Delia Salchievici are un nou iubit după divorțul de Lino Golden. Cine este trapperul care i-a cucerit inima

Delia Salchievici și-a refăcut viața sentimentală după divorțul de Lino Golden, iar noul ei partener este un artist cunoscut în industria muzicală, pe care fostul soț îl știe foarte bine. După două relații care nu au avut un final fericit, influencerița pare să-și fi găsit din nou fericirea în brațele unui trapper. Cei doi s-ar cunoaște de mai mult timp și ar fi fost prieteni înainte de a începe povestea de iubire.

Delia Salchievici și-a făcut o nouă relație după divorțul de Lino Golden Foto: arhiva Click!

După divorțul de Lino Golden, Delia Salchievici a mai avut două relații, însă niciuna nu a durat. Recent, influencerița a publicat pe rețelele sociale o fotografie în compania unui bărbat misterios, fără să-i dezvăluie chipul. Acesta și-a acoperit o parte a feței cu mâna, astfel că identitatea lui nu a fost evidentă pentru toți urmăritorii.

Potrivit Spynews, bărbatul care i-ar fi cucerit inima este NMW Umberto, un trapper cunoscut, pe care Lino Golden îl știe și căruia i-ar fi apreciat muzica și activitatea din mediul online. Cei doi ar avea o pasiune comună pentru muzică și s-ar cunoaște de ceva vreme, înainte de a forma un cuplu.

Deși nu au publicat fotografii în care să-și dezvăluie clar relația, Delia și Umberto nu s-ar feri să apară împreună la evenimente și petreceri. Astfel, după o perioadă în care a ales să se bucure de singurătate, influencerița ar fi început un nou capitol sentimental.

Delia Salchievici a făcut acuzații grave la adresa lui Lino Golden

După divorț, Delia Salchievici a vorbit public despre problemele din căsnicia cu Lino Golden, susținând că ar fi fost supusă abuzului emoțional. Influencerița a povestit că relația nu ar fi fost una liniștită și că a trecut prin momente extrem de dificile.

Unul dintre cele mai dureroase episoade ar fi avut loc în perioada în care era însărcinată și exista riscul să piardă sarcina. Potrivit declarațiilor sale, artistul i-ar fi cerut atunci un test de paternitate și ar fi amenințat-o cu despărțirea dacă nu ar fi dus sarcina la termen.

Delia a relatat public experiențele pe care susține că le-a trăit în timpul căsniciei, iar acuzațiile au readus în atenție despărțirea celor doi. Acum, influencerița pare să fi lăsat în urmă acea perioadă și să-și fi oferit o nouă șansă în dragoste, alături de NMW Umberto.