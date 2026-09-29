 Cum a slăbit Monica Anghel 30 de kilograme. Diagnosticul care a enervat-o: „Am fost obligată să decid”. Ce face pentru a se menține
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Cum a slăbit Monica Anghel 30 de kilograme. Diagnosticul care a enervat-o: „Am fost obligată să decid”. Ce face pentru a se menține

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Monica Anghel a trecut printr-o perioadă de transformare majoră după ce problemele de sănătate au obligat-o să acorde mai multă atenție greutății.

Monica Anghel s-a dezvăluit și a povestit despre cum a slăbit mai bine de 30 de kilograme.
Monica Anghel s-a dezvăluit și a povestit despre cum a slăbit mai bine de 30 de kilograme. Foto: Monica Anghel - Facebook

Monica Anghel susține că avea aproximativ 100 de kilograme și 46 de ani când s-a operat pentru prima dată la coloană. Un detaliu de pe foaia de externare a făcut-o pe artistă să conștientizeze situația și să intre într-un program de slăbire.

„Am fost obligată să decid lucrul acesta când m-am operat prima dată pe coloană. Pe foaia de externare, când m-am operat prima dată, scria că sufăr de obezitate de gradul II. M-am enervat îngrozitor când am citit ce scria acolo. Aveam 100 de kilograme și aveam 46 de ani, ceva de genul acesta.

A fost o operație foarte complicată și mi-a spus clar doctorul de atunci că dacă nu slăbesc o să vin în fiecare an să mă opereze pe coloană. Întâmplarea fericită a fost că recuperarea am făcut-o într-un loc unde exista la vremea aceea un program nutriționist. Un program care îmi punea la dispoziție psiholog, kinetoterapeut, fizioterapeut și dermatolog. Am slăbit într-un an și șase luni 30 de kilograme”, a declarat Monica Anghel în cadrul unui podcast cu Liana Stanciu. 

Cum a slăbit? Ce a făcut? De la ce a plecat totul

Vedeta susține că secretul scăderii în greutate a fost deficitul caloric. Deși medicul îi stabilise, potrivit relatării sale, o alimentație cu un anumit număr de calorii zilnic, Monica Anghel și-a asumat să consume considerabil mai puțin. 

„Eram în permanență în deficit caloric. Doamna doctor de atunci îmi dăduse să mănânc 1200 de calorii pe zi, dar eu nu mâncam atât pentru că știam că e prea mult pentru mine și era prea mult pentru mine. Deci eu ca să slăbesc, un an și șase luni am mâncat în jur de șase, maximum șapte sute de calorii pe zi”, a mai declarat Monica Anghel. 

Specialiștii în sănătate susțin însă că un aport atât de redus de calorii nu este însă o recomandare generală și poate necesita supraveghere medicală, necesarul energetic fiind diferit de la o persoană la alta. 

Mâncarea care a îngrășat-o pe Monica Anghel

Monica Anghel spune că problema nu era întotdeauna cantitatea de mâncare, ci mai ales alegerile alimentare. Făinoasele și pâinea se numărau printre preferatele sale. 

„Nu mâncam neapărat 3000 de calorii. Sau poate mâncam atât, dar din prostii din astea. Așa, cantitativ nu era multă mâncare, dar era mâncare care nu era ok. Nu mă hrănea și nu îmi făcea altceva decât să mă îngrașe.

Mâncam ciorbă, mâncam cu foarte multă pâine, pentru că îmi plăceau foarte mult făinoasele. Și îmi plac și acum, pentru că gusturile nu se schimbă, doar că se corectează, se ajustează, se țin în frâu. Dar gusturile nu se schimbă și mie în continuare îmi plac toate astea doar că am grijă și dacă vreau să mănânc o merdenea apăi mă duc o dată la o lună și îmi iau o merdenea și gata. Mai fac câte o zi de genul acesta la ceva timp. (...) De exemplu îmi place foarte mult berea. Berea este preferata mea.

Păi dacă beau astăzi o bericică din aia mică de 0,33 ml, mâine am un kil și jumătate în plus pe cântar. Așa funcționează organismul meu. Deci eu trebuie să fiu extrem de atentă la tot ceea ce mănânc. Atunci când am slăbit cele 30 de kilograme nu am ținut cont în totalitate de ceea ce a spus respectiva nutriționistă de atunci pentru că mi-am dat seama că nu voi slăbi cu cele 1200 de calorii pe zi”, a mai precizat vedeta la podcast. 

Ce mânca Monica Anghel pe perioada regimului

Artista a explicat cum și cât de puțin a mâncat ani de zile, pentru a reuși să slăbească și să ajungă la kilogramele pe care le are acum. 

„Deci povestea asta cu mâncatul excesiv, din trei în trei ore sau cu gustări între mese, da, poate funcționa, dar nu la toată lumea. Am mai fost la nutriționiști care îmi dădeau o hârtie cu 700 de feluri de mâncare pe zi. La mine nu a funcționat niciodată chestia asta. Eu nu mănânc dimineața în general. Mâncam foarte puțin.

O cutiuță de porridge cu ardei roșu și poate mai mâncam o bucățică de pește sau o bucățică de carne cu salată. Mie nu îmi place carnea. Acum din fericire există tot felul de proteine. Au apărut și iaurturi cu proteine. (...) Sau mai mâncam o biluță de mozzarella light tot așa cu un ardei roșu și cam asta mâncam. Astea două mese pe zi. Ani de zile”, a dezvăluit Monica Anghel. 

După experiența prin care a trecut, artista spune că trebuie în continuare să fie atentă la ce mănâncă, chiar dacă nu a eliminat definitiv din viața ei micile plăceri culinare. 

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