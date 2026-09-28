 Anunțul momentului: Rod Stewart se retrage de pe scenă după șase decenii. Când sunt programate ultimele concerte: „Este timpul să-mi iau rămas-bun”
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Anunțul momentului: Rod Stewart se retrage de pe scenă după șase decenii. Când sunt programate ultimele concerte: „Este timpul să-mi iau rămas-bun”

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Rod Stewart, în vârstă de 81 de ani, a anunțat că se retrage definitiv de pe scenă, după o carieră de peste șase decenii. Decizia vine la scurt timp după operația pe inimă pe care artistul a suferit‑o luna trecută, în urma descoperirii unei probleme cardiace.

Rod Stewart
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Rod Stewart Foto: Getty

Ce mesaj a transmis Rod Stewart fanilor

După o carieră care a modelat istoria muzicii rock și a traversat generații, Rod Stewart, ajuns la 81 de ani, a anunțat că se pregătește să părăsească definitiv scena.

Decizia vine într-un moment delicat, la doar câteva săptămâni după intervenția cardiacă suferită în urma identificării unei „probleme subiacente” la inimă, descoperită în timpul unor investigații medicale de rutină, potrivit Daily Mail.

Într-un clip publicat pe rețelele sociale, Stewart apare vizibil emoționat, vorbind cu sinceritate despre decizia de a se „pensiona”:  „După multă deliberare și cu multă tristețe, trebuie să anunț că anul viitor va fi ultimul meu turneu. Ultimul turneu rock’n’roll. Vreau să vă mulțumesc pentru tot ce mi-ați oferit și sper că v-am oferit și eu ceva în schimb”.

Momentul a fost urmat de o scenă intimă: artistul a fost surprins în timp ce se îndrepta spre pianul din colțul camerei pentru a cânta câteva versuri improvizate, invitându-și fanii să îl însoțească „o ultimă dată”.

În descrierea postării, Stewart adaugă:

„Ei bine… aici suntem. O ultimă dată! Veniți să mă vedeți în turneul One Last Time pentru încă o rundă de rock’n’roll”.

Rod Stewart și-a exprimat recunoștința pentru o viață trăită pe scenă, în fața publicului:

Dragii mei prieteni, a venit timpul să spun adio vieții pe drumuri. După mai bine de șase decenii, The Final Encore va fi cu siguranță ultimul meu turneu. Cânt muzica pe care o iubesc de la 19 ani și am avut privilegiul de a o duce în toată lumea. Mi-a oferit o viață dincolo de orice mi-aș fi imaginat și sper că v-am dăruit amintiri frumoase. Vă mulțumesc pentru că ați făcut posibilă această viață extraordinară”.

Turneul include orașe precum Manchester, Londra, Berlin și Praga, iar biletele sunt deja disponibile, urmând ca vânzarea generală să înceapă pe 2 octombrie.

Rod Stewart a trecut printr-o intervenție chirurgicală

Reprezentanții artistului au precizat că Rod Stewart a fost supus unei proceduri coronariene de montare a unui stent. Intervenția are rolul de a menține deschisă o arteră coronariană îngustată sau blocată și este realizată, de regulă, prin introducerea unui cateter până la nivelul vasului de sânge afectat.

Într-un mesaj publicat pe contul de Instagram al artistului, reprezentanții săi au transmis că procedura s-a desfășurat cu succes și că medicii sunt mulțumiți de evoluția recuperării.

În urma unei evaluări medicale suplimentare, Sir Rod Stewart a fost supus cu succes unei proceduri coronariene de rutină pentru montarea unui stent.”

Cântărețul a transmis și el un mesaj pentru fani, în care le-a mulțumit medicilor și personalului medical care s-au ocupat de recuperarea sa și și-a exprimat regretul că este nevoit să amâne concertele.

Mă simt deja mai bine și sunt pe drumul cel bun spre recuperare. Vreau să le mulțumesc medicilor, asistentelor și tuturor celor care au avut atât de multă grijă de mine.

Artistul a recunoscut că este dezamăgit că nu își poate întâlni fanii la spectacolele programate, dar spunea că își dorește să revină cât mai curând pe scenă.

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