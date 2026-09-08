Regele Charles a luat decizia în privința lui Harry și Meghan. Ce se întâmplă cu revenirea lor în Marea Britanie

În ciuda revenirii lor surpriză în Marea Britanie, Regele Charles a precizat că Harry și Meghan nu vor reveni la îndatoririle regale. Într-o scrisoare adresată reprezentanților de rang înalt ai Familiei Regale, oficialilor guvernamentali și reprezentanților armatei, regele britanic a comunicat faptul că fiul și nora sa nu sunt membri activi ai Familiei Regale și că ar trebui tratați drept „cetățeni privați”.

Harry și Meghan rămân simpli cetățeni privați Foto: Profimedia

Chiar dacă s-au mutat înapoi în Marea Britanie, Harry și Meghan Markle continuă să fie „cetățeni privați” și nu își vor relua îndatoririle regale. Potrivit informațiilor de la Daily Mail, această scrisoare a fost publicată după ce surse apropiate cuplului au oferit în mod repetat presei informații despre planurile lor pentru noua viață pe care o vor duce în Marea Britanie.

Iar printre informațiile oferite presei se număra și faptul că Harry și Meghan și-ar relua angajamentele publice, la care ar fi urmat să fie invitată și presa.

Harry și Meghan nu își vor relua îndatoririle regale

Unii dintre prietenii cuplului ar fi spus chiar că Harry a obținut în sfârșit acordul „jumătate înăuntru, jumătate în afară” pe care și l-a dorit dintotdeauna. Acest lucru ar fi însemnat că Harry urma să aibă libertatea de a profita de oportunități comerciale profitabile, în timp ce, neoficial, își îndeplinea un număr limitat de îndatoriri regale.

Acest model a fost respins încă din anul 2020, de către Regina Elizabeth, după care Harry și Meghan au renunțat la titlurile și la îndatoririle regale și au părăsit Marea Britanie. Acum, Regele Charles spune clar că faptul că cei doi au revenit în țară nu înseamnă că revin și în rândul familiei regale.

Regele Charles a vorbit despre statutul legal al celor doi

Această scrisoare a regelui Charles a fost publicată după ce, în cursul zilei de luni, Harry a fost surprins în public pentru prima oară după revenirea în Marea Britanie.

În scrisoare se precizează clar că „nu există nicio schimbare în ceea ce privește statutul actual al Ducelui și Ducesei de Sussex. Titlurile lor de Alteță Regală rămân suspendate și nu sunt folosite”.

În plus, regele Charles menționează clar faptul că fiul și nora sa rămân cetățeni privați.

„Activitatea caritabilă a Ducelui și Ducesei este o chestiune personală pentru amândoi și este desfășurată în calitatea lor privată. Pe scurt, statutul lor este similar celui al unor cetățeni privați cu interese comerciale și caritabile”, mai este menționat în scrisoare.