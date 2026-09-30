 Maurice Munteanu, moment neașteptat la „Asia Express”. A cântat în mijlocul străzii și a făcut spectacol în China: „Pavarotti eram!”
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Maurice Munteanu, moment neașteptat la „Asia Express”. A cântat în mijlocul străzii și a făcut spectacol în China: „Pavarotti eram!”

#Asia Express
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Maurice Munteanu și-a demonstrat talentul artistic într-o ipostază cu totul neașteptată, în ediția din 29 septembrie 2026 a emisiunii „Asia Express – Drumul Mătăsii”. Juratul de la „Bravo, ai stil!” a fost nevoit să cânte în mijlocul străzii, în China, pentru a duce la bun sfârșit una dintre misiunile competiției. Cu mult umor și fără să se lase intimidat de privirile trecătorilor, concurentul a făcut spectacol în fața camerelor de filmat și a celor prezenți. La final, acesta a glumit pe seama prestației sale și a spus că s-a simțit precum celebrul tenor Luciano Pavarotti.

Maurice Munteanu a luat microfonul și a făcut show în mijlocul străzii, la „Asia Express”
Maurice Munteanu a luat microfonul și a făcut show în mijlocul străzii, la „Asia Express” Foto: Facebook

După ce au încheiat misiunea în care au trebuit să organizeze aniversarea unui copil de 10 ani, concurenții au primit un nou plic roșu și au pornit în căutarea unei mașini care să îi ducă spre următoarea destinație. În timp ce unele echipe au găsit rapid transport, altele au fost nevoite să depună eforturi suplimentare pentru a convinge șoferii să le ajute.

Odată ajunși la punctul de întâlnire indicat de Irina Fodor, concurenții au descoperit că îi aștepta o nouă provocare. De această dată, aceștia au trebuit să aleagă o melodie celebră, să învețe versurile în limba chineză și apoi să interpreteze cântecul în stradă, alături de un moment de dans. Misiunea nu a fost deloc ușoară, deoarece echipele aveau nevoie de cât mai multe aprecieri din partea trecătorilor pentru a putea avansa în competiție.

Printre cei care s-au remarcat în timpul probei s-a numărat și Maurice Munteanu, care a demonstrat că este dispus să iasă din zona de confort pentru a-și îndeplini obiectivele. Cu microfonul în mână, acesta a cântat în fața publicului din China și a încercat să ofere un adevărat spectacol, spre amuzamentul celor din jur.

La finalul prestației, concurentul a făcut haz de necaz și a comparat momentul său artistic cu cel al celebrului tenor italian Luciano Pavarotti.

„Pavarotti eram!”, a spus Maurice Munteanu, cu umor, în timpul emisiunii.

Connie Preda, impresionată de prestația lui Maurice Munteanu

Momentul artistic nu a trecut neobservat nici de colega sa, Connie Preda, care l-a felicitat pentru interpretare. Aceasta a recunoscut că Maurice a cântat foarte bine, însă a mărturisit că ea însăși s-a pierdut în timpul probei.

„Tu cântai superb, dar eu m-am pierdut”, a spus Connie Preda.

La rândul său, Maurice Munteanu a continuat seria glumelor și a povestit, în cadrul testimonialului, cum a perceput propria prestație. Deși a încercat să își dea toată silința pentru a impresiona publicul, juratul a avut o descriere savuroasă a momentului.

„Lătram ca o lătroaică”, a glumit Maurice Munteanu, în ediția din 29 septembrie 2026 a emisiunii „Asia Express – Drumul Mătăsii”.

Show-ul poate fi urmărit duminica, de la ora 20:00, și luni, marți și miercuri, de la ora 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

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