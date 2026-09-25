 Un avion Ryanair cu 177 de pasageri, la un pas de tragedie după ce i s-a refuzat aterizarea. Mai avea combustibil pentru doar 9 minute de zbor
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Un avion Ryanair cu 177 de pasageri, la un pas de tragedie după ce i s-a refuzat aterizarea. Mai avea combustibil pentru doar 9 minute de zbor

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Un zbor Ryanair a fost pe cale să se transforme într-o adevărată tragedie, după ce aproape s-a ajuns la stare de urgență după trei avertismente de forfecare a vântului și după ce un aeroport i-a refuzat aterizarea din cauza condițiilor meteo nefavorabile.

Zbor Ryanair, aproape de o tragedie.
Zbor Ryanair, aproape de o tragedie. Foto: pixabay.com

Avionul făcea o cursă de la Pisa spre Scoția și avea la bord 177 de persoane. Acesta a aterizat la Manchester cu doar 363 litri de combustibil în rezervoare, aproape sub rezerva minimă de siguranță impusă de lege. Cantitatea de combustibil putea acoperi doar nouă minute de zbor, ceea ce face obligatorie aterizarea în orice condiții, chiar și în cele mai periculoase.

Un zbor Ryanair, la un pas de tragedie

Incidentul a avut loc pe 3 octombrie anul trecut. Situația nu a fost cauzată de o decizie proastă a piloților, ci de decizia unuia dintre aeroporturile alternative de a refuza aterizarea pe vreme rea. Acest lucru a fost dezvăluit într-un raport al Consiliului Britanic de Investigare a Accidentelor Aeriene ( AAIB,), care a etichetat episodul drept un „incident grav”, scrie Corriere della Sera.

Avionul era un Boeing 737 și decolase de la Pisa, cu destinația Prestwick, lângă Glasgow, într-o zi în care furtuna Amy se dezlănțuia cu rafale de vânt de până la circa 104 km/h. Raportul arată că echipajul încărcase la bord combustibil suplimentar pentru a face față posibilelor întârzieri și devieri.

Cu trei tentative de aterizare, au fost emise tot atâtea avertizări de forfecare a vântului , rafalele de vânt atingând niveluri care au făcut imposibilă o coborâre în siguranță. În timpul primei tentative de aterizare pe aeroportul Prestwick, a fost declanșată o avertizare privind o schimbare periculoasă și bruscă a direcției sau intensității vântului.

Piloții au executat apoi manevra planificată de „evadare” și au urcat înapoi pentru o a doua încercare. Dar și a doua încercare a fost nereușită. La doar 15 metri deasupra solului s-a declanșat alarma de forfecare a vântului. În acel moment, conform procedurilor companiei aeriene, o a treia încercare consecutivă după două apropieri eșuate din cauza rafalelor de vânt nu mai era permisă, deci, era necesară o deviere.

Aterizarea a fost respinsă de turnul de control

Căpitanul și ofițerul au cerut apoi controlorilor de trafic aerian să direcționeze zborul către Manchester , alternativa lor preferată datorită condițiilor meteorologice mai favorabile. Cu toate acestea, cererea a fost respinsă, deși conform procedurilor, cererea ar fi trebui să fie acceptată. Anchetatorii nu au reușit să înțeleagă de ce a fost respinsă și invocă o „problemă de comunicare” internă între controlul aeroportului și agentul de rampă.

Fiindu-i refuzat accesul la Manchester, echipajul s-a îndreptat spre Edinburgh. Aici, în timpul celei de-a treia apropieri, s-a declanșat o nouă avertizare de forfecare a vântului. În acel moment, combustibilul rămas scăzuse la 2.164 de kilograme. În timpul urcării de la Edinburgh, piloții au calculat că o nouă deviere către Manchester ar duce la aterizarea lor cu doar 500-700 de kilograme de combustibil.

În acel moment, echipajul a declarat oficial o stare de urgență, un semnal „mayday, mayday, combustibil” fiind transmis către centrul de control din Edinburgh, obținând astfel autorizația imediată de a zbura spre Manchester fără alte discuții.

Cu doar 363 de kilograme la bord, o a patra încercare de aterizare care s-ar fi soldat cu o nouă apropiere eșuată ar fi lăsat echipajului doar trei minute de autonomie înainte de epuizarea totală a combustibilului.

Ghid de cumpărături

Melania Trump, foto Shutterstock jpg
Melania Trump a încălcat codul vestimentar la cina dedicată președintelui chinez. Detaliile care au atras toate privirile Vedete internaționale
Prințul Harry și Meghan Markle logodnă foto profimedia 1031433556 jpg
Prințul Harry și Meghan Markle au plecat nervoși dintr-un bar după ce li s-a cerut să aștepte la coadă. „Toată lumea este tratată la fel aici” Vedete internaționale
image
Lacul care dispărea complet și apoi reapărea. Explicația unui fenomen care i-a uimit pe localnicii unui sat și a dat naștere unei legende adevarul.ro
image
Preparatul preferat al unui călugăr. Rețeta simplă care se pregătește în trei zile, cu ingrediente naturale și multă răbdare: „Răsplata vine la prima gustare” adevarul.ro

Parteneri

image
Ianis Hagi, nota 6.3 în Suedia: 34 de atingeri și 82% pase reușite la primul meci cu Gică Hagi selecționer www.fanatik.ro
image
Copilul de 4 ani căutat de 250 de oameni a fost găsit mort. S-a înecat la câteva sute de metri de casă observatornews.ro
image
Un bărbat s-a dus la automatul de reciclare cu 11.218 de sticle și doze. Câți bani a încasat și ce vrea să facă cu ei www.antena3.ro
image
Siegfried Mureșan prezintă lista completă a miniștrilor alături de care își formează Guvernul. Câți au fost și subalternii lui Bolojan. Câte ministere îi revin fiecărui partid www.gandul.ro
image
Fosta iubită a lui Vlad Bălțățeanu, mărturii cutremurătoare: „Eu am reușit să plec, Valentina nu a mai apucat” Tânăra susține că și ea a fost abuzată www.wowbiz.ro
image
Nu s-au mai putut abține! La date, Andra și Ahmed s-au dez... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Momente cumplite pentru Teodora Stoica după pierderea teribilă suferită! Ce se întâmplă cu fiica lui Mihai Stoica as.ro
image
Închiderea balconului la bloc. Când este necesară autorizația și ce documente cere legea playtech.ro
image
Video. Antena 1, delay de 12 secunde la Suedia - România! Când Isak marca, la TV mingea era la 60 metri de poarta lui Radu www.fanatik.ro
image
De ce ar fi fost dezbrăcată Valentina înainte de a fi băgată în valiză. Cum explică un specialist gestul lui Vlad www.cancan.ro
image
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică www.viva.ro
image
Ce s-a aflat acum despre Daniela Moraru, iubita lui Cheloo. Detalii neștiute despre femeia care i-a cucerit inima artistului și imagini nemaivăzute din viața lor de familie www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Rania a Iordaniei, look neașteptat de femeie de afaceri! Regina a renunțat la imaginea suavă, într-un costum cu accente masculine okmagazine.ro
image
După ce a încântat în ținută de gală, Prințesa Kate a avut o zi pe sufletul său: a oferit îmbrățișări și s-a îmbrăcat casual okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Cea mai mare fraudă din istorie? Povestea incredibilă a lui Alves Reis, omul care a „furat” Portugalia historia.ro
image
#Epoca vikingilor
Până unde au ajuns, de fapt, vikingii? historia.ro
Porumbei Foto Dimitris Vetsikas , Pixabay jpg
Porumbeii au pus stăpânire pe un oraș important din Europa. Locuitorii cer intervenții urgente Internațional
image png
Alertă în Arad: o profesoară a dispărut după cursuri. Sute de oameni au pornit să o caute Național
image png
Cu cât se vinde cea mai ieftină casă din Capitală și ce potențial uriaș ascunde Fapt divers
fabrica auto jpg
Fabrica din România care concediază peste 300 de angajați. Este a doua restructurare majoră în mai puțin de doi ani Național
image png
Misterul „lacului fantomă” din Italia. Motivul pentru care apa din el putea să dispară aproape complet Internațional
image png
Viteza te poate lăsa fără mașină în Europa. Unde sunt cele mai dure restricții de circulație Internațional
front 1 jpg
A alergat 21 km pe picioroange! Record mondial pentru cel mai rapid semimaraton parcurs în acest mod. „Sunt foarte mândru de mine” Internațional
podul prieteniei foto facebook itpf giurgiu jpg
Restricții pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse. Traficul va fi oprit total. Când se va înâmpla acest lucru Național
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii actualitate.net
image
INTERVIU | De la copilăria săracă și la turismul din Antalya și antreprenoriatul din România. Povestea omului de afaceri româno-turc Muhammet Petru Gürkan: „A fost o obligație, nu o alegere. La 14 ani spălam vase și mergeam la școală” actualitate.net