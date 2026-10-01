 Elena Ionescu, fericită și liniștită în dragoste! Ce pasiune are fiul artistei: „Când e bine, e bine!”
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Elena Ionescu, fericită și liniștită în dragoste! Ce pasiune are fiul artistei: „Când e bine, e bine!”

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Elena Ionescu (38 de ani), fosta solistă a trupei Mandinga, traversează o perioadă frumoasă atât profesional, cât și personal. 

Elena Ionescu, fericită și liniștită în dragoste!
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Elena Ionescu, fericită și liniștită în dragoste! Foto: click.ro

Artista se împarte între concerte, studio, rolul de mamă și viața sentimentală, pe care preferă să o țină departe de ochii curioșilor. În exclusivitate pentru Click!, cântăreața ne-a povestit cât de mândră este de fiul ei, Răzvănel (8 ani), care face deja fotbal de performanță la FCSB, dar și cât de liniștită se simte în prezent.

Programul Elenei Ionescu este unul încărcat, însă fiul ei rămâne o prioritate. Răzvănel a crescut și are deja o pasiune pe care o ia foarte în serios: fotbalul! La numai opt ani, băiețelul a intrat în lumea sportului de performanță și este portar la FCSB.

Artista îl susține și își organizează programul în funcție de antrenamentele lui, chiar dacă asta înseamnă să alerge permanent între studio, evenimente și terenul de fotbal.

Alerg cu cel mic în timpul zilei la fotbal, așa că, printre picături, reușesc să ajung și la studio. Răzvănel este foarte bine cu fotbalul. Are opt anișori și a intrat deja la performanță. Este portar la FCSB. După acest eveniment mă așteaptă în parcare bunicul cu iubitul și mergem frumos la antrenament”, ne-a mărturisit Elena Ionescu, pentru Click!

Elena Ionescu, discretă cu viața sentimentală: „Sunt un om liniștit astăzi!”

Dincolo de carieră și de responsabilitățile de mamă, Elena pare să-și fi găsit echilibrul și în dragoste. Deși nu este adepta declarațiilor siropoase și preferă discreția atunci când vine vorba despre partenerul său, artista nu ascunde faptul că este într-un moment bun al vieții.

Todo bien, todo bien! Totul este liniștit. Mie nu prea îmi place să vorbesc despre viața personală, dar când e bine, e bine. Și sunt un om liniștit astăzi, ceea ce face un echilibru, cumva, în viața fiecărei femei”, ne-a declarat cântăreața, cu zâmbetul pe buze.

Cum se menține în formă? Elena nu suportă dietele!

La capitolul siluetă, Elena recunoaște că nu mai are timp de sport, însă consideră că starea de bine și echilibrul interior sunt cele care o ajută să arate bine. În plus, nu este adepta dietelor drastice.

Cred că întreținerea ține mai mult de energia pe care o ai atunci când te simți bine cu ceea ce faci, cu ceea ce ești și cu felul în care vezi lucrurile în perspectivă. Cred că aici este secretul, că sport nu apuc să mai fac de ceva vreme. Încep să fiu din ce în ce mai recunoscătoare pentru tot ce am și cred că chestia asta vine din interior. Dietele sunt niște pedepse pentru mine, nu le-am suportat niciodată. Încerc însă să echilibrez. Dacă mănânc o săptămână mai mult, următoarea am grijă să mănânc mai puțin și să evit mesele de seară sau de noapte, când poftele sunt cele mai mari”, ne-a explicat artista.

Elena este și o gospodină pricepută, mai ales de când a devenit mamă. Gătește săptămânal pentru Răzvănel, iar printre specialitățile sale se numără tocănițele de dovlecei, de cartofi și ciorbițele. Un ajutor important îl primește și din partea mamei sale, care s-a mutat în București.

Pentru cel mic am învățat să fac foarte multe rețete, pentru că îmi doresc să mănânce sănătos. Mama mă mai ajută, mai vine și ea cu câte o ciorbă de burtă. Încercăm să mâncăm cât mai puțin fast-food și cât mai puțină mâncare procesată. Asta este, de fapt, dieta noastră”, ne-a mai spus Elena Ionescu.

Elena Ionescu lansează piesă nouă pe 2 octombrie!

Nici pe plan profesional artista nu stă degeaba! Pe 2 octombrie, Elena Ionescu lansează pe canalul său de YouTube piesa „Sexy Sabrosa”, un proiect cu influențe latino, prin care își dorește să prelungească atmosfera fierbinte a verii.

Vă aștept cu drag pe canalul meu de YouTube, unde o să lansez «Sexy Sabrosa», o piesă așa, pentru că nu ne place să terminăm vara fără să mai punem un pic de sangre latino”, a încheiat artista, pentru Click!

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