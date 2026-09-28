Sylvester Stallone, mărturisire cutremurătoare la 80 de ani. Ce i s-a întâmplat într-o instituție de psihiatrie

Sylvester Stallone a făcut una dintre cele mai tulburătoare dezvăluiri despre adolescența sa. Acum, ajuns la 80 de ani, starul din „Rocky” și „Rambo” a povestit despre perioada în care a fost trimis într-o instituție pentru tineri cu probleme comportamentale și susține că, la un moment dat, a ajuns într-o secție de psihiatrie, unde ar fi fost atacat violent de un alt pacient.

Sylvester Stallone a povestit cum a fost atacat violent într-o instituție de psihiatrie Foto: Sylvester Stallone - Facebook

Actorul vorbește despre acest episod în contextul lansării volumului său de memorii, „The Steps”, și a oferit mai multe detalii într-un interviu pentru The New York Times.

Sylvester Stallone: „Am fost atacat acolo”

Stallone a urmat cursurile Devereux Manor High School din Pennsylvania în adolescență. Potrivit relatării sale, tinerii care încălcau anumite reguli puteau ajunge într-un loc pe care actorul îl numește „Park Lodge” sau „Snake Pit”.

Imaginea pe care starul de la Hollywood și-o amintește este una greu de uitat și greu de imaginat.

„Mirosul, mizeria, oamenii care alergau dezbrăcați, zgâriau, aveau mâinile legate, salivau. Asta era ceea ce credeau ei că te convinge să nu mai încalci niciodată regulile”, a povestit Sylvester Stallone pentru sursa citată.

Actorul susține că a petrecut aproximativ două săptămâni într-o secție de psihiatrie și că, în timpul șederii sale acolo, lucrurile au luat o turnură extrem de violentă.

„Am fost atacat acolo. Au încercat să-mi smulgă organele genitale”, a mai mărturisit Stallone.

Atacat în baie de un alt pacient

Actorul și-a amintit și de bărbatul despre care spune că l-a atacat, pe care îl numește „Jay Bird”. Stallone îl descrie drept un individ masiv, fără păr, cu dinții deteriorați și care umbla frecvent dezbrăcat.

Incidentul s-ar fi produs într-o baie, în timp ce viitorul star se îndrepta spre sala de mese.

„Am intrat în baie în drum spre sala de mese, iar el a venit după mine, m-a prins de gât, și-a băgat mâna în pantalonii mei și m-a apucat de zona inghinală”, a povestit Stallone.

Conform versiunii actorului, doi gardieni ar fi intervenit în cele din urmă și l-ar fi lovit pe pacient cu curelele. Stallone susține că a rămas șocat de întreaga scenă.

Experiența avea însă să-i influențeze profund modul în care a privit dificultățile din anii următori.

„Nu mă puteți distruge”

După întoarcerea la școală, directorul l-ar fi întrebat dacă și-a învățat lecția, iar răspunsul adolescentului Stallone avea să devină, peste ani, parte din filosofia sa de viață.

„Am învățat mult mai mult decât lecția aceea. Am învățat o lecție mult mai importantă: nu mă puteți distruge”, și-a amintit actorul.

Sylvester Stallone spune că această convingere l-a urmărit inclusiv după ce a ajuns la New York și a început perioada dificilă în care încerca să-și construiască o carieră.

„Inima mea putea fi frântă, ca a oricărui om, dar vorbesc despre voință”, a explicat starul de cinema.

Reprezentanții fostei sale școli au fost contactați de jurnaliștii de la The New York Times, iar potrivit relatărilor presei americane despre interviu, instituția a transmis că nu citise încă volumul, dar respectă dreptul lui Stallone de a-și spune propria poveste și și-a exprimat regretul pentru trauma pe care actorul își amintește că a trăit-o.

Obsesia pentru corpul său

Memoriile starului nu se opresc însă la experiențele din adolescență. Stallone a vorbit și despre sacrificiile extreme pe care le-a făcut pentru imaginea personajelor care l-au transformat într-un simbol al filmelor de acțiune.

Actorul spune că a ajuns să-și privească fizicul ca pe o adevărată „armură”. În perioada pregătirilor pentru „Rocky III”, dorința de a avea un corp extrem de definit ar fi devenit o obsesie.

„Am ajuns la 2,6% grăsime corporală și nu puteam să țin nimic în stomac”, a dezvăluit Stallone.

Actorul a mărturisit că s-a confruntat cu bulimie și a recunoscut inclusiv utilizarea steroizilor în perioada în care încerca să mențină fizicul devenit emblematic pentru personajele sale.