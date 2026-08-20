 Adrian Minune, moment neașteptat pe scena de la Nibiru: „Sfârșitul bătăliei dintre rockeri și manelari?”
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VideoAdrian Minune, moment neașteptat pe scena de la Nibiru: „Sfârșitul bătăliei dintre rockeri și manelari?”

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Adrian Minune a reușit să-i surprindă pe cei prezenți la Nibiru cu un moment muzical la care puțini s-ar fi așteptat. Manelistul a urcat pe scenă și a schimbat complet registrul cu care și-a obișnuit publicul, iar interpretarea sa a stârnit imediat reacții în mediul online.

Adrian Minune, moment neașteptat pe scena de la Nibiru / foto: Instagram
Adrian Minune, moment neașteptat pe scena de la Nibiru / foto: Instagram

Adrian Minune a făcut senzație la Nibiru cu o interpretare care i-a luat prin surprindere pe cei prezenți. Manelistul a ales să cânte „Dacă ploaia s-ar opri”, una dintre piesele cunoscute ale trupei Cargo, iar momentul a stârnit numeroase reacții în mediul online. Piesa este asociată de ani buni cu rockul românesc și s-a numărat printre melodiile emblematice ale formației.

Interpretarea lui Adrian Minune a venit într-un context în care Nibiru a mizat pe combinații muzicale neașteptate, iar momentul a fost prezentat chiar de organizatori drept un cover pe care îl poți auzi „doar la Nibiru”.

Noi v-am zis că stăm bine pe toate genurile muzicale”, este mesajul publicat de cei de la Nibiru pe pagina oficială de Instagram.

Cunoscut pentru stilul său muzical, Adrian Minune a surprins de această dată cu o piesă rock. Alegerea lui „Dacă ploaia s-ar opri” a fost cu atât mai neașteptată cu cât melodia este una dintre piesele reprezentative pentru Cargo.

„Se poate spune orice despre el, însă nu că n-are voce”

Momentul a ajuns rapid în atenția internauților, iar comentariile au arătat că interpretarea a fost apreciată inclusiv de cei care nu s-ar fi așteptat să-l audă pe manelist cântând rock.

„Să fie asta sfârșitul bătăliei dintre rockeri și manelari? E-an-na cântă manele rock și Adi Minune cântă rock”.

Un alt internaut a fost și mai categoric: „Mai bună decât originala”.

Altul a dus gluma și mai departe, imaginându-și cum ar suna un schimb de roluri între artist și trupa Cargo: „Ok, acum Cargo «Așa sunt zilele mele» version”.

Interpretarea lui Adrian Minune a atras și numeroase reacții legate de calitățile sale vocale. Unul dintre comentarii a remarcat direct talentul artistului: „Se poate spune orice despre el, însă nu că n-are voce”

Un alt internaut a fost și mai impresionat: „Doamne ce voce are”

Astfel, momentul de la Nibiru a devenit încă un exemplu al modului în care festivalul aduce împreună stiluri muzicale foarte diferite. Iar Adrian Minune a demonstrat că vocea sa poate fi pusă și în valoare într-un registru complet diferit de cel cu care și-a obișnuit publicul.

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