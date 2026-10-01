Momente de groază pentru Alina Pușcaș. Familia ei, otrăvită la o petrecere!? Soțul s-a prăbușit, iar fiul și-a pierdut cunoștința

Prezentatoarea TV, Alina Pușcaș, spune că a trecut prin momente grele de panică după ce familia sa a luat parte la o petrecere pentru copii, iar mai apoi, soțului ei și fiului ei li s-a făcut rău. Vedeta bănuiește că mâncarea consumată acolo ar fi putut fi contaminată cu otravă pentru șobolani.

Situația a devenit atât de gravă încât soțul ei s-a prăbușit lângă mașină, în timp ce băiatul și-a pierdut conștiința. Vedeta a povestit chiar că a condus cu 200 km/h în încercarea de a ajunge cât mai repede cu copilul la spital.

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Alina Pușcaș a povestit că în urma unei petreceri pentru copii, ce a fost organizată la o fermă, cei dragi ai ei au suferit cumplit. Episodul dramatic a fost dezvăluit în cadrul emisiunii SpyNews TV. Potrivit vedetei, ea și una dintre fiicele sale nu au avut probleme, dar soțul, Mihai Stoenescu, și fiul lor, Alex, s-au simțit foarte rău.

Fiul Alinei Pușcaș și-a pierdut cunoștința

Alina Pușcaș este de părere că starea celor doi ar fi fost provocată de mâncarea consumată la eveniment. Ea a vorbit despre posibilitatea ca alimentele să fi fost contaminate cu otravă pentru șobolani, fără ca această cauză să fie prezentată drept una confirmată medical.

„La un moment dat, a fost o situație în care am fost la o petrecere de copii și au fost otrăviți. Vorbesc foarte serios. Probabil a fost mâncare contaminată cu otravă pentru șobolani. Era într-o fermă această zi de naștere pentru copii și mai mult ca sigur pe acolo s-au perindat nici animăluțe. Alex și-a pierdut cunoștința, am ajuns cu el la Urgențe, soțul meu, la fel, a căzut lângă mașină și am apucat să mergem la Spitalul Județean din Prahova, pentru că nu era acolo în apropiere, dar nu l-au primit și pe băiețel”, a declarat Alina Pușcaș, pentru sursa citată.

Nu a mai ținut cont de viteză

Cu fiul său într-o stare care o îngrijora, vedeta a plecat spre Ploiești. Alina Pușcaș povestește că a apăsat accelerația până la 200 km/h în încercarea de a ajunge cât mai repede la spital.

„Am mers cu 200 la oră (...), am plecat la Ploiești, i-am aruncat buletinul soțului pe geam, în ambulanță (...) Am sunat să vină în întâmpinare o salvare, l-a preluat. Mi-am dat seama că eu trebuie să mă întăresc, nu să plâng. E clar că eu plângeam, dar era și o revoltă de ce se întâmplă lucrurile astea”, a mai spus vedeta.

Și alte persoane s-ar fi simțit rău

Alina Pușcaș susține că soțul și fiul ei nu ar fi fost singurii care au prezentat probleme după petrecerea respectivă. Potrivit relatării sale, și alte persoane care participaseră la eveniment s-ar fi simțit rău.

Experiența a rămas una dintre cele mai dificile prin care prezentatoarea TV spune că a trecut alături de familia sa. În acele momente, prioritatea ei a fost să găsească rapid ajutor medical pentru fiul său, în timp ce soțul se afla, la rândul său, în grija medicilor.