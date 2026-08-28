Melania Trump e plătită pentru aparițiile ei publice? Un fost oficial al Casei Albe: „Și-o fi crescut tariful?...”

Prima Doamnă a Statelor Unite a revenit în atenția publicului după o absență de 31 de zile, iar aparițiile ei rare continuă să alimenteze speculațiile. Ce acuzații i se aduc soției președintelui Donald Trump?

Foto: Doug Mills/The New York Times

De această dată, discuțiile au fost amplificate de declarațiile unei foste purtătoare de cuvânt adjuncte a Casei Albe, care susține că au existat informații potrivit cărora Prima Doamnă a fost remunerată pentru unele prezențe din campania electorală. Oare acest lucru se întâmplă și în prezent?

Sarah Matthews, fostă purtătoare de cuvânt adjunctă în administrația Trump, a povestit într-un podcast că, deși a lucrat aproape doi ani în campanie și la Casa Albă, nu a întâlnit-o niciodată pe Melania Trump. Potrivit acesteia, Melania nu e încântată de viața la Casa Albă și preferă să petreacă mai mult timp la New York, departe de activitățile oficiale. „Se spunea că nu îi plăcea Casa Albă și că voia să își vadă de propria viață...”, a afirmat Matthews.

Cea mai controversată afirmație a fost legată de presupusele plăți pentru participarea Melaniei la anumite evenimente din campania electorală. „S-a relatat că Melania era plătită pentru a participa la evenimente. E incredibil să te gândești că trebuie să-ți plătești propria soție ca să apară în spațiul public alături de tine!”, a spus fosta oficială, întrebând retoric dacă „tariful ei o fi crescut” după recentele controverse.

Melania și-a încheiat perioada de absență cu o apariție în Grădina Trandafirilor de la Casa Albă, unde a glumit pe seama atenției primite: „Am auzit că v-a fost dor de mine. Iată-mă!”

Deși comentariile de tot felul privind aparițiile ei continuă să capară, activitatea oficială a Primei Doamne a SUA rămâne concentrată, cel puțin public, pe proiectele dedicate educației și sprijinirii copiilor din sistemul de plasament. Restul nu e ceva cu care Melania să-și bată capul. Indiferent ce spune și ce face, zvonurile vor continua să circule în privința ei. Așadar păstrează misterul cu privire la „tariful” ei pe fiecare apariție publică.

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