Kate Middleton și Prințul William, detaliul surprinzător din dormitor. Ce a dezvăluit chiar Prințul de Wales

Presa britanică continuă să relateze despre obiceiurile de somn ale Prințului William și ale lui Kate Middleton. Detalii din viața lor privată, care au stârnit mereu interesul publicului.

Prințul William și Kate Middleton Foto: Profimedia

De-a lungul timpului au existat relatări potrivit cărora Prințul și Prințesa de Wales ar fi avut dormitoare separate, o practică deloc neobișnuită în trecut în rândul membrilor Familiei Regale.

Informația nu a fost însă confirmată oficial de Palatul Kensington, iar declarații făcute ulterior de Prințul William par chiar să indice că cei doi dorm împreună.

De unde a apărut povestea dormitoarelor separate

Potrivit informațiilor preluate de Yahoo Entertainment, în perioada în care William și Kate foloseau apartamentul 1A de la Palatul Kensington ar fi existat spații separate pentru dormit. Publicația precizează însă că nu se știe dacă un asemenea aranjament a continuat și în celelalte reședințe ale familiei.

Cert este că Palatul Kensington are un rol important în viața oficială a cuplului. Site-ul Familiei Regale a Marii Britanii precizează că aici se află birourile și reședința londoneză a Prințului și Prințesei de Wales.

Tot sursa oficială confirmă că William și Catherine s-au căsătorit pe 29 aprilie 2011 și au împreună trei copii: Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis.

Dormitoarele separate nu înseamnă neapărat probleme în cuplu

În materialul citat, specialiștii atrag atenția că alegerea unor paturi sau dormitoare diferite nu trebuie interpretată automat drept un semn că relația trece printr-o criză.

Jessica Alderson, expert în relații, explică faptul că fiecare partener poate avea nevoi diferite atunci când vine vorba despre temperatura din cameră, lenjerie, ora de culcare sau rutina de somn.

În aceste condiții, odihna separată poate chiar îmbunătăți calitatea somnului și, indirect, viața de cuplu.

„Unul dintre cele mai răspândite mituri despre relații este acela că dormitul în paturi separate reprezintă semnul unei relații nesănătoase, însă lucrurile nu stau neapărat așa. Pentru un cuplu, dormitul în paturi separate poate fi chiar o experiență eliberatoare, pentru că îi permite fiecărui partener să aibă propriul spațiu.

Atunci când partenerii au paturi separate, fiecare își poate adapta obiceiurile de somn în funcție de propriile preferințe, fie că vorbim de temperatura din cameră, lenjeria de pat sau rutina de somn. Acest lucru poate duce la o calitate mai bună a somnului pentru amândoi, ceea ce poate avea un impact pozitiv asupra tuturor aspectelor vieții lor, inclusiv asupra calității relației de cuplu”, a explicat Jessica Alderson, expertă în relații și cofondatoarea unei aplicații de dating.

Prințul William a oferit însă un indiciu important

Povestea dormitoarelor separate a fost pusă sub semnul întrebării chiar de o afirmație atribuită Prințului William.

În 2024, în timpul unei vizite la Duchy College Stoke Climsland, William a discutat cu Louise Harland, proprietara unui câine pe nume Jacks. Femeia a povestit ulterior pentru Hits Radio Cornwall că Prințul de Wales i-ar fi spus că Orla, câinele familiei, doarme noaptea în pat „cu el și cu Kate”.

Afirmația sugerează, așadar, că cel puțin în acea perioadă William și Kate împărțeau același pat, alături de patrupedul familiei.

Familia Regală nu a confirmat oficial relatările presei britanice cum că cei doi ar dormi în dormitoare separate. Dar dincolo de curiozitățile din viața lor privată, statutul cuplului este clar în documentele oficiale: William este Prințul de Wales și moștenitorul tronului, iar Catherine este Prințesa de Wales. Cei doi continuă să îndeplinească angajamentele oficiale în sprijinul Regelui Charles al III-lea.