Vacanță transformată în tragedie! Cei patru turiști americani morți în clădirea prăbușită din Atena aveau zborul spre casă chiar în acea zi

Florida Hoxha, Ian Alexander Kirkpatrick, Erisa Cani şi Florin Hoxha, patru turişti americani de origine albaneză, trebuiau să plece din Grecia vineri după-amiază. Mai aveau doar câteva ore până la zborul de la aeroportul din Atena, programat la ora 15:30, însă nu au mai ajuns niciodată acasă.

În stânga, Florida Hoxha şi Alexander Kirkpatrick. În dreapta, Eris Cani și Florin Hoxha Foto: Facebook

Cei patru şi-au pierdut viaţa alături de un cuplu în vârstă, Athina Papareskou şi Edmond Hings, într-o explozie care a distrus o clădire din cartierul Plaka, potrivit publicației Iefimerida.

Doi dintre ei erau în luna de miere

Deflagraţia s-a produs vineri dimineaţă, în jurul orei 7:35, pe strada Lysikratous, iar imobilul cu două etaje s-a prăbuşit. Primarul Atenei, Haris Doukas, a declarat că o scurgere masivă de gaze se numără printre principalele ipoteze luate în calcul de anchetatori, însă cauza exactă a exploziei este în continuare investigată.

Cei patru americani stăteau într-un apartament închiriat pe termen scurt, la unul dintre etajele clădirii. Florida Hoxha şi Ian Alexander Kirkpatrick se căsătoriseră recent şi se aflau în Grecia în luna de miere.

Florin Hoxha şi Erisa Cani formau celălalt cuplu, iar Florida şi Florin erau fraţi. Erisa Cani era însărcinată în trei luni.

Potrivit informaţiilor publicate de presa greacă, cele două cupluri urmau să părăsească Atena în ziua exploziei. Cei patru nu s-au prezentat însă pentru zborul de după-amiază. Faptul că nu au ajuns la aeroport a devenit un indiciu important pentru autorităţi, care îi căutau printre ruine.

Athina Papareskou şi Edmond Hings locuiau în clădirea prăbușită

Edmond Hings și Athina Papareskou locuiau în acea clădire Foto: Facebook

Celelalte două victime, Athina Papareskou şi Edmond Hings, locuiau în clădire. Hings era cetăţean britanic, iar Papareskou era grecoaică. Operaţiunea de căutare a durat ore întregi. Aproximativ 30 de pompieri, sprijiniţi de trei câini de salvare, au verificat cu atenţie mormanul de ruine.

Echipele au folosit camere video şi senzori pentru a căuta eventuali supravieţuitori şi au îndepărtat bucăţile de beton şi metal pentru a ajunge în zonele greu accesibile. Sâmbătă, autorităţile au confirmat recuperarea tuturor celor şase trupuri.

Explozia a avut loc vineri dimineață Foto: AFP

Explozia a avut loc într-una dintre cele mai cunoscute zone turistice ale Atenei, la poalele Acropolei. Forţa deflagraţiei a împrăştiat resturi pe străzile din jur şi a avariat clădiri, magazine şi maşini. Două femei dintr-un imobil învecinat au fost rănite şi transportate la spital.

Clădirea afectată a fost redusă la un morman de beton, metal şi ţigle, printre care au rămas haine şi obiecte personale. Anchetatorii încearcă acum să stabilească exact ce a provocat explozia. În zonă fuseseră semnalate anterior mirosuri de gaz, iar scurgerea de gaze naturale este una dintre principalele ipoteze verificate.

Între timp, familiile victimelor au ajuns în Grecia pentru procedurile de identificare, autorităţile solicitând şi probe genetice pentru confirmarea identităţii celor decedaţi.