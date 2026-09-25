 Melania Trump a încălcat codul vestimentar la cina dedicată președintelui chinez. Detaliile care au atras toate privirile
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Melania Trump a încălcat codul vestimentar la cina dedicată președintelui chinez. Detaliile care au atras toate privirile

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Ne-am obișnuit deja cu rochiile Melaniei Trump, însă de data aceasta a abordat o altfel de ținută. Prima Doamnă a Americii a surprins cu outfitul ei de pe 24 septembrie, atunci când Donald Trump i-au găzduit pe președintele Chinei, Xi Jinping, și pe soția acestuia, Peng Liyuan. 

Melania Trump.
Melania Trump. Foto: Shutterstock.

Momentul cinei a reprezentat evenimentul principal al programului de trei zile al lui Xi la Washington. Este prima sa vizită de stat în SUA din 2015 și are loc după patru luni de la vizita de stat a lui Donald Trump de la Beinjing. Ce ținută a ales Melania Trump pentru acest eveniment.

Melania Trump nu a mai optat pentru o rochie

Piesa care a atras atenția a fost cămașa Saint Laurent a Melaniei Trump. Aceasta avea o fundă supradimensionată la gât și o croială lejeră. Aceasta a fost băgată în pantaloni pentru a-i defini talia.

Pantalonii sunt sub semnătura Dolce & Gabbana și aveau o talie înaltă, croială dreaptă pe picior, cu un material lucios. Elementul care a completat ținuta și a atras cel mai mult atenția a fost un brâu negru de smoking, o piesă specifică vestimentației masculine, despre care se estimează că va reveni printre tendințele importante ale sezonului toamnă-iarnă. Ținuta a fost completată de o pereche de pantofi negri de la Christian Louboutin.

În acest context, experții în modă susțin că această alegere a fost o abatere clară de la stilul ei caracteristic, deoarece s-a inspirat din garderoba masculină și a renunțat la rochii, scrie hola.com.

Cu toate acestea, look-ul Melaniei  a urmat aceeași linie elegantă și discretă. Părul era coafat în bucle lejere, ce îi conturau fața. Machiajul i-a scos în evidență trăsăturile, cu un fard de obraz intens pe pomeți și un fard de pleoape mai intens.

Donald și Melania Trump.
Donald și Melania Trump. Foto: X

Prima Doamnă a Chinei a ales roșu

Prima doamnă a Chinei a purtat o rochie roșie elegantă, cu linii simple și un guler înalt.  Peng Liyuan a adăugat puțină strălucire cu un colier dublu de perle și cercei asortați. De asemenea, a avut un clutch negru, cu închizătoare aurie. Și-a purtat părul prins, lăsând bijuteriile să atragă atenția.

Spre deosebire de primele-doamne americane, Peng nu obișnuiește să facă publice numele designerilor pe care îi poartă. WWD relatează că aceasta preferă în general exclusiv branduri chinezești, inclusiv creații semnate de Ma Ke, cunoscuta creatoare de modă și ecologistă din China, mai scrie sursa citată.

Ghid de cumpărături

banner somn conjugal jpg
#Exclusiv Click!
Ele nu dorm cu soții-n pat! Verdictul psihologului Radu Leca: „În spate sunt mai multe motive” Când apar, de fapt, problemele? Vedete românești
Prințul Harry și Meghan Markle logodnă foto profimedia 1031433556 jpg
Prințul Harry și Meghan Markle au plecat nervoși dintr-un bar după ce li s-a cerut să aștepte la coadă. „Toată lumea este tratată la fel aici” Vedete internaționale
image
Lacul care dispărea complet și apoi reapărea. Explicația unui fenomen care i-a uimit pe localnicii unui sat și a dat naștere unei legende adevarul.ro
image
Preparatul preferat al unui călugăr. Rețeta simplă care se pregătește în trei zile, cu ingrediente naturale și multă răbdare: „Răsplata vine la prima gustare” adevarul.ro

Parteneri

image
Nsimba la FCSB, la schimb cu Boutoutaou și 1,2 milioane de euro pentru Universitatea Craiova. Schimb șoc Mihai Rotaru - Gigi Becali www.fanatik.ro
image
Copilul de 4 ani căutat de 250 de oameni a fost găsit mort. S-a înecat la câteva sute de metri de casă observatornews.ro
image
Un bărbat s-a dus la automatul de reciclare cu 11.218 de sticle și doze. Câți bani a încasat și ce vrea să facă cu ei www.antena3.ro
image
O agenție de știri a Kremlinului a publicat un articol care susține că Rusia se confruntă cu o nouă „operațiune militară specială” în Lituania www.gandul.ro
image
Fosta iubită a lui Vlad Bălțățeanu, mărturii cutremurătoare: „Eu am reușit să plec, Valentina nu a mai apucat” Tânăra susține că și ea a fost abuzată www.wowbiz.ro
image
Nu s-au mai putut abține! La date, Andra și Ahmed s-au dez... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Momente cumplite pentru Teodora Stoica după pierderea teribilă suferită! Ce se întâmplă cu fiica lui Mihai Stoica as.ro
image
Impozitele pe case și apartamente se schimbă din 2027. Cum va stabili e-Proprietatea cât valorează locuința şi cine va plăti mai mult playtech.ro
image
Gigi Becali a achitat datoria lui Reghecampf azi: 150.000 de euro, nu 167.000 cât cere U Craiova după dobânzi www.fanatik.ro
image
Cum arăta Valentina înainte de tragedie. Vecinul lui Vlad, suspectul principal, face noi dezvăluiri: 'Avea un www.cancan.ro
image
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică www.viva.ro
image
Ce s-a aflat acum despre Daniela Moraru, iubita lui Cheloo. Detalii neștiute despre femeia care i-a cucerit inima artistului și imagini nemaivăzute din viața lor de familie www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Rania a Iordaniei, look neașteptat de femeie de afaceri! Regina a renunțat la imaginea suavă, într-un costum cu accente masculine okmagazine.ro
image
După ce a încântat în ținută de gală, Prințesa Kate a avut o zi pe sufletul său: a oferit îmbrățișări și s-a îmbrăcat casual okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Cea mai mare fraudă din istorie? Povestea incredibilă a lui Alves Reis, omul care a „furat” Portugalia historia.ro
image
#Epoca vikingilor
Până unde au ajuns, de fapt, vikingii? historia.ro
loredana groza
Loredana Groza, mesaj plin de dragoste pentru un artist îndrăgit din România. „Nu se va rupe niciodată lanțul de iubire” Vedete românești
Ben Affleck Getty Images (1) jpg
VideoTrecutul amoros a lui Ben Affleck, motiv de ironii printre copii săi. Ce glume fac pe seama actorului: „De parcă ai fi expert în relații” Vedete internaționale
image png
FotoDaciana Sârbu a sărbătorit ziua de naștere a fiicei sale adoptate. Ce mesaj i-a transmis Victor Ponta: „Cea mai bună surpriză” Vedete românești
cristina ciobanasu
FotoCristina Ciobănașu a schimbat prefixul. Ce gânduri a avut actrița odată cu împlinirea vârstei de 30 de ani: „Răspunsurile la întrebările astea le las totuși pe altădată” Vedete românești
connect r si gratiela agache jpg
Connect-R, acuzat că a umilit o femeie pe TikTok. „Pute carnea pe tine, atârnă pielea. Marș la alergat!” Vedete românești
Prințul Harry și Meghan Markle logodnă foto profimedia 1031433556 jpg
Prințul Harry și Meghan Markle au plecat nervoși dintr-un bar după ce li s-a cerut să aștepte la coadă. „Toată lumea este tratată la fel aici” Vedete internaționale
ilie nastase si mugur isarescu jpg
Ilie Năstase, atac dur la adresa lui Mugur Isărescu. „Sper să moară înaintea mea, să poată să mă îngroape acolo” Vedete românești
Mirela Vaida, prezentatoare TV, foto Facebook jpg
FotoCum arată casa Mirelei Vaida din Snagov. Doar pentru piscină a cheltuit 30.000 de euro Vedete românești
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii actualitate.net
image
INTERVIU | De la copilăria săracă și la turismul din Antalya și antreprenoriatul din România. Povestea omului de afaceri româno-turc Muhammet Petru Gürkan: „A fost o obligație, nu o alegere. La 14 ani spălam vase și mergeam la școală” actualitate.net