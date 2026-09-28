 Trei activiste, suspectate că ar fi furat oile de pe proprietatea regelui Charles. Cine sunt „hoațele”
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Trei activiste, suspectate că ar fi furat oile de pe proprietatea regelui Charles. Cine sunt „hoațele”

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Trei activiste pentru drepturile animalelor au fost găsite vinovate de furtul unor miei de pe domeniul Sandringham, proprietate a regelui Charles. 

Trei activiste, suspectate că ar fi furat oile de pe proprietatea regelui Charles
Trei activiste, suspectate că ar fi furat oile de pe proprietatea regelui Charles Foto: shutterstock

Cum s-a produs incidentul de pe proprietatea regelui Charles

Rosa Sharkey și Sarah Foy, ambele în vârstă de 26 de ani, alături de Rose Patterson, 37 de ani, au apărut luni în fața instanței de la Norwich Crown Court, unde un juriu format din 12 persoane a pronunțat un verdict unanim de vinovăție. Sentința urmează să fie stabilită ulterior, potrivit publicației People.

Potrivit declarațiilor din timpul procesului, cele trei femei, membre ale grupului pentru drepturile animalelor, Animal Rising, au pătruns pe 24 mai 2023 în Appleton Farm, o fermă aflată pe domeniul Sandringham, cu intenția declarată de a „deschide ochii regelui” asupra realităților industriei oieritului.

Ele au escaladat un gard electric de joasă tensiune și au petrecut mai multe ore printre animale, până când acestea s-au obișnuit cu prezența lor.

În cele din urmă, fiecare dintre ele a luat câte un miel și a părăsit ferma cu ajutorul unui bărbat care le aștepta într-o dubă. Acesta nu a fost trimis în judecată.

Ce s-a întâmplat cu animalele

La trei ani de la incident, activistele susțin că animalele sunt „în viață și sănătoase” într-un sanctuar și că nu intenționează să le returneze. Sharkey a declarat în instanță că nu a dezvăluit locația sanctuarului pentru că, dacă ar fi făcut-o, mieii ar fi fost recuperați și trimiși la sacrificare.

Ea a mers chiar mai departe, afirmând că regele Charles, în vârstă de 77 de ani, „ar fi consimțit la salvarea mieilor”, având în vedere interesul său public pentru conservare și protecția animalelor.

În opinia ei, „realitatea oieritului este ascunsă”, iar ceea ce se întâmplă în abatoare și impactul asupra mediului „nu sunt lucruri cu care regele ar fi de acord”.

Pentru a-și susține acțiunea, activistele au postat fotografii cu mieii pe rețelele sociale, precum și imagini cu ele în fața porților Castelului Windsor, ținând pancarte pe care scria „Am salvat oile regelui”. Sharkey a explicat că, în afara locației sanctuarului, grupul a dorit să fie „complet transparent” cu privire la acțiunile sale, astfel încât „faptele să fie cunoscute”.

Incidentul de la Sandringham a atras atenția și prin contextul familial al regelui. Domeniul este unul dintre locurile unde monarhul deține terenuri agricole, iar vara trecută nepotul său, James, Earl of Wessex, a lucrat acolo ca zilier.

Tânărul de 18 ani, fiul prințului Edward și al ducesei de Edinburgh, a fost văzut conducând tractoare și participând la activitățile zilnice ale fermei, spre surprinderea angajaților obișnuiți să îl vadă doar la evenimente oficiale.

Un lucrător a declarat pentru The Sun că, deși este nepotul regelui, James „nu se ferește să se murdărească și să muncească cot la cot cu ceilalți”.

Regele Charles iubește natura

Regele Charles este cunoscut pentru atașamentul său față de mediul rural, iar apropiații spun că monarhul este „mândru” să vadă că generația tânără din familie îi împărtășește pasiunea.

Experiența de la Sandringham a fost, de altfel, o pregătire utilă pentru James, care a început în această toamnă studiile la Royal Agricultural University din Cirencester, unde se specializează în managementul terenurilor rurale și al proprietăților.

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