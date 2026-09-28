Nepalezii încearcă să-și refacă viața printre ruine! Mii de familii trăiesc în adăposturi

La o lună de la alunecările de teren devastatoare care au lovit orașul Bidur, din centrul Nepalului, urmele tragediei sunt încă vizibile. O mare parte din localitate este acoperită de noroi și moloz, iar terenul greu accesibil îngreunează operațiunile de intervenție. Cel puțin 1.453 de oameni au murit, iar peste 5.600 sunt în continuare dați dispăruți.

Doar 110 victime au fost identificate

Familiile așteaptă încă vești despre cei dragi, în timp ce echipele continuă să curețe zonele afectate. La o lună de la dezastru, doar 110 dintre cele aproximativ 1.450 de trupuri recuperate au fost identificate și predate familiilor.

Peste 3.000 de case au fost distruse Foto: Yomiuri / Sachiko Aoki

Premierul Balendra Shah a evocat tragedia în discursul susținut vineri la Adunarea Generală a ONU. Aproximativ 30.000 de oameni și-au pierdut rudele, locuințele sau mijloacele de trai, iar mulți dintre ei trăiesc de o lună în adăposturi. Guvernul a identificat terenuri pentru relocarea familiilor în Rasuwa, Nuwakot și Dhading.

Autoritățile încearcă să refacă podurile importante Foto: Profimedia

Supraviețuitorii au nevoie de școli, servicii, comunități și locuri de muncă. Experiențele trecutului arată cât de importantă este alegerea unor zone sigure.

După cutremurul din 2015, oameni din trei sate din Rasuwa au fost relocați pe malurile râului Trisuli, iar mulți dintre cei care au supraviețuit cutremurului au fost luați de viitura de luna trecută.

Aproape 500 de copii au rămas fără unul sau ambii părinți și au nevoie de consiliere, locuințe și școli. Aproape 14.000 de persoane au fost salvate de forțele de securitate, inclusiv din tunelurile unor hidrocentrale, unde intervenția a fost deosebit de dificilă.

Fondul guvernamental pentru ajutorarea victimelor a primit până acum 15,06 miliarde de rupii (156,9 milioane de dolari), iar distribuirea rapidă a banilor către familiile afectate este esențială.

Cu toate acestea, revenirea la normal ar putea dura ani buni. Dezastrul ridică și întrebări despre siguranța viitoarelor proiecte hidrotehnice. Trei hidrocentrale indiene construite în cascadă pe râul Arun ar urma să producă până la 3.000 MW, cea mai mare parte a energiei fiind exportată în India.

Râul își are originea în China și este alimentat de lacuri glaciare care se extind rapid, ceea ce sporește riscurile pentru comunitățile și infrastructura din aval.