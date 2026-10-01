 Surpriză pentru concurenții Asia Express în casele chinezilor. Maurice Munteanu a rămas mască: „Aia nu era masă, fetiță!”
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Surpriză pentru concurenții Asia Express în casele chinezilor. Maurice Munteanu a rămas mască: „Aia nu era masă, fetiță!”

#Asia Express
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Concurenții de la „Asia Express - Drumul Mătăsii” au lăsat pentru câteva ore în urmă stresul probelor și goana după următoarea destinație și s-au delectat cu preparate culinare care mai de care mai spectaculoase. 

Maurice Munteanu Asia Express png
Foto: Maurice Munteanu - Asia Express - captură Antena1

Ajunși în casele unor localnici chinezi, unii dintre concurenți au avut parte de o surpriză cum rar întâlnești într-o asemenea competiție. Gazdele i-au întâmpinat cu mesele pline, iar Mirela Vaida și Maurice Munteanu au avut reacții pe măsură. 

Ediția difuzată miercuri, 30 septembrie, i-a pus din nou la încercare pe concurenți. Pentru a ajunge la jocul de amuletă, aceștia au fost nevoiți să identifice trei măști tradiționale chinezești dintr-un total de 64. Maurice Munteanu și Connie Preda, Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, dar și Gabi Torje și Alin Alexuc au fost echipele care au reușit să își asigure calificarea

Mirela Vaida, impresionată de casa în care a ajuns

După o zi istovitoare, Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au ajuns în locuința unor localnici chinezi care urmau să le găzduiască. Prima surpriză a venit înainte să intre pe ușă. Clădirea în care se afla apartamentul avea nu mai puțin de 28 de etaje. 

„Mamă, câte etaje au, Oano! 28 de etaje are clădirea asta!”, a exclamat Mirela Vaida. 

Surprizele au continuat în interiorul apartamentului unde cele două concurente au descoperit un spațiu extrem de generos și îngrijit. Desigur, gândul și atenția celor două concurente s-au mutat imediat spre ce ar putea mânca și ce le-ar pune pe masă gazdele. Nu mică le-a fost mirarea când au văzut ce preparate le-au pregătit gazdele. 

„O casă superbă, un apartament elegant, frumos, curat, mare. Ce mâncare au pe masă, fetiță, ce am făcut să merităm asta?!”, a fost reacția Mirelei Vaida. 

Printre bunătățile cu care au fost întâmpinate cele două s-au aflat orezul și costițele de porc caramelizate. Iar după probele și drumurile parcurse în competiție, cina pregătită de localnici a fost ca o adevărată răsplată pentru cele două concurente. 

Maurice Munteanu, reacție savuroasă în fața mesei

Nici Maurice Munteanu și Connie Preda nu au avut motive să se plângă atunci când au ajuns la gazdele lor. Dimpotrivă, cantitatea de mâncare pusă pe masă l-a făcut pe Maurice să compare întreaga scenă cu un adevărat festin de sărbătoare. 

„Aia nu era masă, fetiță! Aia era... Ali Baba și cei 40 de hoți, după ce au găsit lampa, au frecat lampa și au cerut de mâncare! (...) 489 de feluri și în continuare o doamnă mai gătea”, s-a arătat surprins Maurice Munteanu. 

Momentul a arătat și o altă față a aventurii „Asia Express”, astfel că dincolo de probele la secundă, autostop și lupta pentru avantaje, concurenții intră în contact direct cu oamenii, cu tradițiile și obiceiurile locurilor prin care trec. 

Pentru cei care au ajuns de această dată în casele chinezilor, seara s-a transformat într-o experiență greu de uitat, mai ales după ce au văzut câtă mâncare le pregătiseră gazdele. 

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