Secretul longevității părinților Marinei Almășan, la peste 90 de ani: „În casă miroase ca la Plafar!”. Ce alimente-otravă evită total

Marina Almășan are o relație strânsă cu părinții, care i-au fost un real sprijin în momentele dureroase ale vieții. Tatăl, fost jurnalist, are 95 de ani, iar mama, fost cadru didactic, a împlinit 92. Îi admiră sincer și pentru stilul de viață sănătos pe care îl au, încă din anii tinereții. Vedeta TVR 2 ne-a dezvăluit, exclusiv pentru Click!, ce anume alimente au pus în farfurie, dar și pe care le-au evitat total. Iată care este, de fapt, secretul unei vieți lungi.

1/5 Marina Almășan își vizitează des părinții care se iubesc de peste 70 de ani

Ce meserii au avut părinții Marinei Almășan?

Părinții Marinei Almășan sunt împreună de peste 70 de ani. S-au susținut la greu, nimic nu i-a despărțit, fiind un adevărat exemplu de respect și de dragoste:

„Mă uit la ai mei, nu numai cu o dragoste nebună, ci și cu o admirație profundă. O admirație pentru seriozitatea pe care au pus-o, în tot ceea ce se leagă de ei doi: în relația lor de iubire (cum este să iubești, peste 70 de ani, același om, să-l respecți, să-i fii sprijin la nevoie), în carierele lor (mama a fost cadru didactic, tata, jurnalist), în educația pe care ne-au imprimat-o mie și fratelui meu”, spune Marina Almășan, exclusiv pentru Click!

„Fără tutun, fără alcool, somn regulat și mișcare”

Tatăl Marinei Almășan, în vârstă de 95 ani, fost jurnalist, a îmbinat, de-a lungul anilor, exercițiile fizice cu o alimentație sănătoasă. Nu i-au lipsit nici plimbările în aer liber, prin parcul din cartier. Și nici vicii nu a avut:

„Le-am admirat și felul în care și-au gestionat viața: cumpătat, fără excese, fără tutun și alcool, cu somn regulat, cu mișcare. Tata a adăugat vieții sale sport zilnic. Era o regulă în casa noastră: dimineața, înainte de a porni spre Casa Scânteii (actuala Casa a Presei), tata executa una bucată oră de gimnastică, în sufragerie. Regulat, temeinic, cu exerciții de la simple, la dificile.

Plimbări prin Parcul Floreasca

Țin minte, când eram mai mici, vorbeam între noi: „Ce face tata?” „Stă în cap!” (unul din exerciții!). Până spre 90 de ani a durat gimnastica tatei (nu și statul în cap, firește!). Plimbările au continuat, la amândoi, norocul lor fiind că Parcul Floreasca începe chiar sub ferestrele blocului în care locuiesc. Ceea ce implică aer curat și spațiu berechet pentru plimbări”, a mai menționat Marina Almășan, exclusiv pentru Click!

„Au o alimentație științifică”

Dar părinții Marinei Almășan evită și dulciurile și mâncărurile grele, considerate de nutriționiști otravă pentru organism:

„Longevitatea lor mi-o explic și prin „știintifica” alimentație, cum am numit-o într-o postare pe Facebook. Și nu mă refer doar la alcool, care a lipsit de pe mesele noastre, cu excepția unor situații punctuale: Revelion, Paști, Crăciun, zile de naștere.

De la o vârstă, au fost eliminate mâncărurile grele, sarea e din ce în ce mai moderată, dulciurile sunt și ele „cumpătate”. Și rare. Eu, când mai execut câte o prăjitură pentru ai mei, diminuez mult conținutul de zahăr, compensând cu fructele”.

„Tata are un adevărat cult pentru fructe”

Fructele, de tot felul, de la portocale și până la mere, sunt nelipsite din meniul lor zilnic:

„A! Apropo de fructe! Ele n-au lipsit niciodată din dieta zilnică. Tata a dezvoltat un adevărat cult pentru fructe și, în fiecare zi, fără excepție, după-amiaza este ritualul fructelor: tata amenajează două farfurii, adevărate “ikebane”, în care combină: câteva boabe de struguri, câteva felii de măr și de pară, o caisă, o piersică, două-trei felii de portocală și câteva boabe de afine sau fructe de pădure.

Prăjelile sunt rare, mâncărurile la cuptor și tocanele predomină. Mai puțin porc, mai multă carne de pui, de curcan. Obligatoriu, legume. Cartoful e o inerție, probabil a întregii lor generații”.

„Sunt amândoi fani ai medicinei naturiste. Previn bolile cu ajutorul ceaiurilor medicinale”

Întreaga viață au acordat o importanță deosebită și plantelor medicinale, pe care mama Marinei Almășan învățase când să le culeagă, dar și cum să le usuce pentru iarnă:

„Nu lipsesc din dieta alor mei nici ceaiurile. Cele medicinale. Sunt amândoi fani ai medicinei naturiste și își tratează și previn bolile cu ajutorul ceaiurilor medicinale. Bucătăria lor are un sertar uriaș, plin ochi cu ceaiuri. În cutii și cutiuțe, pungi, borcănele, casolete.

„În casă mirosea ca într-un magazin Plafar”

Toate cu etichetă, cu scris tremurat de mâna mamei: Sunătoare, Coada Șoricelului, Tei, Mușetel, Gălbenele etc. Până să plece Victor, când ai mei petreceau verile, cu copiii, la casa de la Cornu, mama culegea singură plantele medicinale, direct din natură.

Citise mult, despre fiecare, știa cum arată, ce beneficii au. Apoi, le punea la uscat, prin casă, pe toate mobilele, înșirate pe foi de ziar. Când eu și Victor veneam, la final de săptămână, să ne vedem copiii și să „aprovizionăm” echipa de la Cornu, în casă mirosea ca într-un magazin Plafar!”, ni s-a mai confesat Marina Almășan, exclusiv pentru Click!

Cum îi liniștește, dacă se plâng unul de celălalt

Când îi vizitează, ei se mai plâng unul de celălalt, dar Marina nu ține partea niciunuia:

„Una peste alta, ai mei sunt de-a dreptul „inspiraționali”, când e vorba de viața sănătoasă. Nu mai vorbesc de cât de activi sunt! Gătesc, fac curățenie, dezbat emisiunile de la televizor, mai ales talk-show-urile politice.

Totul, împreună. Chiar dacă vârsta îi face uneori irascibili și mi se mai plâng uneori, unul de celălalt! Eu, însă, ca și cum aș fi părintele lor, îi cert și le spun că, dacă nu încetează, îi voi „pedepsi” și nu mai vin la ei tot anul! Se potolesc imediat!”, a mai adăugat Marina Almășan, exclusiv pentru Click!