. În plus, unele persoane pot resimți o senzație de amorțeală care urcă până la maxilar, înainte de producerea unui infarct.

Un alt semnal de alarmă este apariția unei dificultăți neobișnuite la respirație. După efort, unele persoane pot remarca o senzație de amorțeală la nivelul brațului sau disconfort în piept.

Simptomele se pot intensifica chiar înainte de infarct

Alte semne care pot precede un infarct sunt greața, durerile abdominale și o stare generală de oboseală. Iar, potrivit experților, simptomele de acest fel se pot intensifica chiar înainte de producerea infarctului. Atunci când observăm astfel de semnale de alarmă, nu trebuie să le ignorăm niciodată.

„În ziua sau în săptămâna care precedă infarctul pot apărea mai multe simptome. Ele pot deveni mai frecvente, pot dura mai mult sau pot fi mai intense”, a spus dr. Abha Khandelwal, conform sursei citate.