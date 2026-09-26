Momente dramatice în Atena: o turistă a murit după explozia unei clădiri. Șase persoane sunt de negăsit. „O catastrofă inimaginabilă”

O turistă americană a fost găsită fără viață sub ruinele unei clădiri din centrul istoric al Atenei, care s-a prăbușit în urma unei explozii. Tragedia s-a produs vineri dimineață, în cartierul Plaka, una dintre cele mai cunoscute și aglomerate zone turistice ale capitalei Greciei.

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Potrivit agenției elene ANA, șase persoane sunt în continuare date dispărute. Operațiunile de căutare au continuat și sâmbătă, în timp ce echipele de intervenție încearcă să verifice fiecare zonă a imobilului distrus.

Victima era în vacanță la Atena

Femeia decedată era cetățean american și se afla în Atena împreună cu soțul său și un alt cuplu. Cei patru turiști erau cazați la primul etaj al clădirii, potrivit informațiilor citate de AFP.

Televiziunea publică elenă ERT relatează că printre persoanele dispărute se află cei patru turiști americani, precum și un cuplu în vârstă. Este vorba despre un bărbat britanic și o femeie de naționalitate elenă, care locuiau la etajul al doilea al imobilului.

Clădirea, care avea două niveluri, s-a prăbușit brusc vineri, în jurul orei 5.30. Explozia a fost suficient de puternică pentru a provoca pagube și imobilelor din apropiere, dar și mai multor mașini parcate în zonă.

Ancheta vizează o posibilă scurgere de gaze

Primele informații furnizate de autorități indică o posibilă problemă la instalația de gaze naturale. Primarul Atenei, Haris Doukas, a declarat că indiciile de până acum conduc către o „explozie provocată de o scurgere importantă de gaze naturale”.

Cauza exactă a deflagrației nu a fost însă stabilită. O echipă specializată a pompierilor a rămas la locul incidentului pentru a participa la anchetă și la operațiunile de căutare.

Autoritățile verifică, de asemenea, starea clădirilor aflate în imediata vecinătate. Potrivit primarului, două dintre acestea prezintă probleme serioase și urmează să fie evaluate pentru a se stabili dacă pot fi consolidate sau dacă este necesară demolarea lor.

Zeci de salvatori caută supraviețuitori

Intervenția în zona afectată este una de amploare. Aproximativ 30 de salvatori participă la operațiuni, cu ajutorul a șase autospeciale, inclusiv două vehicule destinate misiunilor de căutare și salvare.

Trei câini special antrenați și camere termice sunt folosiți pentru identificarea eventualelor persoane aflate sub moloz. În paralel, utilajele grele îndepărtează treptat resturile clădirii prăbușite.

„Pagubele se întind pe toată strada și pe strada din spatele imobilului”, a declarat Haris Doukas, descriind amploarea distrugerilor drept „o catastrofă inimaginabilă”.

Vineri, două femei au fost scoase în viață dintr-o clădire învecinată și transportate la spital. O altă persoană a suferit răni ușoare după ce a fost lovită de fragmente desprinse în urma exploziei.

Tragedia s-a produs într-o zonă intens vizitată de turiști

Cartierul Plaka se află la poalele Acropolei și este una dintre principalele zone turistice ale Atenei. Zona este cunoscută pentru străzile sale înguste, clădirile istorice și numărul mare de vizitatori.

Acropola Atenei a atras aproximativ 4,6 milioane de turiști în 2025, ceea ce evidențiază importanța zonei pentru turismul elen.

Autoritățile continuă verificările la fața locului, iar căutările pentru celelalte persoane dispărute sunt în desfășurare.