 Povestea criminalului supranumit „Vampirul din Niterói”. Ce s-a întâmplat cu el
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Povestea criminalului supranumit „Vampirul din Niterói”. Ce s-a întâmplat cu el

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În 1991, regiunea metropolitană Rio de Janeiro a fost scena unei serii de crime în care victimele erau copii proveniți în special din familii sărace. Marcelo Costa de Andrade îi aborda în gări, pe străzi sau în zone afectate de sărăcie și le oferea bani ori mâncare. Uneori le spunea că are nevoie de ajutor pentru presupuse activități religioase, după care îi conducea în locuri izolate.

Rio de Janeiro
Rio de Janeiro Foto: Pixabay

Victimele erau în principal băieți, mulți dintre ei copii ai străzii sau proveniți din comunități vulnerabile. Tocmai această situație a făcut ca unele dispariții să nu fie asociate imediat între ele. După ce a fost arestat, Andrade a mărturisit 13 omoruri. În cazul numărului total al victimelor există însă diferențe între relatările despre caz, iar cifrele vehiculate în timp nu trebuie confundate cu cele confirmate oficial.

O copilărie dificilă și începutul crimelor

Marcelo Costa de Andrade s-a născut la 2 ianuarie 1967, în Rio de Janeiro, și a crescut pentru o perioadă în favela Rocinha. Relatările despre copilăria sa vorbesc despre sărăcie, o familie dezorganizată și expunere la violență, scrie descoperă.ro.

Andrade a susținut că, în copilărie, fusese bătut și abuzat sexual. Mai târziu, în adolescență, ar fi ajuns să practice prostituția. Aceste elemente fac parte din biografia sa, însă ele nu pot fi considerate o explicație pentru crimele comise ulterior. Experiențele traumatizante din copilărie nu conduc automat la comportamente criminale, iar o legătură directă între abuzurile suferite și crimele sale ar reprezenta o simplificare.

Potrivit anchetei, Andrade a început seria crimelor în aprilie 1991. Își alegea victimele dintre copiii pe care îi întâlnea în zone sărace și îi atrăgea prin promisiuni de bani sau hrană.

După ce îi ducea în locuri izolate, copiii erau agresați sexual și uciși. În timpul mărturisirilor sale, Andrade a oferit și explicații bizare pentru ceea ce făcea. Într-unul dintre cazuri, a afirmat că a băut sângele victimei pentru a deveni „tânăr și frumos”, asemenea copiilor. Declarația a contribuit la apariția poreclei „Vampirul din Niterói”.

Criminalul a încercat să lege faptele și de o justificare religioasă, susținând că băieții ajungeau în Rai pentru că muriseră înainte de a păcătui. Specialiștii care l-au evaluat au considerat însă că aceste explicații făceau parte dintr-un sistem delirant și nu reprezentau o doctrină religioasă recunoscută.

Un supraviețuitor a ajutat poliția să-l găsească

Ancheta a făcut un pas important după dispariția și uciderea unui copil pe nume Ivan Medeiros de Abreu. Fratele său, Altair, fusese și el atras de Andrade, însă a reușit să fugă.

Băiatul le-a povestit familiei ce i se întâmplase, iar informațiile oferite de el au ajuns la poliție. Acestea au fost esențiale pentru identificarea celui care îi atrăgea pe copii.

Andrade a fost găsit la locul de muncă, unde distribuia pliante. În timpul primelor interogatorii, el a recunoscut uciderea lui Ivan. Ulterior, anchetatorilor le-a oferit informații despre alte crime și a indicat locuri în care abandonase sau îngropase victime.

În total, a mărturisit alte 12 omoruri. Sursele braziliene au atribuit nume și cifre diferite cazului: au fost menționate 14 crime atribuite lui Andrade, în timp ce opt au fost confirmate de poliție. Tocmai de aceea, numărul exact al victimelor confirmate trebuie diferențiat de cel prezent în unele relatări despre cazul său.

La 26 aprilie 1993, instanța a stabilit că Marcelo Costa de Andrade este neimputabil din cauza unei tulburări psihice. În sistemul juridic brazilian, această decizie înseamnă că persoana nu este considerată capabilă să înțeleagă pe deplin caracterul ilegal al faptelor sau să își controleze acțiunile în baza acestei înțelegeri.

În locul unei pedepse obișnuite cu închisoarea, Andrade a primit o măsură de siguranță și a fost internat într-o instituție psihiatrică judiciară.

Criminologa Ilana Casoy, care l-a intervievat, a descris lipsa remușcării și dificultatea acestuia de a înțelege dimensiunea morală a faptelor sale. Evaluări medicale citate ulterior în presa braziliană au susținut că tulburarea era considerată incurabilă și că Andrade continua să reprezinte un risc.

În martie 2024, o instanță a decis ca acesta să rămână temporar la Spitalul de Custodie și Tratament Psihiatric Henrique Roxo, în contextul reformării sistemului brazilian de spitale judiciare. Relatările publicate în 2025 indicau că se afla în continuare sub îngrijire psihiatrică.

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