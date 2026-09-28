 Capcana din restaurante în care cad mulți români. La ce trebuie să fii atent
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Capcana din restaurante în care cad mulți români. La ce trebuie să fii atent

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Restaurantele se folosesc de diferite trucuri atunci când vine vorba de garnituri. Adesea, acestea sunt extrem de mici. De asemenea, oamenii au observat și cum recomandările ospătarilor sunt extrem de scumpe.

Trucurile de care se folosesc restaurantele pentru a-ți goli buzunarele.
Trucurile de care se folosesc restaurantele pentru a-ți goli buzunarele. Foto: pexels.com

De obicei, porțiile de mâncare sunt calculate în așa fel încât restaurantul să iasă pe plus, iar clientul pe minus. Se întâmplă și să te ridici de la masă nesătul, după ce te-ai trezit în farfurie cu câțiva cartofi, cu o salată decorativă sau cu două linguri de orez la garnitură. Pentru o porție normală, desigur, trebuie să plătești în plus, și nu cu 2-3 lei.

Mecanismul din spatele garniturilor mici

Restaurantele păstrează un preț atractiv pentru carnea sau peștele din meniu, dar reduc drastic cantitatea de legume, orez sau cartofi. Rezultatul este dublu: farfuria capătă un aspect minimalist, de tip premium, iar clientul înfometat este determinat să comande o garnitură separată.

În acest caz, marja de profit este una uriașă. Deși materia primă precum cartofii sau orezul are un cost extrem de scăzut, prețul de vânzare al unei garnituri suplimentare ajunge uneori aproape de cel al unui preparat simplu, scrie evz.ro.

Aceeași tactică se aplică în cazul sosurilor care ar trebui să fie incluse în rețetă sau al pâinii aduse la masă fără solicitarea clientului, dar adăugate pe nota de plată la final. De cele mai multe ori, oamenii preferă să achite fără a face observații.

Specialitatea zilei, care nu este atât de specială

O altă tehnică frecvent întâlnită este promovarea recomandării bucătarului sau a specialității zilei la un preț exagerat. De cele mai multe ori credem că este un preparat exclusivist cu ingrediente proaspete.

De cele mai multe ori, însă, este vorba despre feluri de mâncare obișnuite, preparate cu ingrediente ce trebuie folosite rapid pentru a nu se arunca. Eticheta de produs „special” îl determină pe client să nu mai verifice gramajul sau să nu mai compare prețul cu restul meniului, așa că pică în capcana marketingului bine făcut.

Cum eviți costurile ascunse

Pentru a nu plăti sume nejustificate la finalul mesei, clienții pot aplica câteva reguli simple. Recomandat este să întrebi de la început ce gramaj are garnitura și ce conține exact porția comandată.

De asemenea, întreabă dacă pâinea, sosul sau legumele sunt incluse prețul afișat sau dacă se taxează separat. Trebuie să compari prețul unui supliment de garnitură cu alte preparate din meniu. Dacă diferența este mică, prețul garniturii este nejustificat de mare.

În cazul specialității zilei, este util să ceri detalii despre ingrediente și să verifici dacă există un preparat similar în meniul standard la un preț mai mic.

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