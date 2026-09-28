 Sylvester Stallone, mărturisire cutremurătoare la 80 de ani. Ce i s-a întâmplat într-o instituție de psihiatrie
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Sylvester Stallone, mărturisire cutremurătoare la 80 de ani. Ce i s-a întâmplat într-o instituție de psihiatrie

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Sylvester Stallone a făcut una dintre cele mai tulburătoare dezvăluiri despre adolescența sa. Acum, ajuns la 80 de ani, starul din „Rocky” și „Rambo” a povestit despre perioada în care a fost trimis într-o instituție pentru tineri cu probleme comportamentale și susține că, la un moment dat, a ajuns într-o secție de psihiatrie, unde ar fi fost atacat violent de un alt pacient. 

Sylvester Stallone a povestit cum a fost atacat violent într-o instituție de psihiatrie
Sylvester Stallone a povestit cum a fost atacat violent într-o instituție de psihiatrie Foto: Sylvester Stallone - Facebook

Actorul vorbește despre acest episod în contextul lansării volumului său de memorii, „The Steps”, și a oferit mai multe detalii într-un interviu pentru The New York Times

Sylvester Stallone: „Am fost atacat acolo” 

Stallone a urmat cursurile Devereux Manor High School din Pennsylvania în adolescență. Potrivit relatării sale, tinerii care încălcau anumite reguli puteau ajunge într-un loc pe care actorul îl numește „Park Lodge” sau „Snake Pit”.

Imaginea pe care starul de la Hollywood și-o amintește este una greu de uitat și greu de imaginat. 

„Mirosul, mizeria, oamenii care alergau dezbrăcați, zgâriau, aveau mâinile legate, salivau. Asta era ceea ce credeau ei că te convinge să nu mai încalci niciodată regulile”, a povestit Sylvester Stallone pentru sursa citată. 

Actorul susține că a petrecut aproximativ două săptămâni într-o secție de psihiatrie și că, în timpul șederii sale acolo, lucrurile au luat o turnură extrem de violentă. 

„Am fost atacat acolo. Au încercat să-mi smulgă organele genitale”, a mai mărturisit Stallone. 

Atacat în baie de un alt pacient 

Actorul și-a amintit și de bărbatul despre care spune că l-a atacat, pe care îl numește „Jay Bird”. Stallone îl descrie drept un individ masiv, fără păr, cu dinții deteriorați și care umbla frecvent dezbrăcat. 

Incidentul s-ar fi produs într-o baie, în timp ce viitorul star se îndrepta spre sala de mese. 

„Am intrat în baie în drum spre sala de mese, iar el a venit după mine, m-a prins de gât, și-a băgat mâna în pantalonii mei și m-a apucat de zona inghinală”, a povestit Stallone. 

Conform versiunii actorului, doi gardieni ar fi intervenit în cele din urmă și l-ar fi lovit pe pacient cu curelele. Stallone susține că a rămas șocat de întreaga scenă. 

Experiența avea însă să-i influențeze profund modul în care a privit dificultățile din anii următori. 

„Nu mă puteți distruge”

După întoarcerea la școală, directorul l-ar fi întrebat dacă și-a învățat lecția, iar răspunsul adolescentului Stallone avea să devină, peste ani, parte din filosofia sa de viață. 

„Am învățat mult mai mult decât lecția aceea. Am învățat o lecție mult mai importantă: nu mă puteți distruge”, și-a amintit actorul.

Sylvester Stallone spune că această convingere l-a urmărit inclusiv după ce a ajuns la New York și a început perioada dificilă în care încerca să-și construiască o carieră. 

„Inima mea putea fi frântă, ca a oricărui om, dar vorbesc despre voință”, a explicat starul de cinema. 

Reprezentanții fostei sale școli au fost contactați de jurnaliștii de la The New York Times, iar potrivit relatărilor presei americane despre interviu, instituția a transmis că nu citise încă volumul, dar respectă dreptul lui Stallone de a-și spune propria poveste și și-a exprimat regretul pentru trauma pe care actorul își amintește că a trăit-o. 

Obsesia pentru corpul său

Memoriile starului nu se opresc însă la experiențele din adolescență. Stallone a vorbit și despre sacrificiile extreme pe care le-a făcut pentru imaginea personajelor care l-au transformat într-un simbol al filmelor de acțiune. 

Actorul spune că a ajuns să-și privească fizicul ca pe o adevărată „armură”. În perioada pregătirilor pentru „Rocky III”, dorința de a avea un corp extrem de definit ar fi devenit o obsesie. 

„Am ajuns la 2,6% grăsime corporală și nu puteam să țin nimic în stomac”, a dezvăluit Stallone. 

Actorul a mărturisit că s-a confruntat cu bulimie și a recunoscut inclusiv utilizarea steroizilor în perioada în care încerca să mențină fizicul devenit emblematic pentru personajele sale. 

Ghid de cumpărături

Flavia Mihasan, foto Instagram jpg
Flavia Mihășan, de nerecunoscut după operația la nas! Cum arată vedeta la 12 zile de la intervenție: „Nu pot să cred!” Vedete românești
banner alexandre eram jpg
#Exclusiv Click!
VideoCe face Alexandre Eram în lipsa Andreei Esca, la Porumbacu de Sus? Cei doi au demarat vara aceasta un nou proiect de suflet: „Am vrut să salvăm casele!” Interviurile Click!
image
#Analize Adevărul
Noi reguli pentru șoferi de la 1 octombrie. Cu cât se scumpește rovinieta și ce taxe dispar adevarul.ro
image
Insula minusculă unde mămicile chineze călătoresc pentru a naște copii americani adevarul.ro

Parteneri

image
Marcel Pușcaș, ipoteză șoc: “Ianis Hagi nu trebuia convocat! E protejat de Gică de huiduielile românilor!” www.fanatik.ro
image
Francezii caută un dentist român și îi oferă 50.000 € să lucreze într-o zonă cu 10.000 de pacienți observatornews.ro
image
Parlamentul i-a ridicat imunitatea lui Peter Magyar. Premierul Ungariei este acuzat că a furat un telefon www.antena3.ro
image
Alfred Simonis, ATAC la Dominic Fritz după evenimentul de la Timișoara: „Nu are dreptul să confunde propria situație cu Revoluția” www.gandul.ro
image
Prietena Valentinei, tânăra găsită moartă în valiză, mesaje de amenințare trimise de pe conturi cu numele principalului suspect: „În primă fază m-am speriat” www.wowbiz.ro
image
Nu s-au mai putut abține! La date, Andra și Ahmed s-au dez... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Ce s-a întâmplat cu averea românului care i-a băgat 13 milioane de euro în conturi lui Gigi Becali. În ce a investit banii as.ro
image
Comuna din România care are mai mulți locuitori decât zeci de orașe. De ce nu este transformată în municipiu playtech.ro
image
Cum au dispărut din lotul României Ianis Hagi, Man, Drăgușin, Rațiu și Răzvan Marin și care sunt lucrurile pe care Gică Hagi le gândește, dar nu le spune www.fanatik.ro
image
Ea este Ioana, femeia din Vrancea ucisă de soț. Un copilaș a rămas orfan de mamă www.cancan.ro
image
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică www.viva.ro
image
Ce s-a aflat acum despre Daniela Moraru, iubita lui Cheloo. Detalii neștiute despre femeia care i-a cucerit inima artistului și imagini nemaivăzute din viața lor de familie www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Kate Middleton încă respectă cu religiozitate „Regula de aur” a Prințului Philip pentru familia regală. Despre ce este vorba? okmagazine.ro
image
Ducesa cu foc la inimă adora să cadă la așternut, la ceas de seară. Și-a părăsit soțul și l-a cucerit pe Regele Angliei okmagazine.ro
image
#Istorie Medievală Universală
William Bastardul: Cuceritorul care a schimbat cursul istoriei Angliei historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Ultimul secret al Ginghis Han: de ce nu poate fi găsit mormântul cuceritorului stepelor? historia.ro
Banner Ramona MasterChef jpg
#Exclusiv Click!
Ramona Crăciunescu de la MasterChef, despre fiul ei după tragedia familiei: „S-a maturizat mult prea devreme” Vedete românești
Marisa Tomei foto Profimedia jpg
„Eu nu merg la sală!” Cum se menține în formă actrița Marisa Tomei, la 61 de ani Vedete internaționale
lino golden si delia salchievici jpg
Delia Salchievici are un nou iubit după divorțul de Lino Golden. Cine este trapperul care i-a cucerit inima Vedete românești
Anca Turcasiu, sursa foto Instagram jpg
Anca Țurcașiu, imagine rară alături de fiul și nepoțica sa: „Trei generații” Vedete românești
rares cojoc andreea popescu instagram jpg
Andreea Popescu s-a întâlnit cu iubita lui Rareș Cojoc! Cum a decurs prima întâlnire cu Claudia Dumitru Vedete românești
bianca dragusanu instagram jpg
Bianca Drăgușanu, mesaj dur după moartea Valentinei, găsită într-o valiză: „Florile se pun și pe mormânt” Vedete românești
Kaia Gerber și Cindy Crawford foto Profimedia jpg
Coșmarul continuă! După ce și-a pierdut fiul, Cindy Crawford se teme acum pentru viața fiicei sale Vedete internaționale
Flavia Mihasan, foto Instagram jpg
Flavia Mihășan, de nerecunoscut după operația la nas! Cum arată vedeta la 12 zile de la intervenție: „Nu pot să cred!” Vedete românești
image
Cine sunt părinții lui Siegfried Mureșan, premierul desemnat de Nicușor Dan. A crescut într-o familie de profesori, cu mamă de origine germană și tată român actualitate.net
image
10.000 de dolari pentru fiecare gospodărie dacă acceptă să se construiască un centru de date în comunitate actualitate.net