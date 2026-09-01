 „Longing to Love”, un spectacol despre iubire, dorință și singurătate, regizat de Răzvan Oprea
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„Longing to Love”, un spectacol despre iubire, dorință și singurătate, regizat de Răzvan Oprea

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Ce se întâmplă cu un om atunci când iubește? Dar când iubirea dispare sau rămâne doar o dorință neîmplinită? Sunt întrebările de la care pornește „Longing to Love”, noul spectacol regizat de Răzvan Oprea, o producție care explorează una dintre cele mai complicate experiențe umane: nevoia de a iubi și de a fi iubit.

Longing to Love colaj
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Longing to Love colaj Foto: Longing to Love

Spectacolul aduce în prim-plan iubirea în multiplele sale forme – de la cea care ne salvează și ne schimbă viața până la iubirea care rănește, iubirea imposibilă, pierdută sau niciodată trăită până la capăt. În centrul poveștii se află însă și absența iubirii, precum și singurătatea care poate exista chiar și atunci când, aparent, nu suntem singuri.

„Longing to Love” propune o incursiune în relațiile dintre oameni, în dorința de apropiere și în dificultatea de a fi cu adevărat văzut, înțeles și acceptat. Cuplurile, întâlnirile și despărțirile, pasiunea, frica și nevoia de conexiune devin puncte de plecare pentru o reflecție asupra alegerilor pe care le facem și a urmelor pe care iubirile le lasă în noi.

Un teatru construit în jurul actorului

Universul lui Cehov, aflat la baza textului spectacolului, este reinterpretat și adus într-o zonă mai personală și mai contemporană. Accentul cade astfel pe consecințele alegerilor și pe ceea ce rămâne în interiorul unui om după ce o iubire s-a consumat, s-a pierdut sau nu a putut fi trăită până la capăt.

Această abordare urmărește să creeze o legătură mai puternică între scenă și public, spectatorul fiind invitat să se regăsească în situațiile și dilemele personajelor.

Un spectacol născut într-un laborator de creație

„Longing to Love” este și rezultatul unui proces artistic desfășurat în cadrul Quantum Training, atelierul de actorie creat și coordonat de Răzvan Oprea.

Pentru regizor, Quantum Training reprezintă mai mult decât un spațiu de pregătire actoricească. Este un laborator de cercetare și creație în care participanții lucrează asupra propriilor instrumente, asupra relației cu partenerul de scenă și, mai ales, asupra capacității de a fi prezenți și vulnerabili în fața publicului.

O parte importantă a distribuției este formată chiar din artiștii implicați în acest proces. Exercițiile, improvizațiile și repetițiile au contribuit la construirea unui univers scenic comun, în care experiența personală a actorului se întâlnește cu ficțiunea. Din distribuție fac parte:

Răzvan Oprea • Zisu Stanciu / Laur Nicolescu • Angela Rafailoff • Gabriela Enescu • Victoria Ecaterina Moraru • Tudor Bondoc • Cătălina Lupu.

Rezultatul este un spectacol despre relații și despre oameni, dar și despre ceea ce se întâmplă cu noi atunci când iubirea nu mai este suficientă, nu mai există sau nu a fost niciodată posibilă.

În fond, „Longing to Love” vorbește despre o dorință pe care, într-o formă sau alta, o împărtășim cu toții: aceea de a iubi și de a fi iubiți. Pentru că uneori iubirea ne schimbă viața. Alteori, absența ei. Iar după ce poveștile se încheie, rămâne o întrebare: cât de mult suntem dispuși să riscăm pentru a iubi cu adevărat?

Veniți pe 21 și 28 septembrie, la Teatrul Național din București, pentru a afla răspunsul!

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