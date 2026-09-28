 Monica Anghel, dezvăluiri sincere despre familie și fiul său: „Nu alerg numai după bani!”
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Monica Anghel, dezvăluiri sincere despre familie și fiul său: „Nu alerg numai după bani!”

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Una dintre cele mai respectate și apreciate artiste din România, Monica Anghel, a vorbit cu sinceritate despre modul în care a reușit, de-a lungul celor peste 40 de ani de carieră, să îmbine viața profesională cu cea de familie. Artista a făcut și dezvăluiri despre fiul său, Aviv Alexandru, băiatul pe care îl are alături de Marian Caraivan.

Monica Anghel vorbește despre viața de familie.
Monica Anghel vorbește despre viața de familie. Foto: Arhiva Click!

De-a lungul timpului, Monica Anghel s-a făcut remarcată și apreciată nu doar prin muzică, ci și prin aparițiile sale în televiziune și în lumea comediei. Artista are în spate o carieră de peste patru decenii și spune că nu a considerat niciodată că trebuie să aleagă între scenă și familie.

Monica Anghel: „Nu alerg numai după bani!”

Într-un interviu, Monica Anghel a explicat că a știut întotdeauna când este momentul să pună pauză activității profesionale și să acorde mai mult timp celor dragi.

Artista spune că banii nu au reprezentat niciodată principalul său obiectiv și că nu a vrut să sacrifice momente importante alături de familie doar pentru a câștiga mai mult. Pentru artistă, echilibrul dintre carieră și viața personală a venit, astfel, și din capacitatea de a spune „stop” atunci când programul profesional devenea prea solicitant.

„Nu mi-a fost greu. Dar mai este ceva… Nu sunt avară! Nu alerg numai după bani! Cu toții avem nevoie de bani, dar știu când să spun 'stop' și să stau mai mult cu familia mea. Pentru că niște bani în plus sau în minus nici nu mă fac mai bogată”, a declarat Monica Anghel pentru VIVA!.

Fiul artistei a ajuns la 1,90 metri și poartă numărul 47 la încălțăminte

Monica Anghel a vorbit cu multă mândrie și despre fiul său, Aviv Alexandru. Adolescentul are în prezent 16 ani și a crescut foarte mult în ultimii ani.

Artista a povestit, cu umor, că fiul său are deja 1,90 metri înălțime și poartă mărimea 47 la încălțăminte. Monica Anghel se gândește deja la problemele pe care le-ar putea avea în cazul în care acesta va mai crește și la necesitatea de a apela, eventual, la încălțăminte făcută pe comandă.

„A crescut. Este în clasa a X-a. Are 1,90 m, 47 la picior… Are 16 ani. Vedem pe la 21 pentru că am înțeles că abia atunci se oprește din creștere. Vedem la ce înălțime ajunge și sper să nu îi crească piciorul mai mult de mărimea 48 că nu îi mai găsesc încălțăminte. Va trebui să îi fac pe comandă. Știi unde există cea mai mare producție de încălțăminte? La Cairo, nu în America. Așa că, mergem și vizităm Cairo și facem și cumpărături.”

Aviv are numeroase pasiuni

Aviv Alexandru și-a descoperit, de-a lungul timpului, mai multe pasiuni. Adolescentul a fost atras de echitație și muzica rock, iar în ultima perioadă și-a îndreptat atenția către modă și creație.

Într-un interviu acordat anterior pentru Click!, Monica Anghel dezvăluia că fiul său începuse să creeze pălării vintage și chiar se gândea să transforme această pasiune într-o afacere.

„Aviv s-a apucat de prima lui colecție de pălării. Asta face acum, pălării vintage! El se gândește să își facă un business cu astfel de pălării pe care oamenii să le poată purta cu diverse ocazii, la diverse petreceri cu tematică. La o pălărie a lucrat o săptămână.”

„Pasiunea lui este să creeze tot felul de lucruri”

Artista spune că este impresionată de creativitatea fiului său și că îl susține în proiectele pe care acesta dorește să le dezvolte.

„Pasiunea lui este să creeze tot felul de lucruri. Eu sunt tare mândră de el și îl susțin. Mi-a creat și ținuta pentru concertul de lansare al noului album pentru Killa Fonic…”, ne-a mărturisit Monica Anghel despre unicul ei copil care este acum pasionat de modă și pe care îl crește cât se poate de frumos.  

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