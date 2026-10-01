 Momente de groază pentru Alina Pușcaș. Familia ei, otrăvită la o petrecere!? Soțul s-a prăbușit, iar fiul și-a pierdut cunoștința
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
America ExpressRomânii au talentSurvivor RomâniaChefi la cuțiteEurovison
scroll right

Momente de groază pentru Alina Pușcaș. Familia ei, otrăvită la o petrecere!? Soțul s-a prăbușit, iar fiul și-a pierdut cunoștința

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Prezentatoarea TV, Alina Pușcaș, spune că a trecut prin momente grele de panică după ce familia sa a luat parte la o petrecere pentru copii, iar mai apoi, soțului ei și fiului ei li s-a făcut rău. Vedeta bănuiește că mâncarea consumată acolo ar fi putut fi contaminată cu otravă pentru șobolani. 

Situația a devenit atât de gravă încât soțul ei s-a prăbușit lângă mașină, în timp ce băiatul și-a pierdut conștiința. Vedeta a povestit chiar că a condus cu 200 km/h în încercarea de a ajunge cât mai repede cu copilul la spital. 

alina puscas instagram jpg
Foto: Instagram

Alina Pușcaș a povestit că în urma unei petreceri pentru copii, ce a fost organizată la o fermă, cei dragi ai ei au suferit cumplit. Episodul dramatic a fost dezvăluit în cadrul emisiunii SpyNews TV. Potrivit vedetei, ea și una dintre fiicele sale nu au avut probleme, dar soțul, Mihai Stoenescu, și fiul lor, Alex, s-au simțit foarte rău. 

Fiul Alinei Pușcaș și-a pierdut cunoștința

Alina Pușcaș este de părere că starea celor doi ar fi fost provocată de mâncarea consumată la eveniment. Ea a vorbit despre posibilitatea ca alimentele să fi fost contaminate cu otravă pentru șobolani, fără ca această cauză să fie prezentată drept una confirmată medical. 

„La un moment dat, a fost o situație în care am fost la o petrecere de copii și au fost otrăviți. Vorbesc foarte serios. Probabil a fost mâncare contaminată cu otravă pentru șobolani. Era într-o fermă această zi de naștere pentru copii și mai mult ca sigur pe acolo s-au perindat nici animăluțe. Alex și-a pierdut cunoștința, am ajuns cu el la Urgențe, soțul meu, la fel, a căzut lângă mașină și am apucat să mergem la Spitalul Județean din Prahova, pentru că nu era acolo în apropiere, dar nu l-au primit și pe băiețel”, a declarat Alina Pușcaș, pentru sursa citată.

Nu a mai ținut cont de viteză

Cu fiul său într-o stare care o îngrijora, vedeta a plecat spre Ploiești. Alina Pușcaș povestește că a apăsat accelerația până la 200 km/h în încercarea de a ajunge cât mai repede la spital.

Am mers cu 200 la oră (...), am plecat la Ploiești, i-am aruncat buletinul soțului pe geam, în ambulanță (...) Am sunat să vină în întâmpinare o salvare, l-a preluat. Mi-am dat seama că eu trebuie să mă întăresc, nu să plâng. E clar că eu plângeam, dar era și o revoltă de ce se întâmplă lucrurile astea”, a mai spus vedeta.

Și alte persoane s-ar fi simțit rău

Alina Pușcaș susține că soțul și fiul ei nu ar fi fost singurii care au prezentat probleme după petrecerea respectivă. Potrivit relatării sale, și alte persoane care participaseră la eveniment s-ar fi simțit rău.

Experiența a rămas una dintre cele mai dificile prin care prezentatoarea TV spune că a trecut alături de familia sa. În acele momente, prioritatea ei a fost să găsească rapid ajutor medical pentru fiul său, în timp ce soțul se afla, la rândul său, în grija medicilor.

Ghid de cumpărături

christa pike dailymail jpg
Execuția unei criminale din SUA s-a transformat într-un coșmar. Christa Pike a supraviețuit după două doze de injecție letală și a fost dusă la spital Internațional
banner gina pistol jpg
#Exclusiv Click!
Gina Pistol, dezvăluiri despre Josephine, după ce micuța a început școala: „Ne mai apucă nostalgia”. Cum își împart îndatoririle de părinți Vedete românești
image
Anchetă la IPJ Ilfov în cazul polițistului care a plecat de la serviciu la o petrecere sexuală și a ajuns la spital în urma unei supradoze. Familia ştia că are probleme cu drogurile adevarul.ro
image
Putin ar fi călătorit în secret cu amanta sa în Kazahstan. Ce au descoperit jurnaliștii în datele despre zboruri adevarul.ro

Parteneri

image
Titular pentru România în Polonia, apoi transfer de milioane în Bundesliga sau Serie A? Hagi a vorbit public despre el: „Merită!” www.fanatik.ro
image
O angajată Selgros din Galaţi a murit la locul de muncă, după o ceartă cu şeful observatornews.ro
image
Povestea care a cutremurat toată planeta. Ce s-a întâmplat, de fapt, în avionul FlyDubai și cine sunt eroii care au evitat un nou 9/11 www.antena3.ro
image
Nicușor Dan anunță că AUR nu va fi cooptat la guvernare și că interdicția sa va fi condiție obligatorie pentru viitorul premier desemnat. „O prezență AUR la guvernare ar afecta relația cu partenerii noștri” www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Cristina Dorobanţu, vedeta Ştirilor Kanal D, s-a căsătorit şi va deveni mămică: „Este ca un vis frumos pentru mine” www.wowbiz.ro
image
Nu s-au mai putut abține! La date, Andra și Ahmed s-au dez... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Anunţul făcut de Cristi Borcea şi Valentina Pelinel după opt ani de relaţie: „O zi pe care o vom păstra…” as.ro
image
Ai primit salariul mai târziu decât data din contract. Ce drepturi ai și când întârzierea devine o problemă playtech.ro
image
„E regie!” De ce se ceartă Ilie Dumitrescu şi Decebal Rădulescu în direct www.fanatik.ro
image
Jignită de colega ei la Asia Express, Ana-Maria Mocanu dă din casă: A dezvăluit ce făcea Loredana Chivu în tinerețe, pentru bani www.cancan.ro
image
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică www.viva.ro
image
Mama lui Valerie Lungu a dat TOT din casă! Ce s-a întâmplat la Starea Civilă, în ziua în care fata ei s-a căsătorit cu Alex Gîlcă. „Când au urcat pe scările de la Starea Civilă...” Detalii din culise, pe care celebra influenceriță nu a vrut să le facă publice www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Lady cu 27 de amanți! Soțul își ridica prietenul pe umeri ca s-o privească dezbrăcată. Scandalul sexual care a EXPLODAT la tribunal okmagazine.ro
image
Sydney Sweeney, noua Pamela Anderson! Costum roșu minuscul și escapadă fierbinte pentru blonda momentului okmagazine.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
De ce erau asasinați împărații romani? historia.ro
image
#Istoria Filmului
Legenda lui James Dean: Viața și moartea unui „rebel fără cauză” historia.ro
Adela Popescu, foto Instagram jpg
VideoAdela Popescu, despre gestionarea finanțelor: „Dacă eu îmi doresc ceva, îmi voi lua” PrimeTime
banner adrian minune 2 png
Adrian Minune, mărturisire șocantă despre operația de micșorare a stomacului: „Eu acolo am murit! Am auzit aparatul care face bip, bip și, dintr-o dată, a făcut bip lung” PrimeTime
netflix' png
Ce apare pe Netflix în octombrie 2026. Filmele și serialele pe care merită să le treci pe lista ta PrimeTime
Maurice Munteanu Asia Express png
#Asia Express
Surpriză pentru concurenții Asia Express în casele chinezilor. Maurice Munteanu a rămas mască: „Aia nu era masă, fetiță!” PrimeTime
valerie lungu si alex gilca
#Asia Express
VideoValerie Lungu, surprinsă de o întâmplare neașteptată la Asia Express! Ce au pățit ea și Alex Gîlcă la salonul de masaj: „A început să tragă de chiloței” PrimeTime
asia express 2026
#Asia Express
Cine a câștigat amuleta de 1.000 de euro la Asia Express. Două concurente s-au impus în fața adversarilor PrimeTime
oana monea maria avram colaj instagram jpeg
#Insula iubirii
Oana Monea, noi declarații despre procesul cu Maria Avram: „Ea trăiește pentru mine” PrimeTime
Cătălin Măruță a revenit la TV după doar 7 luni!
Video„Furnicuțele” lui Cătălin Măruță, subiect în emisiunea originală din Spania! Ce a spus Pablo Motos despre succesul din România PrimeTime
image
Cine sunt părinții lui Siegfried Mureșan, premierul desemnat de Nicușor Dan. A crescut într-o familie de profesori, cu mamă de origine germană și tată român actualitate.net
image
Cauza morții premature a jurnalistului Patrick André de Hillerin. Avea 52 de ani actualitate.net