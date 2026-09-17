Superputerea secretă a fiecărei zodii. Ce atu ai fără să-ți dai seama?

Unele persoane au energie cât pentru trei oameni, altele simt imediat când ceva nu este în regulă. Mai sunt și cele care găsesc soluții acolo unde ceilalți văd doar probleme. Astrologia asociază fiecărei zodii anumite calități aparte, scrie astrologul Jaime Wright pe purewow.com, iar acestea pot fi privite ca adevărate superputeri personale. Iată ce atu se află în spatele fiecărui semn zodiacal!

Foto: Liana Dudnik

Berbec – Energia care pare fără de sfârșit

Berbecul este zodia care pare că funcționează permanent la turație maximă. Are inițiativă, se mobilizează repede și rareori așteaptă ca altcineva să facă primul pas.

Superputerea sa este energia debordantă. Chiar și după o zi aglomerată, Berbecul poate găsi resurse pentru încă un plan, o ieșire sau o activitate spontană. Această energie este legată și de influența lui Marte, planeta asociată acțiunii și inițiativei.

Taur – Talentul de a transforma puținul în ceva special

Taurul are un simț aparte pentru confort, mâncare bună și lucrurile care fac un spațiu să se simtă ca acasă.

Superputerea lui este talentul de a face ceva special din lucrurile simple. Are răbdare, atenție la detalii și știe să combine ingredientele potrivite, fie că vorbim despre o masă pregătită în grabă, fie despre amenajarea unei case.

Gemeni – Află întotdeauna ce se întâmplă

Dacă există cineva care știe noutățile înaintea tuturor, sunt șanse mari să fie un Geamăn.

Superputerea acestei zodii este curiozitatea combinată cu talentul de a obține informații. Gemenii sunt sociabili, comunicativi și pun întrebările potrivite. Oamenii ajung ușor să le povestească lucruri, iar ei rețin detalii pe care alții le uită rapid.

Rac – Simte imediat atmosfera dintr-o încăpere

Racul poate observa schimbarea de dispoziție a celor din jur înainte ca cineva să spună ce are.

Superputerea lui este capacitatea de a citi atmosfera și emoțiile celorlalți. Racul știe să își adapteze comportamentul în funcție de oamenii din jur, ceea ce îl poate ajuta în relații, la întâlniri sau chiar în situații profesionale.

Leu – Are acel ceva care atrage privirile

Leul nu trebuie întotdeauna să facă eforturi pentru a fi remarcat. Are o prezență care se face simțită.

Superputerea lui este strălucirea personală. În astrologie, Leul este asociat cu Soarele, iar această legătură este folosită pentru a explica naturalețea cu care nativii pot atrage atenția și pot transmite încredere.

Fecioară – Rezolvă problemele fără să facă spectacol

Fecioara este genul de persoană pe care o suni atunci când lucrurile s-au complicat.

Superputerea ei este capacitatea de a găsi rapid soluții. Analizează situația, observă ce nu funcționează și încearcă să repare lucrurile fără să transforme fiecare reușită într-un eveniment.

Balanță – Știe să repare relațiile

Balanța are o înclinație naturală spre armonie și preferă să caute o cale de mijloc.

Superputerea sa este împăcarea. Chiar și atunci când apar tensiuni, Balanța poate reveni cu o discuție, un gest sau o scuză la momentul potrivit. Pentru acest semn, păstrarea unei relații importante poate conta mai mult decât dorința de a avea ultimul cuvânt.

Scorpion – Simte când ceva nu este în regulă

Scorpionul observă lucruri pe care ceilalți le pot trece cu vederea.

Superputerea lui este intuiția puternică. Nativii în această zodie sunt descriși ca fiind foarte atenți la starea emoțională a oamenilor apropiați și capabili să sesizeze rapid când ceva s-a schimbat.

Săgetător – Curajul de a încerca

Săgetătorul nu are nevoie de garanția că totul va ieși perfect pentru a porni la drum.

Superputerea lui este curajul. Că este vorba despre o călătorie spontană, o experiență nouă sau o decizie care îi scoate din rutină, nativii acestei zodii sunt asociați cu dorința de aventură și cu optimismul.

Capricorn – Știe să convingă

Capricornul are un ochi bun pentru lucrurile de calitate și poate avea un talent surprinzător de a-i convinge și pe ceilalți să vadă valoarea lor.

Superputerea lui este arta negocierii și a convingerii. Este atent la ceea ce cumpără, la alegerile pe care le face și poate transmite foarte convingător de ce o anumită opțiune merită luată în calcul.

Vărsător – Memoria grupului

Vărsătorul poate părea detașat, însă observă și reține mult mai multe lucruri decât lasă să se vadă.

Superputerea sa este memoria pentru oameni și detalii. Poate ține minte nume, aniversări, conversații și întâmplări pe care ceilalți le-au uitat demult. Într-un grup de prieteni, poate ajunge fără să își propună „arhivarul” poveștilor comune.

Pești – Intuiția care rareori tace

Peștii sunt considerați printre cele mai intuitive semne ale zodiacului.

Superputerea lor este intuiția. Sunt atenți la emoții, la nuanțe și la schimbările subtile din comportamentul celor din jur. Tocmai această sensibilitate poate fi însă copleșitoare uneori, pentru că Peștii pot prelua foarte ușor stările celor din jur.

Editor: Raluca Toma