 De la ce s-au luat Prințul Marco și Marian Grozavu. Conflictul care a încins spiritele: „Băi, King Fu Panda”
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De la ce s-au luat Prințul Marco și Marian Grozavu. Conflictul care a încins spiritele: „Băi, King Fu Panda”

#Insula iubirii
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„Insula Iubirii” continuă să atragă atenția publicului, iar controversele nu se limitează la concurenții aflați în prezent în Thailanda. Marian Grozavu, fost participant al emisiunii, și Prințul Marco, concurent în actualul sezon, au ajuns să își arunce replici dure în mediul online, după ce fostul iubit al Biancăi Dan și-a exprimat opinia cu privire la apropierea dintre Marco și ispita Gabriella Barbu.

Prințul Marco și Marian Grozavu.
Prințul Marco și Marian Grozavu. Foto: Instagram/Antena 1

Marian Grozavu a comentat interacțiunea dintre cei doi și a considerat că Prințul Marco ar fi depășit anumite limite prin comportamentul pe care l-a avut față de ispita Gabriella Barbu. Declarațiile fostului concurent nu au rămas fără răspuns, iar Prințul Marco a reacționat, aducând în discuție parcursul lui Marian Grozavu în cadrul emisiunii.

Prințul Marco, atac la adresa lui Marian Grozavu

În replica sa, Prințul Marco a făcut referire la relația lui Marian Grozavu cu Bianca Dan, dar și la o presupusă situație în care fostul concurent i-ar fi scris unei femei din Roma și i-ar fi spus că îi va duce inelul.

„Domnul Marian Grozavu, ești ultima persoană care poate să vorbească de lipsă de respect în timp ce tu vrei să îi dai inelul Biancăi, care poate și l-a cumpărat și singură, unei fete de aici din Roma. Că, vezi Doamne, scrii la femei. I-ai scris lui fata asta că vii și îi aduci ei inelul la Roma.

Mai bine taci, oricum ai avut un parcurs în care te-ai făcut de c***t. Ești un om care și-a cucerit fosta iubită dându-i 500 de lei sau 100 de euro, așa că... Cauți atenție? S-a terminat sezonul tău, te-ai dus pe apa zâmbetului. Sei tu poveracha”, a adăugat el.

Marian Grozavu nu s-a lăsat mai prejos: „Tu cu mine vorbești?”

Marian Grozavu a venit rapid cu o replică și a lansat, la rândul său, o serie de acuzații la adresa lui Marco, făcând referire inclusiv la relația acestuia cu soția sa.

„Băi, King Fu Panda, ai uitat, mă, că nevastă-ta are locația pe telefonul tău și te urmărește? Înțelegi? Tu cu mine vorbești? Păi ce m-am dus eu, mă, la emisiune să mă fac de ***** cum faci tu? Păi, pe bune? Auzi, tu crezi că dacă ai aur în casă, ești șmecher? Înseamnă că ești cocalar, mânca-ți-aș și gura. Hai, te pup!”, a transmis Marian Grozavu.

Marian Grozavu lămurește situația femeii din Roma și a presupusului inel

Ulterior, fostul concurent al „Insula Iubirii” a ținut să clarifice și situația despre care Prințul Marco a vorbit în replica sa. Marian Grozavu susține că știe la cine s-ar putea referi și spune că între el și femeia respectivă ar fi existat doar o conversație amicală.

„Sincer să spun, bănuiesc cine ar fi domnișoara de la Roma: ar fi o doamnă care are niște magazine acolo, mi-a dat niște mesaje de apreciere. Adică noi am vorbit prietenește, nici pe departe că propuneri de căsătorie sau nu. A fost o invitație din partea ei și atât. Ea mi-a propus să merg la Roma, eu nu m-am invitat, așa că vorbește prost.

Nici vorbă de inel! Adică ea a comentat că gestul cu inelul a fost un gest foarte, foarte frumos din partea mea de a o cere pe Bianca în căsătorie, dar nici pe departe că i-am promis inelul altcuiva. Dar el vorbește din auzite, și asta pot să demonstrez”, a mai declarat Marian Grozavu potrivit Spynews.ro

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