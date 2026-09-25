Melania Trump a încălcat codul vestimentar la cina dedicată președintelui chinez. Detaliile care au atras toate privirile

Ne-am obișnuit deja cu rochiile Melaniei Trump, însă de data aceasta a abordat o altfel de ținută. Prima Doamnă a Americii a surprins cu outfitul ei de pe 24 septembrie, atunci când Donald Trump i-au găzduit pe președintele Chinei, Xi Jinping, și pe soția acestuia, Peng Liyuan.

Melania Trump. Foto: Shutterstock.

Momentul cinei a reprezentat evenimentul principal al programului de trei zile al lui Xi la Washington. Este prima sa vizită de stat în SUA din 2015 și are loc după patru luni de la vizita de stat a lui Donald Trump de la Beinjing. Ce ținută a ales Melania Trump pentru acest eveniment.

Melania Trump nu a mai optat pentru o rochie

Piesa care a atras atenția a fost cămașa Saint Laurent a Melaniei Trump. Aceasta avea o fundă supradimensionată la gât și o croială lejeră. Aceasta a fost băgată în pantaloni pentru a-i defini talia.

Pantalonii sunt sub semnătura Dolce & Gabbana și aveau o talie înaltă, croială dreaptă pe picior, cu un material lucios. Elementul care a completat ținuta și a atras cel mai mult atenția a fost un brâu negru de smoking, o piesă specifică vestimentației masculine, despre care se estimează că va reveni printre tendințele importante ale sezonului toamnă-iarnă. Ținuta a fost completată de o pereche de pantofi negri de la Christian Louboutin.

În acest context, experții în modă susțin că această alegere a fost o abatere clară de la stilul ei caracteristic, deoarece s-a inspirat din garderoba masculină și a renunțat la rochii, scrie hola.com.

Cu toate acestea, look-ul Melaniei a urmat aceeași linie elegantă și discretă. Părul era coafat în bucle lejere, ce îi conturau fața. Machiajul i-a scos în evidență trăsăturile, cu un fard de obraz intens pe pomeți și un fard de pleoape mai intens.

Donald și Melania Trump. Foto: X

Prima Doamnă a Chinei a ales roșu

Prima doamnă a Chinei a purtat o rochie roșie elegantă, cu linii simple și un guler înalt. Peng Liyuan a adăugat puțină strălucire cu un colier dublu de perle și cercei asortați. De asemenea, a avut un clutch negru, cu închizătoare aurie. Și-a purtat părul prins, lăsând bijuteriile să atragă atenția.

Spre deosebire de primele-doamne americane, Peng nu obișnuiește să facă publice numele designerilor pe care îi poartă. WWD relatează că aceasta preferă în general exclusiv branduri chinezești, inclusiv creații semnate de Ma Ke, cunoscuta creatoare de modă și ecologistă din China, mai scrie sursa citată.