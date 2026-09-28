A renunțat la cariera academică și la mașină pentru a cumpăra pământ. Cum a transformat o idee neobișnuită într-o afacere de succes

A lăsat în urmă o carieră promițătoare în cercetare și a renunțat la mașina pe care urma să o primească, alegând să investească banii într-o fermă de legume ecologice. Este povestea lui Pavle Dordevic, un tânăr din Serbia care a transformat pasiunea pentru agricultură într-o afacere prosperă, dar și într-un proiect caritabil dedicat copiilor bolnavi de cancer.

Foto: Blic

Pavle Dordevic era un student eminent al Facultății de Agricultură, ajuns la doctorat, și lucra în cercetare la două institute importante din Serbia. Deși avea în față un viitor academic promițător, și-a dat seama că își dorește o schimbare. Voia să lucreze direct pământul și să pună în practică propriile idei.

Momentul decisiv a venit când sora sa, stabilită în Olanda, s-a oferit să-i cumpere o mașină second-hand. În loc să accepte cadoul, tânărul a ales să folosească banii pentru a achiziționa teren agricol, unde să cultive legume ecologice.

Astfel, a renunțat la locul de muncă stabil și, împreună cu câțiva prieteni, a pus bazele unei ferme și a lansat brandul Organela, potrivit publicației Blic.

Cum a transformat ferma într-o afacere de succes

Dezvoltarea afacerii nu s-a oprit la cultivarea legumelor. Pavle a venit cu idei inovatoare pentru a-și extinde activitatea și a ajunge direct la consumatori. A lansat un magazin online, a organizat un sistem de livrare la domiciliu și a început să furnizeze produse proaspete restaurantelor.

Unul dintre serviciile sale le oferă clienților posibilitatea de a-și alege în avans legumele pe care doresc să le primească. Ulterior, echipa fermei se ocupă de cultivarea acestora și de livrarea lor direct la ușa cumpărătorilor.

Prin această abordare, Pavle a reușit să dezvolte un model de afacere bazat pe produse ecologice, livrare directă și o relație apropiată cu cei care îi cumpără recolta.

A înființat și o grădină pentru copiii bolnavi de cancer

Dincolo de succesul comercial, Pavle și prietenii săi au dezvoltat și un proiect cu scop caritabil. Pe un hectar de teren, aceștia au amenajat grădina Basta moze svasta, unde cultivă legume pe care le donează integral organizației NURDOR, dedicată sprijinirii copiilor bolnavi de cancer.

După ce a lăsat în urmă activitatea din institutele de cercetare, Pavle privește cu încredere spre viitorul fermei sale. Printre obiectivele sale se numără investițiile în sol și în refacerea fertilității acestuia.