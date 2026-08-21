 A renunțat la job și a dat lovitura cu propria afacere. Câștigă acum peste 100.000 de euro pe an
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A renunțat la job și a dat lovitura cu propria afacere. Câștigă acum peste 100.000 de euro pe an

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O britanică de 25 de ani din Kent și-a transformat pasiunea pentru modă într-o afacere care îi aduce venituri impresionante. Chloe Lovett lucra pe salariul minim la un spa, iar în timpul liber vindea haine pe internet.

Chloe Lovett a renunţat la job şi acum câştigă peste 100.000 euro pe an / foto: Instagram
Chloe Lovett a renunţat la job şi acum câştigă peste 100.000 euro pe an / foto: Instagram

În septembrie 2025, tânăra a decis să renunțe la vechiul drum și să se concentreze complet asupra businessului. În doar câteva luni, ideea ei a crescut atât de mult încât Chloe și-a deschis propriul magazin fizic.

Magazinul, intitulat „Lovett Or List It”, le permite clienților să cumpere și să vândă haine second-hand. Între timp, afacerea a început să îi aducă sume considerabile.

Chloe poate câștiga până la 400 de lire sterline într-o singură zi doar din vânzările online. Dacă își păstrează ritmul, veniturile sale anuale ar putea depăși 100.000 de lire sterline, echivalentul a aproximativ 116.000 de euro.

Tânăra spune că succesul a venit mult mai repede decât și-ar fi imaginat.

„Am programul complet șase zile pe săptămână. Este, sincer, foarte aglomerat. Nu credeam că va avea un asemenea succes. Ajungi să ai sindromul impostorului. Credeam că nimeni nu știe cine sunt sau ce fac. Evident, lucrurile au explodat. Acum banii vin, dar eu sunt foarte zgârcită, nu ies să-i cheltuiesc”, a spus Chloe, potrivit tabloidului britanic Daily Mail.

A început de acasă

Înainte să se concentreze asupra propriei afaceri, Chloe îl ajuta și pe partenerul ei, Jake, la agenția sa de marketing. Experiența acumulată acolo i-a fost de folos atunci când a început să-și dezvolte propriul business.

Inițial, tânăra lucra exclusiv de acasă. Pe măsură ce primea tot mai multe haine, spațiul disponibil nu i-a mai fost suficient, astfel că a decis să închirieze o locație.

În magazin, hainele sunt aranjate cu atenție pe rafturi, în funcție de culoare și mărime. Chloe cumpără hainele de care clienții nu mai au nevoie la kilogram, apoi le vinde atât online, cât și în magazin.

„În septembrie am decis pur și simplu să mă dedic complet și să văd unde mă duce. Nu m-am gândit niciodată că, atât de repede, voi ajunge unde sunt acum. Îmi place partea de modă și faptul că primesc mereu lucruri noi. Pentru că sunt haine second-hand, sunt toate piese unicat. Clienții intră și nu știu niciodată ce vor găsi”, povestește Chloe.

Popularitatea magazinului a crescut rapid, iar unii dintre clienți au început să vină constant pentru a vedea ce produse noi au apărut.

„Am oameni care vin săptămânal doar ca să vadă ce am mai primit. Învăț pe parcurs. Magazinul a avut o sută de stiluri diferite, iar acum am ajuns la forma pe care mi-o doream”, a mai spus Chloe.

Deși magazinul fizic se bucură de succes, cea mai mare parte a veniturilor sale vine în continuare din vânzările online. Recent, Chloe a făcut un nou pas în dezvoltarea afacerii și și-a lansat propriul site.

Fenomenul revânzării, tot mai popular

Povestea lui Chloe vine într-un moment în care revânzarea hainelor second-hand a devenit tot mai populară în rândul tinerilor. Pe TikTok și Instagram apar tot mai multe videoclipuri cu profituri obținute din astfel de activități, iar unii utilizatori au ajuns să renunțe la joburi sau studii pentru a se dedica „resell-ului”.

Specialiștii atrag însă atenția că această activitate vine și cu provocări, de la concurență și retururi până la probleme legate de produse contrafăcute și obligații fiscale. Pentru unii tineri, revânzarea online rămâne însă primul pas către o afacere propriu-zisă, așa cum s-a întâmplat și în cazul unor comercianți care au trecut ulterior la deschiderea unor magazine fizice.

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