Fructul exotic care poate fi păstrat șase luni fără frigider. Se cultivă deja la Buzău

Fructele exotice încep să apară tot mai des în culturile din România, iar printre cele mai noi plante care s-au adaptat condițiilor de la noi se numără și kiwano. Cunoscut drept „castravetele african cu coarne”, fructul are un aspect neobișnuit, dar este apreciat pentru gust și pentru proprietățile sale nutritive.

Kiwano Foto: Pixabay

Kiwano a fost aclimatizat cu succes la Buzău, iar cercetătorii spun că planta nu este dificil de întreținut. Fructul are o coajă galben-portocalie, acoperită cu țepi, în timp ce pulpa este verde și gelatinoasă. Un exemplar poate ajunge să fie vândut cu cel puțin 10 lei, iar perioada de păstrare este una dintre caracteristicile care îl diferențiază de alte fructe.

Cum arată și ce gust are kiwano

Deși înfățișarea fructului poate părea neobișnuită, gustul este descris de cercetătorii de la Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Buzău drept unul plăcut și răcoritor.

„Foarte gustos! Extrem de suculent și răcoritor. Eu zic că este o combinație între banană și kiwi. Gust de citrice, dar e greu să-i dau un gust”, au explicat doi dintre cercetătorii care au studiat planta.

La exterior, kiwano este ușor de recunoscut. Coaja capătă nuanțe de galben și portocaliu și este acoperită de formațiuni asemănătoare unor coarne. În interior, fructul are o pulpă verde, cu aspect gelatinos, care conține semințe.

Pe lângă gust, fructul este apreciat și pentru conținutul de vitamina C și pentru compușii considerați benefici pentru organism. Kiwano este astfel inclus în categoria fructelor exotice care pot aduce un plus de varietate în alimentație.

Adaptarea plantei la condițiile din România este unul dintre motivele pentru care cercetătorii sunt interesați de această cultură. Planta este considerată rezistentă la dăunători, nu are cerințe speciale în ceea ce privește solul și are un consum redus de apă.

Un fruct poate ajunge la 10 lei și se păstrează luni întregi

Din punct de vedere agricol, kiwano prezintă și un avantaj important: poate fi cultivat fără o întreținere complicată și poate produce o recoltă consistentă.

„Este o cultură foarte ușor de întreținut, care poate fi foarte profitabilă. Un fruct de kiwano se poate vinde cu minim 10 lei. Nu are pretenții foarte mari nici la sol”, explică cercetătorul Ion Gherase la Digi24.

Recoltarea se poate face după aproximativ șase luni, iar modul în care fructele sunt culese influențează perioada în care pot fi păstrate. Exemplarele recoltate în pârgă, care nu prezintă lovituri sau alte deteriorări, pot rezista o perioadă îndelungată.

„Poate să reziste cu succes până la câteva luni, jumătate de an, dacă sunt culese mai ales în pârgă și nu au niciun fel de vătămare la momentul recoltării”, completează cercetătoarea Bianca Kivu.

Unul dintre cele mai interesante aspecte este că fructele nu trebuie introduse în frigider pentru a fi păstrate. În condiții corespunzătoare, kiwano poate rezista până la aproximativ șase luni, ceea ce facilitează depozitarea și comercializarea sa pe o perioadă mai lungă.